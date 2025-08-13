Разоблачены коррупционные закупки оборудования для МВД на сумму более 1 млн грн: сообщено о подозрении экс-заместителю руководителя Главного сервисного центра. ФОТОрепортаж

Разоблачена коррупционная схема на более чем миллион гривен при закупке оборудования для МВД. Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, детективы БЭБ Украины разоблачили коррупционную схему при закупке технического оборудования для нужд сервисных центров МВД.









Как работала схема?

По данным следствия, бывший заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД в 2023 году организовал проведение закупки защищенных планшетов на базе ОС Android у заранее определенной подконтрольной компании по завышенной цене.

В результате государству нанесен ущерб на более чем 1 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.