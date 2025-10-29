Судейско-прокурорская семья Грабец приобрела недвижимость рыночной стоимостью 1 млн дол., - СМИ. ФОТО

Семья киевских судьи и прокурора за последние годы приобрела имущество рыночной стоимостью более миллиона долларов. Во время полномасштабного вторжения заместитель начальника Киевской областной прокуратуры Игорь Грабец, муж судьи Киевского областного хозяйственного суда Светланы Грабец, и их родственники смогли себе позволить апартаменты в премиальных отелях в Буковеле. Особое внимание привлекают цены, по которым были оформлены сделки. Простые подсчеты показывают, что недвижимость куплена значительно ниже рыночной стоимости.

Об этом говорится в расследовании hromadske

Буковельские апартаменты

В 2023 году семья Грабцев инвестировала в элитные гостиничные комплексы в Буковеле. Рыночная стоимость двух разных апартаментов в двух разных гостиничных комплексах — почти 550 тысяч долларов. То есть более 20 миллионов гривен по курсу на момент покупки. Это минимальная цена этой недвижимости.

В своих имущественных декларациях заместитель руководителя Киевской областной прокуратуры Игорь Грабец указал, что в сентябре 2023 года инвестировал в строительство. hromadske выяснило, что речь идет об апартаментах в премиальном комплексе Mountain Residence в Буковеле.

Площадь апартаментов в Mountain Residence, которые приобрел прокурор Игорь Грабец, относительно небольшая — почти 63 м². Но и цены на недвижимость в этом комплексе премиальные. Сейчас подобные апартаменты продаются за более чем 350 тысяч долларов.

В мае 2023 года инвестиции в еще не завершенный дом составляли от минимальных 4 тысяч долларов за м² до почти 5 тысяч долларов. А уже в сентябре 2023 года, именно в том месяце, когда прокурор инвестировал в этот премиальный отель, м² в Mountain Residence стоил не менее 4350 долларов. Таким образом, минимальная рыночная стоимость апартаментов прокурора на момент покупки должна была составить примерно 273 тысячи долларов, или почти 10 миллионов гривен.

Но официально Грабец приобрел апартаменты в этом комплексе более чем в четыре раза дешевле рынка. Недвижимость обошлась ему в 2,4 миллиона гривен, то есть около 65 тысяч долларов против рыночных более 270 тысяч долларов. Денег, чтобы приобрести апартаменты по их рыночной стоимости, у судейско-прокурорской семьи официально не было. Хотя Светлана и Игорь Грабцы декларировали значительные сбережения. 220 тысяч долларов наличными супруги декларировали в 2022 году, перед приобретением апартаментов в Буковеле. А в конце 2023 года — после приобретения — сбережений наличными осталось целых 185 тысяч долларов. Разница всего в 35 тысяч долларов.

Отец судьи Светланы Грабец — пенсионер и бывший прокурор Юрий Демин — приобрел апартаменты в другом буковельском отеле. Комплекс называется Glacier Premium Apartments. Юрий Демин приобрел недвижимость в том же месяце, что и его зять, — в сентябре 2023 года.

Площадь апартаментов, которые приобрел Юрий Демин, тоже относительно небольшая. Всего 61 м². Однако в тот период в конце 2023 года один м² в этом отеле стоил не менее 4,5 тысячи долларов. А значит, минимальная рыночная стоимость объекта должна была составить около 275 тысяч долларов. Но официально апартаменты обошлись в 3,5 раза дешевле рынка. На них мужчина потратил около 75 тысяч долларов.

Также Юрий Демин и прокурор Игорь Грабец купили по одному парковочному месту в обоих комплексах. Официально всего за 6 и почти 7 тысяч долларов каждое. Хотя сейчас такие продают по 30 тысяч долларов.

Имение под Киевом

Игорь и Светлана Грабцы в своих имущественных декларациях указывают, что с декабря 2019 года пользуются домом площадью 286 м², который принадлежит отцу судьи. hromadske выяснило, что это дом в элитном закрытом коттеджном городке Riviera Zoloche под Киевом.

Недвижимость в этом коттеджном городке отец судьи приобрел в мае 2019 года. В начале 2022 года, перед полномасштабным вторжением, такое же жилье, но в соседнем районе Zoloche, на сайте застройщика продавали почти за полмиллиона долларов. И это цена без ремонта.

По документам Юрий Демин дом не покупал, а якобы в мае 2019 года приобрел только земельный участок — официально за почти 153 тысячи гривен. А затем на участке началось строительство особняка по проекту "Фрэнк". Его построили якобы всего за месяц — с августа по сентябрь 2019 года. Хотя на самом деле по спутниковым снимкам можно увидеть, что особняк был готов еще в 2017 году.

Сейчас родители судьи Светланы Грабец уже на пенсии. Но мы можем увидеть декларации ее матери — тоже бывшей судьи — Ольги Дёминой. Последняя — за 2017 год. За полтора года до того, как Юрий Демин приобрел элитное имение, супруги имели всего 7 тысяч долларов и 500 тысяч гривен сбережений. Где пара пенсионного возраста, которая всю жизнь работала на госслужбе, взяла остальные средства, а это сотни тысяч долларов, на элитную недвижимость в 2019-м — неизвестно.

Журналисты hromadske спросили у судьи Грабец о происхождении состояния ее семьи. "Все активы, которые имею я и члены моей семьи, приобретены на законных основаниях, средства, потраченные на их приобретение, являются доходами, полученными в соответствии с законодательством", — отметила Грабец.

