РУС
Новости Борьба с коррупцией Декларирование недостоверной информации
1 305 16

Киевский судья уличен в незаконном обогащении на 16 млн грн, - НАБУ

подозрение судьи

НАБУ и САП разоблачили столичную судью на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным следствия, в конце 2021 года подозреваемая приобрела активы (два земельных участка и жилой дом на Киевщине), стоимость которых более чем на 16 млн грн превышала ее законные доходы. В частности, на сайтах недвижимости указанные объекты продавались за почти 1 млн дол. США, а конечная стоимость составляла около 900 тыс. долл. США (ориентировочно 24 млн грн по курсу НБУ на дату приобретения).

Кроме того, судья указала недостоверные сведения об этом имуществе в своих декларациях за 2021-2024 гг, а именно занизила их стоимость более чем на 16 млн грн.

Квалификация: ст. 368-5 и ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

Топ комментарии
+9
І знову злочин виявили НАБУ, а стотисячна армія прокурорів, СБУ, ДБР тільки охороняють шоблу Боневтіка і фальшують справи на тих, хто посмів їм щось сказати.
22.09.2025 19:43 Ответить
+8
Не вірю....клєвєта!
22.09.2025 19:42 Ответить
+5
Шо,опять?
22.09.2025 19:39 Ответить
Шо,опять?
22.09.2025 19:39 Ответить
Не вірю....клєвєта!
22.09.2025 19:42 Ответить
Не може цього бути! Ну не вірю! Не вірю і все!
22.09.2025 19:42 Ответить
І знову злочин виявили НАБУ, а стотисячна армія прокурорів, СБУ, ДБР тільки охороняють шоблу Боневтіка і фальшують справи на тих, хто посмів їм щось сказати.
22.09.2025 19:43 Ответить
А максимум, що їй загрожує - це конфіскація незаконно набутого майна. Це якщо би вора спіймали, а він віддав награбоване і гуляє далі, а тут основа правосуддя- незворотність покарання-? Яке покарання- віддав награбоване? І головне питання, а звідки у неї ті гроші, мабуть посівалки, чи мама малиною з городу торгувало по 300$ за 100грам. А ні вони за корупційні рішення, а це інша стаття, але це не для судді.
22.09.2025 19:51 Ответить
Можливо, але у НАБУ немає функції судити злочинців.
22.09.2025 19:53 Ответить
Там 300$ за 100г малини, а тут мені вантажником пропонують за 4$/год і кажуть, що це щастя нєвіданноє.
Нє, я хочу малину продавати!
22.09.2025 20:29 Ответить
ну це їхня робота, от вони і виявили, у кожного свій напрямок роботи, тому дещо тупуватий твій комент.
22.09.2025 20:13 Ответить
І шо? А толку?
показать весь комментарий
22.09.2025 19:47 Ответить
22.09.2025 19:48 Ответить
22.09.2025 19:52 Ответить
В одній фотографії сутність всієї влади.
22.09.2025 19:55 Ответить
Вона більше не буде. Відпускайте.
22.09.2025 19:57 Ответить
Декларації повинні бути такими:
-Доходи;
-Видатки.
Витратити не можна більше чим заробив,якщо не використовуєш кредити.Все просто.Доходи і розтрати.
22.09.2025 20:03 Ответить
нал піде на майно батькам, дітям, коханкам. Без оперативного супроводу спробуй довести хабарництво. А прокурські на те добро дають ой як важко
22.09.2025 20:09 Ответить
Ага ,наївні думають що судді працюють за оцю "жебрацьку "зарплату в 200тис. грн. або пенсію в 150 грн. Як би не так, а за що "хатинку" будувати та ще й віллу в Іспанії купити? Тому й судять "по справедливості ",тобто так як їм скажуть ,або накажуть.
22.09.2025 20:11 Ответить
 
 