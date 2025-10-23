Начальник Департаменту управління майном Нацполіції Соколов "обріс" нерухомістю на 11 млн грн та приватизував службову квартиру, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник Департаменту управління майном Національної поліції України Дмитро Соколов з родиною "обріс" нерухомістю у Києві на понад 11 млн грн, під час війни приватизував службову 3-кімнатну квартиру в новому ЖК, а його підрозділ закупив оптову партію кайданок на 15 млн грн за завищеними цінами.

Кайданки за завищеними цінами

Департамент управління майном Нацполіції, який очолює Дмитро Соколов, займається укомплектуванням і забезпеченням правоохоронців усім необхідним: від автомобілів та палива до форми та кайданок. І саме закупівля останнього привернула увагу.

Національна поліція України уклала договір з ТОВ "Укроборонекспорт" на постачання 10 тисяч пар кайданок на загальну суму майже 15 мільйонів гривень. Пізніше кількість наручників збільшили ще на 2 тис. пар, а суму договору – до 17,8 млн грн.

Ціна за 1 штуку – 1489,98 грн. Модель кайданок – БР-М-92. Виробник – ТОВ "ВО "Спецвоєнторг".

Однак, що ті ж самі наручники – БР-М-92 – той же самий постачальник "Укроборонекспорт" продає управлінням поліції охорони в Чернівецькій та Одеській областях, а також у місті Києві малим оптом – по 976 грн за штуку. Сума завищень у такому разі становить понад 5 млн грн, зазначають розслідувачі.

Додаток до договору про закупівлю Національною поліцією кайданок на 15 млн грн

Додатки до договорів про закупівлю 100 пар управліннями поліції охорони в м. Києві та Одеській області, де ціна на 50% нижча від закупівель Нацполу

Важливо, що навіть роздрібна ціна наручників на 20% нижча, ніж пара кайданок в оптовій закупівлі Нацполіції. На сайті магазину "Спецвоєнторг" придбали аналогічну пару наручників БР-М-92 за 1220 грн. Поліція купувала 10 тис. пар по 1489,98 грн.

Скрін із сайту магазину "воєнторг" із вартістю кайданок вроздріб

Цікавий і ще один нюанс: і виробник, і постачальник цих кайданок належать до однієї групи компаній. ТОВ "Укроборонекспорт" заснували колишні працівники МВС, а директор "Укроборонекспорту" є підписантом у компанії-виробника – ТОВ "ВО "Спецвоєнторг". Виходить, що поліція закуповує кайданки у своїх колишніх колег.

Приватизація службової квартири

На четвертому місяці повномасштабного вторгнення РФ Дмитро Соколов отримав у користування 3-кімнатну службову квартиру на 68,2 кв. м в Києві, в ЖК комфорт-класу "Славутич". Вже у 2024 році посадовець приватизовує це житло. Орієнтовна ринкова вартість такої квартири – близько 6 млн грн.

У коментарі поліцейський посилається на "закон мені не забороняє цього робити" та кидає слухавку.

Як зазначають розслідувачі, після переїзду Соколова до Києва, паралельно з ним обростають нерухомістю в передмісті столиці його матір і теща. Вони купують 2 квартири в сусідніх будинках та нежитлове приміщення. На тещі – позашляховик Volkswagen Touareg, ринковою вартістю від 20 тисяч доларів. Автівкою, традиційно, користується зять.

Дружина Соколова користується автомобілем Volkswagen Golf 2015 року. Цікаво, що за день до оформлення права користування на дружину поліцейського, автівку придбав за 111 тисяч гривень Олександр Богатирьов. Він же – водій відділку №2 ДУ "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України". Це може свідчити про те, що авто купували саме в інтересах родини Соколова.

Дружина поліцейського в "Однокласніках"

Ще один момент цієї історії – активність дружини поліцейського Тетяни Соколової в забороненій соцмережі "Однокласнікі". Зокрема, у 2014 році, під час війни Росії проти України, вона публікувала й поширювала контент із проросійськими наративами.





"Це викликає питання не лише щодо особистої позиції родини службовця, а й щодо його лояльності до держави, інтереси якої він зобов'язаний захищати. Адже спочатку дружина поліцейського Соколова відкрито пропагує розгін Майдану. Потім, через 10 років цьому ж поліцейському і його дружині держава дарує 3-кімнатну квартиру в Києві", - зазначає Богуславець.

