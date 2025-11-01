УКР
Справи про незаконне збагачення
6 180 45

Посадовицю Держекоінспекції викрили на незаконному збагаченні: у неї вдома знайшли $880 тис. та 200 тис. євро, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з ДСР Національної поліції викрили керівника одного з відділів Державної екологічної інспекції Придніпровського округу (Дніпропетровська та Кіровоградська області) на незаконному збагаченні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Обшуки у працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу 

Як зазначається, у межах розслідування кримінального провадження щодо можливих неправомірних дій працівників Державної екологічної інспекції Придніпровського округу було проведено низку обшуків.

"Під час обшуку за місцем проживання в однієї з посадовиць правоохоронці виявили та вилучили незадекларовану готівку - 880 тисяч доларів США та понад 200 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

збагачення посадовиці Держекоінспекції
збагачення посадовиці Держекоінспекції
збагачення посадовиці Держекоінспекції
збагачення посадовиці Держекоінспекції
збагачення посадовиці Держекоінспекції
збагачення посадовиці Держекоінспекції
збагачення посадовиці Держекоінспекції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддівсько-прокурорська родина Грабець придбала нерухомість ринковою вартістю 1 млн дол., - ЗМІ. ФОТО

Посадовицю затримали

За даними ДБР, фігурантку затримано за підозрою у незаконному збагачені (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також читайте: Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.

Автор: 

Держекоінспекція (249) обшук (2040) ДБР (3799) незаконне збагачення (219) Дніпропетровська область (4437)
Топ коментарі
+26
Чергова мєлкая сошка від влади, з мільйоном доларів під матрацем, а скільки таких посад по всій Україні, і всі посадовці доларові мільйонери! 🤬
показати весь коментар
01.11.2025 14:16 Відповісти
+22
Дати 6 років умовного, 17 тис штрафу, вибачитися та відпустити. Паночка з панства ж, а не з холопів)
показати весь коментар
01.11.2025 14:16 Відповісти
+21
Низька зарплата в чинуш! Караул! Дайте більше грошей бо тяжко працюють!.....Скотиняки
показати весь коментар
01.11.2025 14:25 Відповісти
Аргументуйте, а так ваш комент це висер.
показати весь коментар
01.11.2025 14:41 Відповісти
Слава богу что сейчас у нас не Порошенко. Где там Азов ,который бегал за ним с розовыми свинками? При всём уважении к воинам Азова
показати весь коментар
01.11.2025 15:15 Відповісти
Ви не знаєте де зараз хлопці з Азова чи 3 штурмової? то зїздьте на фронт - там побачите. А ось де зараз Свинарчуки? Якщо не знєте, то за кордоном бідують в Куршавелі чи Моноко. Це все, що треба знати, про те, хто які цінності відстоював.
показати весь коментар
01.11.2025 16:44 Відповісти
Азов в кацапа в каталагi сидить.докидались свинок.
показати весь коментар
01.11.2025 17:13 Відповісти
і як?відстояли цінності?краще стало,ніж при Порошенко?на жаль,відвага не все.ще б розуму добавити.але,мабуть,ЦЕ ВЖЕ БАГАТО ХОЧУ
показати весь коментар
01.11.2025 17:25 Відповісти
Нормально. Вкрав 50 мільйонів тільки в грошах, не рахучі вартість.нерухом.майна. заплати 30 мільйонів і на волю.
показати весь коментар
01.11.2025 14:45 Відповісти
Зоставатися жити в Україні - тільки так.
І вишиванки одягнемо, і любити неньку будемо.
показати весь коментар
01.11.2025 15:20 Відповісти
Розстріляти, майно конфіскувати на корись нації.
показати весь коментар
01.11.2025 14:14 Відповісти
Гроші брала у браконьєрів , от і все
показати весь коментар
01.11.2025 14:16 Відповісти
То вона може на дрони збирала!!

Гроші передати волонтерам на купівлю дронів.
показати весь коментар
01.11.2025 14:34 Відповісти
трішки не встигла, передати....
показати весь коментар
01.11.2025 14:44 Відповісти
Угу, не успела командировку оформить на ЛБС
показати весь коментар
01.11.2025 16:06 Відповісти
"Во время обыска по месту жительства у одной из должностных лиц правоохранители обнаружили и изъяли незадекларированные наличные деньги - 880 тысяч долларов США и более 200 тысяч евро", - говорится в сообщении.

Ну, шо вы пристали ? Современная женщина должна следить за собой, быть ухоженной: эти деньги на мелкие текущие расходы, на косметику, на массаж лица, на стрижки и на маникюр...
показати весь коментар
01.11.2025 19:10 Відповісти
Тр я й кажу - оту косметичку с баблом - волонтерам передати))
показати весь коментар
01.11.2025 19:12 Відповісти
в неї немає "чарівного покривала нас і рова в кліточку"
показати весь коментар
01.11.2025 14:35 Відповісти
Та то далеко не все її. Скоріш за все почала пацючити і її віддали на харч ментам
показати весь коментар
01.11.2025 14:30 Відповісти
Низька зарплата в чинуш! Караул! Дайте більше грошей бо тяжко працюють!.....Скотиняки
показати весь коментар
01.11.2025 14:25 Відповісти
Посадять? - посадовицю
показати весь коментар
01.11.2025 14:29 Відповісти
Якщо в "еко" такі статки - то навіть важко уявити статки більш "рибних" інспекцій і міністерств!
показати весь коментар
01.11.2025 14:33 Відповісти
А ще кажуть, "чого ви не хочете країну захищати !" Отаку дику корупцію? Отаких паскуд , гнидот?
показати весь коментар
01.11.2025 14:34 Відповісти
Зазвичай, на такі питання вони не відповідають. Язик в жопу затягує.
Розмову швидко переводять на "ти повинен захищати свою землю".

Де земля? Де майно? Де частка? Де нерухомість? Де 5 авто? Де вклади? Де офшори? Де бізнеси?
Мовчать.
Отож
показати весь коментар
01.11.2025 15:25 Відповісти
Задрипана начальниця відділу задрипаної обласної інспекції. А скільки ж крадуть в Києві тоді?
показати весь коментар
01.11.2025 14:41 Відповісти
Ну так, до 14 не крали, і не заробляли. Це майдан створив корупцію, бо був проти антикорупційного режиму януковича.
показати весь коментар
01.11.2025 14:57 Відповісти
Тобто знайшли 45млн, а застава 30?
показати весь коментар
01.11.2025 14:47 Відповісти
Прям у поліетіленовій банківський упаковці - серьозний підхід - не у менял на ринку збирали.
показати весь коментар
01.11.2025 14:47 Відповісти
Нещадна боротьба за екологію, як виявляється, таки має свої позитивні результати або як казав класик - что охраняешь, то и имеешь!
показати весь коментар
01.11.2025 15:02 Відповісти
Какое незаконное обогащение, это законное обогащение.. )
показати весь коментар
01.11.2025 15:14 Відповісти
Якість людського матеріалу. Нічого не поробиш. Завозьте ***** бангладешців! Тут з пустині сад буде!
показати весь коментар
01.11.2025 15:27 Відповісти
то підкинули
показати весь коментар
01.11.2025 15:27 Відповісти
Брись, Какс, - знаток народной мудрости!
показати весь коментар
01.11.2025 16:16 Відповісти
Учитесь жить. Скромность украшает человека, но делает его бедным.
показати весь коментар
01.11.2025 15:39 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2025 15:50 Відповісти
а вони ще жаліються, що 50 тисяч грн це мала зарплата для чиновників
показати весь коментар
01.11.2025 16:13 Відповісти
сьогодні як раз день еколога
показати весь коментар
01.11.2025 16:25 Відповісти
Руководитель отдела имеет: От 2 до 14 сотрудников, в зависимости от конкретного отдела. По действующей структуре (2024):Районные отделы: обычно 7-9 штатных единиц
Это значит как минимум до 14 сотрудников замазаны в этом деле а еще она имеет начальство выше себя очевидно что делилась иначе ее закрыли сразу)
КТо тут писдит на Зелю или Пороха или на Яныка
показати весь коментар
01.11.2025 16:39 Відповісти
***** не пиши, звідки ти береш таку структуру і такій штат хз. я пропрацював в інспекції майже 18 років і такі гроші крутились на рівні начальника областної інспекції або його замів, ру і ще була інспекція Чорного моря, то там були ділки багаті, решта це прості пахарі які працюют в межах закону.
показати весь коментар
01.11.2025 18:46 Відповісти
... аферисти на службі країни
показати весь коментар
01.11.2025 17:23 Відповісти
Жорстокість проявляється не там де треба. Знайшли- повісили, знайшли- на шибеницю. Гарантую, порядок би навели за місяць а то і менше.
показати весь коментар
01.11.2025 18:12 Відповісти
Ось де гроші на дрони та пікапи.
показати весь коментар
01.11.2025 19:22 Відповісти
 
 