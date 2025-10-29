УКР
Новини Справи про незаконне збагачення
3 147 25

Суддівсько-прокурорська родина Грабець придбала нерухомість ринковою вартістю 1 млн дол., - ЗМІ. ФОТО

нерухомість прокурора і судді Грабець

Родина київських судді та прокурора за останні роки придбала майно ринковою вартістю більше мільйона доларів. Під час повномасштабного вторгнення заступник начальника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець, чоловік судді Київського обласного господарського суду Світлани Грабець, та їхні родичі змогли собі дозволити апартаменти в преміальних готелях у Буковелі. Особливу увагу привертають ціни, за якими було оформлено угоди. Прості підрахунки показують, що нерухомість куплено суттєво нижче ринкової вартості.

Про це ідеться в розслідуванні hromadske

Буковельські апартаменти

У 2023-му родина Грабців інвестувала в елітні готельні комплекси в Буковелі. Ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах — майже 550 тисяч доларів Тобто понад 20 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі. Це мінімальна ціна цієї нерухомості.

У своїх майнових деклараціях заступник керівника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець вказав, що у вересні 2023-го інвестував у будівництво. hromadske з’ясувало, що йдеться про апартаменти в преміальному комплексі Mountain Residence у Буковелі.

нерухомість прокурора і судді Грабець

Площа апартаментів у Mountain Residence, які придбав прокурор Ігор Грабець, відносно невелика — майже 63 м². Але й ціни на нерухомість у цьому комплексі преміальні. Нині подібні апартаменти продаються за більш ніж 350 тисяч доларів. 

У травні 2023-го інвестиція у ще не завершений будинок складала від мінімальних 4 тисяч доларів за м² до майже 5 тисяч доларів. А вже у вересні 2023-го, саме того місяця, коли прокурор інвестував в цей преміальний готель, м² в Mountain Residence коштував щонайменше 4350 доларів. Отже, мінімальна ринкова вартість апартаментів прокурора на момент купівлі мала скласти приблизно 273 тисячі доларів, або майже 10 мільйонів гривень.

Але офіційно Грабець придбав апартаменти в цьому комплексі у понад чотири рази дешевше ринку. Нерухомість обійшлася йому у 2,4 мільйона гривень, тобто близько 65 тисяч доларів проти ринкових понад 270 тисяч доларів. Грошей, щоб придбати апартаменти за їхньою ринковою вартістю, у суддівсько-прокурорської родини офіційно не було. Хоча Світлана та Ігор Грабці декларували значні заощадження. 220 тисяч доларів готівкою подружжя декларувало у 2022 році, перед придбанням апартаментів у Буковелі. А наприкінці 2023 року — після придбання — заощаджень готівкою залишилось цілих 185 тисяч доларів. Різниця всього у 35 тисяч доларів.

Батько судді Світлани Грабець — пенсіонер і колишній прокурор Юрій Дьомін — придбав апартаменти в іншому буковельському готелі. Комплекс має назву Glacier Premium Apartments. Юрій Дьомін придбав нерухомість того ж місяця, коли і його зять, — у вересні 2023-го.

нерухомість батька судді Грабець

Площа апартаментів, які придбав Юрій Дьомін, теж відносно невелика. Всього 61 м². Проте у той період наприкінці 2023-го один м² у цьому готелі коштував щонайменше 4,5 тисячі доларів. А отже мінімальна ринкова вартість об'єкта мала скласти близько 275 тисяч доларів. Та офіційно апартаменти обійшлися у 3,5 раза дешевше ринку. На них чоловік витратив близько 75 тисячі доларів.

Також Юрій Дьомін та прокурор Ігор Грабець купили по одному паркомісцю в обох комплексах. Офіційно всього за 6 та майже 7 тисяч доларів кожне. Хоча нині такі продають по 30 тисяч доларів.

Маєток під Києвом

Ігор та Світлана Грабці у своїх майнових деклараціях вказують, що з грудня 2019-го користуються будинком площею 286 м², який належить батькові судді. hromadske з’ясувало, що це будинок в елітному закритому котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом.

нерухомість судді Грабець

Нерухомість у цьому котеджному містечку батько судді придбав у травні 2019-го. На початку 2022-го, перед повномасштабним вторгненням, таке саме житло, але в сусідньому районі Zoloche, на сайті забудовника продавали за майже пів мільйона доларів. І це ціна без ремонту.

За документами Юрій Дьомін будинок не купував, а нібито у травні 2019-го придбав лише земельну ділянку — офіційно за майже 153 тисячі гривень. А потім на ділянці розпочалося будівництво маєтку за проєктом "Френк". Його збудували ніби-то всього за місяць — з серпня по вересень 2019 року. Хоча насправді за супутниковими знімками можна побачити, що маєток був готовий ще у 2017 році.

нерухомість прокурора і судді Грабець

Зараз батьки судді Світлани Грабець вже на пенсії. Але ми можемо побачити декларації її матері — теж колишньої судді — Ольги Дьоміної. Остання — за 2017 рік. За півтора року до того, як Юрій Дьомін придбав елітний маєток, подружжя мало всього 7 тисяч доларів та 500 тисяч гривень заощаджень. Де пара пенсійного віку, яка все життя працювала на держслужбі, взяла решту коштів, а це сотні тисяч доларів, на елітну нерухомість у 2019-му — невідомо.

Журналісти hromadske запитали у судді Грабець про походження статків її родини. "Bci активи, якi маю я та члени моєї сім’ї, набутi на законних підставах, кошти витрачені на їхнє придбання є доходами набутими відповідно до законодавства", — зазначила Грабець.

нерухомість (957) суддя (1610) прокурор (657)
+15
Сімейний підряд - можуть собі позволити
29.10.2025 20:28 Відповісти
+13
«Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки:

1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.

2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.

І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.

Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»

Голда Меїр.
29.10.2025 20:35 Відповісти
+11
Хлопчинка такий молодий, вже заст.начальника облпрокуратури Києва.
Швидкий, молодий, амбітний.
Геній, вундеркінд, лідер, переможець всіх життєвих перепон, непересічна особистість, мабуть.
29.10.2025 20:57 Відповісти
Сімейний підряд - можуть собі позволити
29.10.2025 20:28 Відповісти
Головне - вміти народитися у відповідній сім'ї
29.10.2025 20:59 Відповісти
«Якщо ви хочете побудувати ту країну, куди повертатимуться її сини та дочки, якщо ви хочете побудувати країну, звідки виїжджатимуть тільки в сезон відпусток, якщо ви хочете побудувати країну, яка не матиме почуття страху за майбутнє, то зробіть лише два кроки:

1. Прирівняйте корупцію до зради Батьківщини, а корупціонерів - до зрадників, аж до сьомого коліна.

2. Зробіть три професії найоплачуванішими і найшанованішими. Це - військові, вчителі та лікарі.

І найголовніше - працюйте, працюйте і працюйте, бо ніхто, крім вас, не захистить вас, ніхто не нагодує вас, крім вас самих, і ваша країна потрібна тільки вам і більше нікому.

Коли це стане не просто словами і простим гаслом, а стане образом вашого життя, значить, ви досягли свого...»

Голда Меїр.
29.10.2025 20:35 Відповісти
Уродженка міста Києва …
29.10.2025 23:31 Відповісти
грабят, зараз це звичайна справа.
29.10.2025 20:42 Відповісти
Душа радіє за родину Грабець,коли лежачи мчиш в бусі на розподільчий центр.
29.10.2025 20:44 Відповісти
Ну і як ти знаєш про цю родину, якщо "лежачи мчиш у бусі на розподільчий центр" ?
Фізично, як ?
29.10.2025 21:14 Відповісти
Мдаааа....🤦🤦🤦
29.10.2025 21:32 Відповісти
Мафія...
29.10.2025 20:57 Відповісти
Хлопчинка такий молодий, вже заст.начальника облпрокуратури Києва.
Швидкий, молодий, амбітний.
Геній, вундеркінд, лідер, переможець всіх життєвих перепон, непересічна особистість, мабуть.
29.10.2025 20:57 Відповісти
Не надо завидовать…🤪
Там воруют по закону ,там семейный подряд и одни спецы - судьи и прокуроры !
И самое главное - такие не воюют ……..
29.10.2025 21:15 Відповісти
Киянам можна тільки позаздрити, з таким заст. нач. обл. прок. живуть як у бога за пазухою: ні тобі злочинності, ні корупції, чи порушень порядку, тихо і спокійно, святе місце, все для людей. Звідси заслужені шана, повага та й відповідні статки заст. нач. обл. прок,, мабуть
29.10.2025 21:18 Відповісти
****, жодної родини бібліотекаря чи завклубом
29.10.2025 21:44 Відповісти
кругом одні хапуги, де не глянь, кожен на своєму місці гребе як може - Україна
29.10.2025 22:02 Відповісти
Дуже неприємне місце для життя.
29.10.2025 23:22 Відповісти
Коли захисники сидять з зарплатою 20 тис грн. судіі, прокурори розкошують. Зе розділив Україну на еліту і рабів режиму.
29.10.2025 22:17 Відповісти
Не вірю що в Україні існують чесні судді та прокурори.Українці їм найвищі зарплати та пенсії,але їм того мало ...
99,99% цього контингента-хабарники і корупціонери.
29.10.2025 22:37 Відповісти
Гребуть Грабці! Але то нічого, прийде час - і їх загребуть...
29.10.2025 22:58 Відповісти
Так, прізвища давалися за характером: гребти - заграбастати.
Grab smth.
29.10.2025 23:05 Відповісти
У них зарплати і пенсії річні 30-40 тисяч доларів, плюс офіційно задекларовані 228 тисяч доларів в готівкі були, я не дуже розумію в чому суть розслідування - нерухомість співставні гроші коштує. Зменшили суми податків і оціночку вартість? Так це всюди так, покажіть хто з пересічних не занижує. Як на мене, то це розслідування при таких офіційних зарплатах - лише відбирання часу у людей на перегляд.
29.10.2025 23:11 Відповісти
Вчерговий раз показати які мародерські ОФІЦІЙНІ зарплати і пенсії у суддів і прокурорів.
29.10.2025 23:12 Відповісти
нєнє!
не смійте випускати 18-22!
а, кудрицький дуже порядна людина!
29.10.2025 23:24 Відповісти
І не хвилює їх війна,і не бояться що Україна з такою ,,елітою'' може програти війну.В той час коли пенсіонери з мінімальною пенсією донатять на дрони по 20 гривень Стерненку вони не знають куди дівати гроші.Думаю що люди не на своїх посадах.Не потрібна Україні така еліта або такій еліті не потрібна Україна.Щось не так в цьому царстві.
29.10.2025 23:24 Відповісти
А що, в Україні є інші судді-прокурори? Цього просто злили, чимось не поділився
30.10.2025 00:27 Відповісти
 
 