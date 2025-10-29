Суддівсько-прокурорська родина Грабець придбала нерухомість ринковою вартістю 1 млн дол., - ЗМІ. ФОТО

Родина київських судді та прокурора за останні роки придбала майно ринковою вартістю більше мільйона доларів. Під час повномасштабного вторгнення заступник начальника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець, чоловік судді Київського обласного господарського суду Світлани Грабець, та їхні родичі змогли собі дозволити апартаменти в преміальних готелях у Буковелі. Особливу увагу привертають ціни, за якими було оформлено угоди. Прості підрахунки показують, що нерухомість куплено суттєво нижче ринкової вартості.

Буковельські апартаменти

У 2023-му родина Грабців інвестувала в елітні готельні комплекси в Буковелі. Ринкова вартість двох різних апартаментів у двох різних готельних комплексах — майже 550 тисяч доларів Тобто понад 20 мільйонів гривень за курсом на момент купівлі. Це мінімальна ціна цієї нерухомості.

У своїх майнових деклараціях заступник керівника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець вказав, що у вересні 2023-го інвестував у будівництво. hromadske з’ясувало, що йдеться про апартаменти в преміальному комплексі Mountain Residence у Буковелі.

Площа апартаментів у Mountain Residence, які придбав прокурор Ігор Грабець, відносно невелика — майже 63 м². Але й ціни на нерухомість у цьому комплексі преміальні. Нині подібні апартаменти продаються за більш ніж 350 тисяч доларів.

У травні 2023-го інвестиція у ще не завершений будинок складала від мінімальних 4 тисяч доларів за м² до майже 5 тисяч доларів. А вже у вересні 2023-го, саме того місяця, коли прокурор інвестував в цей преміальний готель, м² в Mountain Residence коштував щонайменше 4350 доларів. Отже, мінімальна ринкова вартість апартаментів прокурора на момент купівлі мала скласти приблизно 273 тисячі доларів, або майже 10 мільйонів гривень.

Але офіційно Грабець придбав апартаменти в цьому комплексі у понад чотири рази дешевше ринку. Нерухомість обійшлася йому у 2,4 мільйона гривень, тобто близько 65 тисяч доларів проти ринкових понад 270 тисяч доларів. Грошей, щоб придбати апартаменти за їхньою ринковою вартістю, у суддівсько-прокурорської родини офіційно не було. Хоча Світлана та Ігор Грабці декларували значні заощадження. 220 тисяч доларів готівкою подружжя декларувало у 2022 році, перед придбанням апартаментів у Буковелі. А наприкінці 2023 року — після придбання — заощаджень готівкою залишилось цілих 185 тисяч доларів. Різниця всього у 35 тисяч доларів.

Батько судді Світлани Грабець — пенсіонер і колишній прокурор Юрій Дьомін — придбав апартаменти в іншому буковельському готелі. Комплекс має назву Glacier Premium Apartments. Юрій Дьомін придбав нерухомість того ж місяця, коли і його зять, — у вересні 2023-го.

Площа апартаментів, які придбав Юрій Дьомін, теж відносно невелика. Всього 61 м². Проте у той період наприкінці 2023-го один м² у цьому готелі коштував щонайменше 4,5 тисячі доларів. А отже мінімальна ринкова вартість об'єкта мала скласти близько 275 тисяч доларів. Та офіційно апартаменти обійшлися у 3,5 раза дешевше ринку. На них чоловік витратив близько 75 тисячі доларів.

Також Юрій Дьомін та прокурор Ігор Грабець купили по одному паркомісцю в обох комплексах. Офіційно всього за 6 та майже 7 тисяч доларів кожне. Хоча нині такі продають по 30 тисяч доларів.

Маєток під Києвом

Ігор та Світлана Грабці у своїх майнових деклараціях вказують, що з грудня 2019-го користуються будинком площею 286 м², який належить батькові судді. hromadske з’ясувало, що це будинок в елітному закритому котеджному містечку Riviera Zoloche під Києвом.

Нерухомість у цьому котеджному містечку батько судді придбав у травні 2019-го. На початку 2022-го, перед повномасштабним вторгненням, таке саме житло, але в сусідньому районі Zoloche, на сайті забудовника продавали за майже пів мільйона доларів. І це ціна без ремонту.

За документами Юрій Дьомін будинок не купував, а нібито у травні 2019-го придбав лише земельну ділянку — офіційно за майже 153 тисячі гривень. А потім на ділянці розпочалося будівництво маєтку за проєктом "Френк". Його збудували ніби-то всього за місяць — з серпня по вересень 2019 року. Хоча насправді за супутниковими знімками можна побачити, що маєток був готовий ще у 2017 році.

Зараз батьки судді Світлани Грабець вже на пенсії. Але ми можемо побачити декларації її матері — теж колишньої судді — Ольги Дьоміної. Остання — за 2017 рік. За півтора року до того, як Юрій Дьомін придбав елітний маєток, подружжя мало всього 7 тисяч доларів та 500 тисяч гривень заощаджень. Де пара пенсійного віку, яка все життя працювала на держслужбі, взяла решту коштів, а це сотні тисяч доларів, на елітну нерухомість у 2019-му — невідомо.

Журналісти hromadske запитали у судді Грабець про походження статків її родини. "Bci активи, якi маю я та члени моєї сім’ї, набутi на законних підставах, кошти витрачені на їхнє придбання є доходами набутими відповідно до законодавства", — зазначила Грабець.

