Киевский судья уличен в незаконном обогащении на 16 млн грн, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили столичную судью на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в конце 2021 года подозреваемая приобрела активы (два земельных участка и жилой дом на Киевщине), стоимость которых более чем на 16 млн грн превышала ее законные доходы. В частности, на сайтах недвижимости указанные объекты продавались за почти 1 млн дол. США, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. долл. США (ориентировочно 24 млн грн по курсу НБУ на дату приобретения).

Кроме того, судья указала недостоверные сведения об этом имуществе в своих декларациях за 2021-2024 гг, а именно занизила их стоимость более чем на 16 млн грн.

Квалификация: ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семья "слуги народа" Кузнецова обустроила дом в Киеве минимум за $400 тыс., - СМИ. ВИДЕО