Начальник Департамента управления имуществом Нацполиции Соколов "оброс" недвижимостью на 11 млн грн и приватизировал служебную квартиру, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Начальник Департамента управления имуществом Национальной полиции Украины Дмитрий Соколов с семьей "оброс" недвижимостью в Киеве более чем на 11 млн грн, во время войны приватизировал служебную 3-комнатную квартиру в новом ЖК, а его подразделение закупило оптовую партию наручников на 15 млн грн по завышенным ценам.

Об этом пишет глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец, информирует Цензор.НЕТ.

Наручники по завышенным ценам

Департамент управления имуществом Нацполиции, который возглавляет Дмитрий Соколов, занимается укомплектованием и обеспечением правоохранителей всем необходимым: от автомобилей и топлива до формы и наручников. И именно закупка последнего привлекла внимание.

Национальная полиция Украины заключила договор с ООО "Укроборонэкспорт" на поставку 10 тысяч пар наручников на общую сумму почти 15 миллионов гривен. Позже количество наручников увеличили еще на 2 тыс. пар, а сумму договора - до 17,8 млн грн.

Цена за 1 штуку - 1489,98 грн. Модель наручников - БР-М-92. Производитель - ООО "ПО "Спецвоенторг".

Однако те же самые наручники - БР-М-92 - тот же самый поставщик "Укроборонэкспорт" продает управлениям полиции охраны в Черновицкой и Одесской областях, а также в городе Киеве малым оптом - по 976 грн за штуку. Сумма завышений в таком случае составляет более 5 млн грн, отмечают расследователи.

Приложение к договору о закупке Национальной полицией наручников на 15 млн грн

Приложения к договорам о закупке 100 пар управлениями полиции охраны в г. Киеве и Одесской области, где цена на 50% ниже закупок Нацпола

Важно, что даже розничная цена наручников на 20% ниже, чем пара наручников в оптовой закупке Нацполиции. На сайте магазина "Спецвоенторг" приобрели аналогичную пару наручников БР-М-92 за 1220 грн. Полиция покупала 10 тыс. пар по 1489,98 грн.

Скрин с сайта магазина "военторг" со стоимостью наручников в розницу

Интересен и еще один нюанс: и производитель, и поставщик этих наручников принадлежат к одной группе компаний. ООО "Укроборонэкспорт" основали бывшие работники МВД, а директор "Укроборонэкспорта" является подписантом в компании-производителе - ООО "ПО "Спецвоенторг". Получается, что полиция закупает наручники у своих бывших коллег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачены коррупционные закупки оборудования для МВД на более 1 млн грн: сообщено о подозрении экс-заместителю руководителя Главного сервисного центра. ФОТОрепортаж

Приватизация служебной квартиры

На четвертом месяце полномасштабного вторжения РФ Дмитрий Соколов получил в пользование 3-комнатную служебную квартиру на 68,2 кв. м в Киеве, в ЖК комфорт-класса "Славутич". Уже в 2024 году чиновник приватизирует это жилье. Ориентировочная рыночная стоимость такой квартиры - около 6 млн грн.

В комментарии полицейский ссылается на "закон мне не запрещает этого делать" и бросает трубку.

Как отмечают расследователи, после переезда Соколова в Киев, параллельно с ним обрастают недвижимостью в пригороде столицы его мать и теща. Они покупают 2 квартиры в соседних домах и нежилое помещение. На теще - внедорожник Volkswagen Touareg, рыночной стоимостью от 20 тысяч долларов. Автомобилем, традиционно, пользуется зять.

Жена Соколова пользуется автомобилем Volkswagen Golf 2015 года. Интересно, что за день до оформления права пользования на жену полицейского, машину приобрел за 111 тысяч гривен Александр Богатырев. Он же - водитель отделения №2 ГУ "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины". Это может свидетельствовать о том, что авто покупали именно в интересах семьи Соколова.

Также читайте: Семья полковника ГПСУ Трофименко за последние годы обросла имуществом на 13 млн грн, - СМИ. ФОТО

Жена полицейского в "Одноклассниках"

Еще один момент этой истории - активность жены полицейского Татьяны Соколовой в запрещенной соцсети "Одноклассники". В частности, в 2014 году, во время войны России против Украины, она публиковала и распространяла контент с пророссийскими нарративами.





"Это вызывает вопросы не только относительно личной позиции семьи служащего, но и относительно его лояльности к государству, интересы которого он обязан защищать. Ведь сначала жена полицейского Соколова открыто пропагандирует разгон Майдана. Затем, через 10 лет этому же полицейскому и его жене государство дарит 3-комнатную квартиру в Киеве", - отмечает Богуславец.

Больше читайте в нашем Telegram-канале