Київську суддю викрито на незаконному збагаченні на 16 млн грн, - НАБУ

НАБУ і САП викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи. Зокрема на сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже 1 млн дол. США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. дол. США (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання).

Крім того, суддя вказала недостовірні відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 рр, а саме занизила їх вартість на понад 16 млн грн.

Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім’я "слуги народу" Кузнєцова облаштувала будинок у Києві щонайменше за $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО