Чиновницу Госэкоинспекции уличили в незаконном обогащении: у нее дома нашли $880 тыс. и 200 тыс. евро, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР во взаимодействии с ДСР Национальной полиции разоблачили руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) в незаконном обогащении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Обыски у сотрудников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа
Как отмечается, в рамках расследования уголовного производства о возможных неправомерных действиях сотрудников Государственной экологической инспекции Приднепровского округа был проведен ряд обысков.
"Во время обыска по месту жительства у одной из должностных лиц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные деньги - 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.
Должностное лицо задержали
По данным ГБР, фигурантку задержали по подозрению в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн.
І вишиванки одягнемо, і любити неньку будемо.
Гроші передати волонтерам на купівлю дронів.
Ну, шо вы пристали ? Современная женщина должна следить за собой, быть ухоженной: эти деньги на мелкие текущие расходы, на косметику, на массаж лица, на стрижки и на маникюр...
Розмову швидко переводять на "ти повинен захищати свою землю".
Де земля? Де майно? Де частка? Де нерухомість? Де 5 авто? Де вклади? Де офшори? Де бізнеси?
Мовчать.
Отож
Это значит как минимум до 14 сотрудников замазаны в этом деле а еще она имеет начальство выше себя очевидно что делилась иначе ее закрыли сразу)
КТо тут писдит на Зелю или Пороха или на Яныка