Чиновницу Госэкоинспекции уличили в незаконном обогащении: у нее дома нашли $880 тыс. и 200 тыс. евро, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДСР Национальной полиции разоблачили руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обыски у сотрудников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа

Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства о возможных неправомерных действиях сотрудников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа был проведен ряд обысков.

"Во время обыска по месту жительства у одной из должностных лиц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные деньги - 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.















Читайте на "Цензор.НЕТ": Судейско-прокурорская семья Грабец приобрела недвижимость рыночной стоимостью 1 млн долл., - СМИ. ФОТО

Должностное лицо задержали

По данным ГБР, фигурантку задержали по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте также: Зеленский засекретил данные о новых имениях чиновников и предприятиях ОПК

В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн.