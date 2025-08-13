РУС
1 338 7

Разоблачены коррупционные закупки оборудования для МВД на сумму более 1 млн грн: сообщено о подозрении экс-заместителю руководителя Главного сервисного центра. ФОТОрепортаж

Разоблачена коррупционная схема на более чем миллион гривен при закупке оборудования для МВД. Бывшему заместителю руководителя Главного сервисного центра сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, детективы БЭБ Украины разоблачили коррупционную схему при закупке технического оборудования для нужд сервисных центров МВД.

коррупция в МВД
Как работала схема?

По данным следствия, бывший заместитель руководителя Главного сервисного центра МВД в 2023 году организовал проведение закупки защищенных планшетов на базе ОС Android у заранее определенной подконтрольной компании по завышенной цене.

В результате государству нанесен ущерб на более чем 1 млн грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное следствие продолжается.

"на понад 1 млн грн"
Ось він, злочин тисячоліття! Ось звідки беруться статки керівництва МВС, круті тачки їхніх дружин, закордонні рахунки, дачі/котеджі/вілли та "успішні" родичі-бізнесмени!
13.08.2025 11:22 Ответить
І все це за той мульйон гривень!
13.08.2025 11:27 Ответить
Скоти!!!
13.08.2025 11:41 Ответить
Все тендеры по закупки из держбюджета коррупционные и с завышением цен,в природе не существует ни одной закупки по нормальной цене,это система,которая работает слаженно и четко.
13.08.2025 11:48 Ответить
Ще, не розібралися портновські, з 5 років, із розкраданням на будівництві житла у НАЦГВАРДІЇ, як чергова справа потекла, з МВС!!
В чергу, сучі діти!
13.08.2025 12:06 Ответить
чудо ЗЕкраїна! мусора грабують замість ловить грабіжників
13.08.2025 12:18 Ответить
Все продовжується як при януковичі. Так це для того обрали актора КВН, щоб покидьки почувались вільно в нашій країні ? ! Щоб зєлєнскіє крали і давали приклад, як КРАСТИ ???
13.08.2025 14:08 Ответить
 
 