Новини Корупція у силових структурах
1 888 31

Начальник Департаменту управління майном Нацполіції Соколов "обріс" нерухомістю на 11 млн грн та приватизував службову квартиру, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Розслідування про Начальника Департаменту управління майном Нацполіції Соколова

Начальник Департаменту управління майном Національної поліції України Дмитро Соколов з родиною "обріс" нерухомістю у Києві на понад 11 млн грн, під час війни приватизував службову 3-кімнатну квартиру в новому ЖК, а його підрозділ закупив оптову партію кайданок на 15 млн грн за завищеними цінами.

Про це пише голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець, інформує Цензор.НЕТ.

Кайданки за завищеними цінами

Департамент управління майном Нацполіції, який очолює Дмитро Соколов, займається укомплектуванням і забезпеченням правоохоронців усім необхідним: від автомобілів та палива до форми та кайданок. І саме закупівля останнього привернула увагу.

Національна поліція України уклала договір з ТОВ "Укроборонекспорт" на постачання 10 тисяч пар кайданок на загальну суму майже 15 мільйонів гривень. Пізніше кількість наручників збільшили ще на 2 тис. пар, а суму договору – до 17,8 млн грн.

Ціна за 1 штуку – 1489,98 грн. Модель кайданок – БР-М-92. Виробник – ТОВ "ВО "Спецвоєнторг".

Однак, що ті ж самі наручники – БР-М-92 – той же самий постачальник "Укроборонекспорт" продає управлінням поліції охорони в Чернівецькій та Одеській областях, а також у місті Києві малим оптом – по 976 грн за штуку. Сума завищень у такому разі становить понад 5 млн грн, зазначають розслідувачі.

Начальник Департаменту управління майном Нацполіції Соколов розслідування
Додаток до договору про закупівлю Національною поліцією кайданок на 15 млн грн
Начальник Департаменту управління майном Нацполіції Соколов розслідування
Додатки до договорів про закупівлю 100 пар управліннями поліції охорони в м. Києві та Одеській області, де ціна на 50% нижча від закупівель Нацполу

Начальник Департаменту управління майном Нацполіції Соколов розслідування

Важливо, що навіть роздрібна ціна наручників на 20% нижча, ніж пара кайданок в оптовій закупівлі Нацполіції. На сайті магазину "Спецвоєнторг" придбали аналогічну пару наручників БР-М-92 за 1220 грн. Поліція купувала 10 тис. пар по 1489,98 грн.

Начальник Департаменту управління майном Нацполіції Соколов розслідування
Скрін із сайту магазину "воєнторг" із вартістю кайданок вроздріб

Цікавий і ще один нюанс: і виробник, і постачальник цих кайданок належать до однієї групи компаній. ТОВ "Укроборонекспорт" заснували колишні працівники МВС, а директор "Укроборонекспорту" є підписантом у компанії-виробника – ТОВ "ВО "Спецвоєнторг". Виходить, що поліція закуповує кайданки у своїх колишніх колег.

Приватизація службової квартири

На четвертому місяці повномасштабного вторгнення РФ Дмитро Соколов отримав у користування 3-кімнатну службову квартиру на 68,2 кв. м в Києві, в ЖК комфорт-класу "Славутич". Вже у 2024 році посадовець приватизовує це житло. Орієнтовна ринкова вартість такої квартири – близько 6 млн грн.

У коментарі поліцейський посилається на "закон мені не забороняє цього робити" та кидає слухавку.

Як зазначають розслідувачі, після переїзду Соколова до Києва, паралельно з ним обростають нерухомістю в передмісті столиці його матір і теща. Вони купують 2 квартири в сусідніх будинках та нежитлове приміщення. На тещі – позашляховик Volkswagen Touareg, ринковою вартістю від 20 тисяч доларів. Автівкою, традиційно, користується зять.

Дружина Соколова користується автомобілем Volkswagen Golf 2015 року. Цікаво, що за день до оформлення права користування на дружину поліцейського, автівку придбав за 111 тисяч гривень Олександр Богатирьов. Він же – водій відділку №2 ДУ "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України". Це може свідчити про те, що авто купували саме в інтересах родини Соколова.

Дружина поліцейського в "Однокласніках"

Ще один момент цієї історії – активність дружини поліцейського Тетяни Соколової в забороненій соцмережі "Однокласнікі". Зокрема, у 2014 році, під час війни Росії проти України, вона публікувала й поширювала контент із проросійськими наративами.

дописи дружини Соколова
дописи дружини Соколова

"Це викликає питання не лише щодо особистої позиції родини службовця, а й щодо його лояльності до держави, інтереси якої він зобов'язаний захищати. Адже спочатку дружина поліцейського Соколова відкрито пропагує розгін Майдану. Потім, через 10 років цьому ж поліцейському і його дружині держава дарує 3-кімнатну квартиру в Києві", - зазначає Богуславець.

нерухомість (955) Нацполіція (15601) закупівлі (3611)
+9
А що? Так не можна було? Так всі у Зе-владі крадуть!
показати весь коментар
23.10.2025 19:43 Відповісти
+9
Цьому ментярі похер. Яка війна? Прийдуть орки - буде оркам служити.
Головне - щоб дозволяли красти.
показати весь коментар
23.10.2025 19:55 Відповісти
+8
показати весь коментар
23.10.2025 19:49 Відповісти
Клименко!
На старт!
Увага!
Руш!
показати весь коментар
23.10.2025 19:41 Відповісти
З часів кучми, за посади в МВС, розраховувалися мусорські кандидати, крадучи на попередній посаді!
показати весь коментар
23.10.2025 20:47 Відповісти
А що? Так не можна було? Так всі у Зе-владі крадуть!
показати весь коментар
23.10.2025 19:43 Відповісти
Заздрити треба мовчки ...
показати весь коментар
23.10.2025 19:44 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2025 19:49 Відповісти
і при цих ****** сподіватися на закон?????
показати весь коментар
23.10.2025 19:45 Відповісти
"... Завгосп 2-го будинку Старсоцзабезу був сором'язний злодюга. Вся істота його протестувала проти крадіжок, але не красти він не міг. Він крав, і йому було соромно. Крав він завжди, завжди соромився, і через те його добре голені щічки завжди горіли рум'янцем замішання, сором'язності, ніяковості й конфузу... "
(12 стільців)
показати весь коментар
23.10.2025 19:46 Відповісти
Наразі злодюжка позеленів.
показати весь коментар
23.10.2025 19:52 Відповісти
Відкат 50%? Під час війни? Клептократія
показати весь коментар
23.10.2025 19:50 Відповісти
Взагалі то - під час війни мародерство завжди каралось розстрілом ... але то таке
показати весь коментар
23.10.2025 19:54 Відповісти
До війни був 10%. Існував золотий стандарт, багато років
показати весь коментар
23.10.2025 20:00 Відповісти
Партія кайданок - це клас! Але чи вистачить, ну крадуть же зелені, аж гай шумить з міліарду дерев!
показати весь коментар
23.10.2025 19:52 Відповісти
Цьому ментярі похер. Яка війна? Прийдуть орки - буде оркам служити.
Головне - щоб дозволяли красти.
показати весь коментар
23.10.2025 19:55 Відповісти
100%. Він ведь в бойових діях участі не брав рузьких визволителів не вбивав, з карти на військо не донатив - перед руснею невинний наче немовля...
показати весь коментар
23.10.2025 20:34 Відповісти
Соколову квартиру, всім іншим - кайданки! Все вірно, так влаштований світ
показати весь коментар
23.10.2025 19:59 Відповісти
И ему за это ничего не будет
Оно и понятно
А вдруг война закончится?
И тогда точно люди выйдут на Майдан
А кто же их будет разгонять?
Или даже стрелять в них?
Вот такие ПОЛИЦЕЙСКИЕ КРЫСЫ и будут
Для этого их и взяли туда
И позволили беспредельничать
А придет время - КРЫСЫ отработают....
Будут убивать НЕНАВИСТНЫЙ ЗЕЛЕНСКОМУ МАЙДАН!!!!!!
показати весь коментар
23.10.2025 19:59 Відповісти
Вішати треба, все лайно продажних зелепнів на посадах, як це успішно і дієво, роблять в Сирії!!
показати весь коментар
23.10.2025 20:49 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський планує використати частину коштів, що надійдуть до країни в рамках «репараційних кредитів» із заморожених активів Росії, на виробництво далекобійної зброї на українській території дальністю до 3000 км. ( Так розумію - Юзік і Лисий з Пікаловим тепер будуть будувати пеліканів. Міндіч фламінгів вже наробив)

Наш Комік вже пристроїв гроші, які ще навіть не надійшли.
А тут якийсь ментяра вкрав якихось 11 млн.
Його потрібно посадити за те що мало вкрав.
показати весь коментар
23.10.2025 20:06 Відповісти
Танюшка, врот тебе ****** стаяла на майдані не за палитику,а за сваих дитей від мусаров, курва !!!
показати весь коментар
23.10.2025 20:09 Відповісти
Чому вся ПАДАЛЬ "розрослась при зелених ублюдках" головна наша задача, звісно по закінченню війни: не випустить НІ ОДНУ ПОТВОРУ
показати весь коментар
23.10.2025 20:12 Відповісти
зам.нач Департамерту-Зелепуга)))
показати весь коментар
23.10.2025 20:14 Відповісти
Яке щастя, що це тільки поодинокі епізодичні випадки )
показати весь коментар
23.10.2025 20:18 Відповісти
Коли поліцаї закидуватимуть в бус вперед ногами треба згадувати про начальника управління майном Соколова. Це дуже мотивує.👍
показати весь коментар
23.10.2025 20:22 Відповісти
Дохріна лишніх департаментів, і в поліції також.
показати весь коментар
23.10.2025 20:23 Відповісти
Ва всьом віноват Порошенко...
показати весь коментар
23.10.2025 20:27 Відповісти
Полицейские при Зеленском вернулись к своих истокам
Они снова стали МЕНТАМИ
Не удивлюсь - если повторится ВРАДИЕВКА
показати весь коментар
23.10.2025 20:33 Відповісти
Здоров'я напевно ні до біса, мабуть інвалід...
показати весь коментар
23.10.2025 20:41 Відповісти
 
 