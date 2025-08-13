УКР
Викрито корупційні закупівлі обладнання для МВС на понад 1 млн грн: повідомлено про підозру ексзаступнику керівника Головного сервісного центру. ФОТОрепортаж

Викрито корупційну схему на понад мільйон гривень під час закупівлі обладнання для МВС. Колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, детективи БЕБ України викрили корупційну схему під час закупівлі технічного обладнання для потреб сервісних центрів МВС.

Як працювала схема?

За даними слідства, колишній заступник керівника Головного сервісного центру МВС у 2023 році організував проведення закупівлі захищених планшетів на базі ОС Android у заздалегідь визначеної підконтрольної компанії за завищеною ціною.

Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 1 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.

корупція (4764) МВС (3531) закупівлі (3529) Бюро економічної безпеки (732)


"на понад 1 млн грн"
Ось він, злочин тисячоліття! Ось звідки беруться статки керівництва МВС, круті тачки їхніх дружин, закордонні рахунки, дачі/котеджі/вілли та "успішні" родичі-бізнесмени!
13.08.2025 11:22 Відповісти
І все це за той мульйон гривень!
13.08.2025 11:27 Відповісти
Скоти!!!
13.08.2025 11:41 Відповісти
Все тендеры по закупки из держбюджета коррупционные и с завышением цен,в природе не существует ни одной закупки по нормальной цене,это система,которая работает слаженно и четко.
13.08.2025 11:48 Відповісти
Ще, не розібралися портновські, з 5 років, із розкраданням на будівництві житла у НАЦГВАРДІЇ, як чергова справа потекла, з МВС!!
В чергу, сучі діти!
13.08.2025 12:06 Відповісти
чудо ЗЕкраїна! мусора грабують замість ловить грабіжників
13.08.2025 12:18 Відповісти
 
 