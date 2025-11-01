РУС
Новости Дела о незаконном обогащении
5 619 44

Чиновницу Госэкоинспекции уличили в незаконном обогащении: у нее дома нашли $880 тыс. и 200 тыс. евро, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДСР Национальной полиции разоблачили руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) в незаконном обогащении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Обыски у сотрудников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа

Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства о возможных неправомерных действиях сотрудников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа был проведен ряд обысков.

"Во время обыска по месту жительства у одной из должностных лиц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные деньги - 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.

обогащение должностного лица Госэкоинспекции
Читайте на "Цензор.НЕТ": Судейско-прокурорская семья Грабец приобрела недвижимость рыночной стоимостью 1 млн долл., - СМИ. ФОТО

Должностное лицо задержали

По данным ГБР, фигурантку задержали по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Читайте также: Зеленский засекретил данные о новых имениях чиновников и предприятиях ОПК

В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн.

Автор: 

Госэкоинспекция (148) ГБР (3269) незаконное обогащение (164) Днепропетровская область (4637)
Топ комментарии
+25
Чергова мєлкая сошка від влади, з мільйоном доларів під матрацем, а скільки таких посад по всій Україні, і всі посадовці доларові мільйонери! 🤬
01.11.2025 14:16 Ответить
01.11.2025 14:16 Ответить
+21
Дати 6 років умовного, 17 тис штрафу, вибачитися та відпустити. Паночка з панства ж, а не з холопів)
01.11.2025 14:16 Ответить
01.11.2025 14:16 Ответить
+19
Низька зарплата в чинуш! Караул! Дайте більше грошей бо тяжко працюють!.....Скотиняки
01.11.2025 14:25 Ответить
01.11.2025 14:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аргументуйте, а так ваш комент це висер.
01.11.2025 14:41 Ответить
01.11.2025 14:41 Ответить
Слава богу что сейчас у нас не Порошенко. Где там Азов ,который бегал за ним с розовыми свинками? При всём уважении к воинам Азова
01.11.2025 15:15 Ответить
01.11.2025 15:15 Ответить
Ви не знаєте де зараз хлопці з Азова чи 3 штурмової? то зїздьте на фронт - там побачите. А ось де зараз Свинарчуки? Якщо не знєте, то за кордоном бідують в Куршавелі чи Моноко. Це все, що треба знати, про те, хто які цінності відстоював.
01.11.2025 16:44 Ответить
01.11.2025 16:44 Ответить
Азов в кацапа в каталагi сидить.докидались свинок.
01.11.2025 17:13 Ответить
01.11.2025 17:13 Ответить
і як?відстояли цінності?краще стало,ніж при Порошенко?на жаль,відвага не все.ще б розуму добавити.але,мабуть,ЦЕ ВЖЕ БАГАТО ХОЧУ
01.11.2025 17:25 Ответить
01.11.2025 17:25 Ответить
Нормально. Вкрав 50 мільйонів тільки в грошах, не рахучі вартість.нерухом.майна. заплати 30 мільйонів і на волю.
01.11.2025 14:45 Ответить
01.11.2025 14:45 Ответить
Зоставатися жити в Україні - тільки так.
І вишиванки одягнемо, і любити неньку будемо.
01.11.2025 15:20 Ответить
01.11.2025 15:20 Ответить
Розстріляти, майно конфіскувати на корись нації.
01.11.2025 14:14 Ответить
01.11.2025 14:14 Ответить
Гроші брала у браконьєрів , от і все
01.11.2025 14:16 Ответить
01.11.2025 14:16 Ответить
То вона може на дрони збирала!!

Гроші передати волонтерам на купівлю дронів.
01.11.2025 14:34 Ответить
01.11.2025 14:34 Ответить
трішки не встигла, передати....
01.11.2025 14:44 Ответить
01.11.2025 14:44 Ответить
Угу, не успела командировку оформить на ЛБС
01.11.2025 16:06 Ответить
01.11.2025 16:06 Ответить
"Во время обыска по месту жительства у одной из должностных лиц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные деньги - 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Ну, шо вы пристали ? Современная женщина должна следить за собой, быть ухоженной: эти деньги на мелкие текущие расходы, на косметику, на массаж лица, на стрижки и на маникюр...
01.11.2025 19:10 Ответить
01.11.2025 19:10 Ответить
Тр я й кажу - оту косметичку с баблом - волонтерам передати))
01.11.2025 19:12 Ответить
01.11.2025 19:12 Ответить
Дати 6 років умовного, 17 тис штрафу, вибачитися та відпустити. Паночка з панства ж, а не з холопів)
01.11.2025 14:16 Ответить
01.11.2025 14:16 Ответить
в неї немає "чарівного покривала нас і рова в кліточку"
01.11.2025 14:35 Ответить
01.11.2025 14:35 Ответить
Чергова мєлкая сошка від влади, з мільйоном доларів під матрацем, а скільки таких посад по всій Україні, і всі посадовці доларові мільйонери! 🤬
01.11.2025 14:16 Ответить
01.11.2025 14:16 Ответить
Та то далеко не все її. Скоріш за все почала пацючити і її віддали на харч ментам
01.11.2025 14:30 Ответить
01.11.2025 14:30 Ответить
Низька зарплата в чинуш! Караул! Дайте більше грошей бо тяжко працюють!.....Скотиняки
01.11.2025 14:25 Ответить
01.11.2025 14:25 Ответить
Посадять? - посадовицю
01.11.2025 14:29 Ответить
01.11.2025 14:29 Ответить
Якщо в "еко" такі статки - то навіть важко уявити статки більш "рибних" інспекцій і міністерств!
01.11.2025 14:33 Ответить
01.11.2025 14:33 Ответить
А ще кажуть, "чого ви не хочете країну захищати !" Отаку дику корупцію? Отаких паскуд , гнидот?
01.11.2025 14:34 Ответить
01.11.2025 14:34 Ответить
Зазвичай, на такі питання вони не відповідають. Язик в жопу затягує.
Розмову швидко переводять на "ти повинен захищати свою землю".

Де земля? Де майно? Де частка? Де нерухомість? Де 5 авто? Де вклади? Де офшори? Де бізнеси?
Мовчать.
Отож
01.11.2025 15:25 Ответить
01.11.2025 15:25 Ответить
Задрипана начальниця відділу задрипаної обласної інспекції. А скільки ж крадуть в Києві тоді?
01.11.2025 14:41 Ответить
01.11.2025 14:41 Ответить
Ну так, до 14 не крали, і не заробляли. Це майдан створив корупцію, бо був проти антикорупційного режиму януковича.
01.11.2025 14:57 Ответить
01.11.2025 14:57 Ответить
Тобто знайшли 45млн, а застава 30?
01.11.2025 14:47 Ответить
01.11.2025 14:47 Ответить
Прям у поліетіленовій банківський упаковці - серьозний підхід - не у менял на ринку збирали.
01.11.2025 14:47 Ответить
01.11.2025 14:47 Ответить
Нещадна боротьба за екологію, як виявляється, таки має свої позитивні результати або як казав класик - что охраняешь, то и имеешь!
01.11.2025 15:02 Ответить
01.11.2025 15:02 Ответить
Какое незаконное обогащение, это законное обогащение.. )
01.11.2025 15:14 Ответить
01.11.2025 15:14 Ответить
Якість людського матеріалу. Нічого не поробиш. Завозьте ***** бангладешців! Тут з пустині сад буде!
01.11.2025 15:27 Ответить
01.11.2025 15:27 Ответить
то підкинули
01.11.2025 15:27 Ответить
01.11.2025 15:27 Ответить
Брись, Какс, - знаток народной мудрости!
01.11.2025 16:16 Ответить
01.11.2025 16:16 Ответить
Учитесь жить. Скромность украшает человека, но делает его бедным.
01.11.2025 15:39 Ответить
01.11.2025 15:39 Ответить
01.11.2025 15:50 Ответить
01.11.2025 15:50 Ответить
а вони ще жаліються, що 50 тисяч грн це мала зарплата для чиновників
01.11.2025 16:13 Ответить
01.11.2025 16:13 Ответить
сьогодні як раз день еколога
01.11.2025 16:25 Ответить
01.11.2025 16:25 Ответить
Руководитель отдела имеет: От 2 до 14 сотрудников, в зависимости от конкретного отдела. По действующей структуре (2024):Районные отделы: обычно 7-9 штатных единиц
Это значит как минимум до 14 сотрудников замазаны в этом деле а еще она имеет начальство выше себя очевидно что делилась иначе ее закрыли сразу)
КТо тут писдит на Зелю или Пороха или на Яныка
01.11.2025 16:39 Ответить
01.11.2025 16:39 Ответить
***** не пиши, звідки ти береш таку структуру і такій штат хз. я пропрацював в інспекції майже 18 років і такі гроші крутились на рівні начальника областної інспекції або його замів, ру і ще була інспекція Чорного моря, то там були ділки багаті, решта це прості пахарі які працюют в межах закону.
01.11.2025 18:46 Ответить
01.11.2025 18:46 Ответить
... аферисти на службі країни
01.11.2025 17:23 Ответить
01.11.2025 17:23 Ответить
Жорстокість проявляється не там де треба. Знайшли- повісили, знайшли- на шибеницю. Гарантую, порядок би навели за місяць а то і менше.
01.11.2025 18:12 Ответить
01.11.2025 18:12 Ответить
 
 