Посадовицю Держекоінспекції викрили на незаконному збагаченні: у неї вдома знайшли $880 тис. та 200 тис. євро, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Національної поліції викрили керівника одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Обшуки у працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу
Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу було проведено низку обшуків.
"Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку - 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.
Посадовицю затримали
За даними ДБР, фігурантку затримано за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.
І вишиванки одягнемо, і любити неньку будемо.
Гроші передати волонтерам на купівлю дронів.
Ну, шо вы пристали ? Современная женщина должна следить за собой, быть ухоженной: эти деньги на мелкие текущие расходы, на косметику, на массаж лица, на стрижки и на маникюр...
Розмову швидко переводять на "ти повинен захищати свою землю".
Де земля? Де майно? Де частка? Де нерухомість? Де 5 авто? Де вклади? Де офшори? Де бізнеси?
Мовчать.
Отож
Это значит как минимум до 14 сотрудников замазаны в этом деле а еще она имеет начальство выше себя очевидно что делилась иначе ее закрыли сразу)
КТо тут писдит на Зелю или Пороха или на Яныка