2 269 36

Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Соколов "оброс" недвижимостью на 11 млн грн и приватизировал служебную квартиру, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Начальник Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины Дмитрий Соколов с семьей "оброс" недвижимостью в Киеве более чем на 11 млн грн, во время войны приватизировал служебную 3-комнатную квартиру в новом ЖК, а его подразделение закупило оптовую партию наручников на 15 млн грн по завышенным ценам.

Об этом пишет глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец, информирует Цензор.НЕТ.

Наручники по завышенным ценам

Департамент управления имуществом Нацполиции, который возглавляет Дмитрий Соколов, занимается укомплектованием и обеспечением правоохранителей всем необходимым: от автомобилей и топлива до формы и наручников. И именно закупка последнего привлекла внимание.

Национальная полиция Украины заключила договор с ООО "Укроборонэкспорт" на поставку 10 тысяч пар наручников на общую сумму почти 15 миллионов гривен. Позже количество наручников увеличили еще на 2 тыс. пар, а сумму договора - до 17,8 млн грн.

Цена за 1 штуку - 1489,98 грн. Модель наручников - БР-М-92. Производитель - ООО "ПО "Спецвоенторг".

Однако те же самые наручники - БР-М-92 - тот же самый поставщик "Укроборонэкспорт" продает управлениям полиции охраны в Черновицкой и Одесской областях, а также в городе Киеве малым оптом - по 976 грн за штуку. Сумма завышений в таком случае составляет более 5 млн грн, отмечают расследователи.

Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Соколов расследование
Приложение к договору о закупке Национальной полицией наручников на 15 млн грн
Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Соколов расследование
Приложения к договорам о закупке 100 пар управлениями полиции охраны в г. Киеве и Одесской области, где цена на 50% ниже закупок Нацпола

Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Соколов расследование

Важно, что даже розничная цена наручников на 20% ниже, чем пара наручников в оптовой закупке Нацполиции. На сайте магазина "Спецвоенторг" приобрели аналогичную пару наручников БР-М-92 за 1220 грн. Полиция покупала 10 тыс. пар по 1489,98 грн.

Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Соколов расследование
Скрин с сайта магазина "военторг" со стоимостью наручников в розницу

Интересен и еще один нюанс: и производитель, и поставщик этих наручников принадлежат к одной группе компаний. ООО "Укроборонэкспорт" основали бывшие работники МВД, а директор "Укроборонэкспорта" является подписантом в компании-производителе - ООО "ПО "Спецвоенторг". Получается, что полиция закупает наручники у своих бывших коллег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачены коррупционные закупки оборудования для МВД на более 1 млн грн: сообщено о подозрении экс-заместителю руководителя Главного сервисного центра. ФОТОрепортаж

Приватизация служебной квартиры

На четвертом месяце полномасштабного вторжения РФ Дмитрий Соколов получил в пользование 3-комнатную служебную квартиру на 68,2 кв. м в Киеве, в ЖК комфорт-класса "Славутич". Уже в 2024 году чиновник приватизирует это жилье. Ориентировочная рыночная стоимость такой квартиры - около 6 млн грн.

В комментарии полицейский ссылается на "закон мне не запрещает этого делать" и бросает трубку.

Как отмечают расследователи, после переезда Соколова в Киев, параллельно с ним обрастают недвижимостью в пригороде столицы его мать и теща. Они покупают 2 квартиры в соседних домах и нежилое помещение. На теще - внедорожник Volkswagen Touareg, рыночной стоимостью от 20 тысяч долларов. Автомобилем, традиционно, пользуется зять.

Жена Соколова пользуется автомобилем Volkswagen Golf 2015 года. Интересно, что за день до оформления права пользования на жену полицейского, машину приобрел за 111 тысяч гривен Александр Богатырев. Он же - водитель отделения №2 ГУ "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины". Это может свидетельствовать о том, что авто покупали именно в интересах семьи Соколова.

Также читайте: Семья полковника ГПСУ Трофименко за последние годы обросла имуществом на 13 млн грн, - СМИ. ФОТО

Жена полицейского в "Одноклассниках"

Еще один момент этой истории - активность жены полицейского Татьяны Соколовой в запрещенной соцсети "Одноклассники". В частности, в 2014 году, во время войны России против Украины, она публиковала и распространяла контент с пророссийскими нарративами.

сообщения жены Соколова
сообщения жены Соколова

"Это вызывает вопросы не только относительно личной позиции семьи служащего, но и относительно его лояльности к государству, интересы которого он обязан защищать. Ведь сначала жена полицейского Соколова открыто пропагандирует разгон Майдана. Затем, через 10 лет этому же полицейскому и его жене государство дарит 3-комнатную квартиру в Киеве", - отмечает Богуславец.

Топ комментарии
+10
А що? Так не можна було? Так всі у Зе-владі крадуть!
23.10.2025 19:43 Ответить
+10
23.10.2025 19:49 Ответить
+10
Цьому ментярі похер. Яка війна? Прийдуть орки - буде оркам служити.
Головне - щоб дозволяли красти.
23.10.2025 19:55 Ответить
Клименко!
На старт!
Увага!
Руш!
23.10.2025 19:41 Ответить
З часів кучми, за посади в МВС, розраховувалися мусорські кандидати, крадучи на попередній посаді!
23.10.2025 20:47 Ответить
В службе безопасности приватбанка сидят москвичи с квартирами в москве и с российскими паспортами и наводят российские ракеты по силам обороны украины, а бородатые джихадисты из украинских спецслуж (как они туда проникли? Игиловцы) это прекрывают и не расследуют...
23.10.2025 21:12 Ответить
Памятаймо про Історію України та наслідки совдепії !!
Цвітіння кульбаби (1992) | Драма
https://www.youtube.com/watch?v=QdGVLq5TAMU
23.10.2025 21:24 Ответить
А що? Так не можна було? Так всі у Зе-владі крадуть!
23.10.2025 19:43 Ответить
Заздрити треба мовчки ...
23.10.2025 19:44 Ответить
23.10.2025 19:49 Ответить
і при цих ****** сподіватися на закон?????
23.10.2025 19:45 Ответить
"... Завгосп 2-го будинку Старсоцзабезу був сором'язний злодюга. Вся істота його протестувала проти крадіжок, але не красти він не міг. Він крав, і йому було соромно. Крав він завжди, завжди соромився, і через те його добре голені щічки завжди горіли рум'янцем замішання, сором'язності, ніяковості й конфузу... "
(12 стільців)
23.10.2025 19:46 Ответить
Наразі злодюжка позеленів.
23.10.2025 19:52 Ответить
Відкат 50%? Під час війни? Клептократія
23.10.2025 19:50 Ответить
Взагалі то - під час війни мародерство завжди каралось розстрілом ... але то таке
23.10.2025 19:54 Ответить
До війни був 10%. Існував золотий стандарт, багато років
23.10.2025 20:00 Ответить
Партія кайданок - це клас! Але чи вистачить, ну крадуть же зелені, аж гай шумить з міліарду дерев!
23.10.2025 19:52 Ответить
Цьому ментярі похер. Яка війна? Прийдуть орки - буде оркам служити.
Головне - щоб дозволяли красти.
23.10.2025 19:55 Ответить
100%. Він ведь в бойових діях участі не брав рузьких визволителів не вбивав, з карти на військо не донатив - перед руснею невинний наче немовля...
23.10.2025 20:34 Ответить
Соколову квартиру, всім іншим - кайданки! Все вірно, так влаштований світ
23.10.2025 19:59 Ответить
И ему за это ничего не будет
Оно и понятно
А вдруг война закончится?
И тогда точно люди выйдут на Майдан
А кто же их будет разгонять?
Или даже стрелять в них?
Вот такие ПОЛИЦЕЙСКИЕ КРЫСЫ и будут
Для этого их и взяли туда
И позволили беспредельничать
А придет время - КРЫСЫ отработают....
Будут убивать НЕНАВИСТНЫЙ ЗЕЛЕНСКОМУ МАЙДАН!!!!!!
23.10.2025 19:59 Ответить
Вішати треба, все лайно продажних зелепнів на посадах, як це успішно і дієво, роблять в Сирії!!
23.10.2025 20:49 Ответить
Президент України Володимир Зеленський планує використати частину коштів, що надійдуть до країни в рамках «репараційних кредитів» із заморожених активів Росії, на виробництво далекобійної зброї на українській території дальністю до 3000 км. ( Так розумію - Юзік і Лисий з Пікаловим тепер будуть будувати пеліканів. Міндіч фламінгів вже наробив)

Наш Комік вже пристроїв гроші, які ще навіть не надійшли.
А тут якийсь ментяра вкрав якихось 11 млн.
Його потрібно посадити за те що мало вкрав.
23.10.2025 20:06 Ответить
Танюшка, врот тебе ****** стаяла на майдані не за палитику,а за сваих дитей від мусаров, курва !!!
23.10.2025 20:09 Ответить
Чому вся ПАДАЛЬ "розрослась при зелених ублюдках" головна наша задача, звісно по закінченню війни: не випустить НІ ОДНУ ПОТВОРУ
23.10.2025 20:12 Ответить
зам.нач Департамерту-Зелепуга)))
23.10.2025 20:14 Ответить
Яке щастя, що це тільки поодинокі епізодичні випадки )
23.10.2025 20:18 Ответить
Коли поліцаї закидуватимуть в бус вперед ногами треба згадувати про начальника управління майном Соколова. Це дуже мотивує.👍
23.10.2025 20:22 Ответить
Дохріна лишніх департаментів, і в поліції також.
23.10.2025 20:23 Ответить
Ва всьом віноват Порошенко...
23.10.2025 20:27 Ответить
А хто це така ?
Чому ти її весь час згадуєш ?
23.10.2025 21:09 Ответить
Полицейские при Зеленском вернулись к своих истокам
Они снова стали МЕНТАМИ
Не удивлюсь - если повторится ВРАДИЕВКА
23.10.2025 20:33 Ответить
Здоров'я напевно ні до біса, мабуть інвалід...
23.10.2025 20:41 Ответить
Це міністр МВС собі взяв корупціонера, щоб підзаробити. Самі міністри не крадуть бо для цього призначають замів. Так завжди робиться у нашій владі. Чекаємо відставки Міністра Внутрішніх справ.
23.10.2025 21:08 Ответить
12000 пар кайданок...
Вони їх там їдять?
А до цього чим користувалися і куди поділи старі?
23.10.2025 21:19 Ответить
 
 