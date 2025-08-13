Викрито корупційні закупівлі обладнання для МВС на понад 1 млн грн: повідомлено про підозру ексзаступнику керівника Головного сервісного центру. ФОТОрепортаж

Викрито корупційну схему на понад мільйон гривень під час закупівлі обладнання для МВС. Колишньому заступнику керівника Головного сервісного центру повідомили про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, детективи БЕБ України викрили корупційну схему під час закупівлі технічного обладнання для потреб сервісних центрів МВС.









Як працювала схема?

За даними слідства, колишній заступник керівника Головного сервісного центру МВС у 2023 році організував проведення закупівлі захищених планшетів на базі ОС Android у заздалегідь визначеної підконтрольної компанії за завищеною ціною.

Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 1 млн грн.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Досудове слідство триває.