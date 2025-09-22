УКР
Київську суддю викрито на незаконному збагаченні на 16 млн грн, - НАБУ

підозра судді

НАБУ і САП викрили столичну суддю на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у кінці 2021 року підозрювана набула активи (дві земельні ділянки та житловий будинок на Київщині), вартість яких на понад 16 млн грн перевищувала її законні доходи. Зокрема на сайтах нерухомості вказані об’єкти продавалися за майже 1 млн дол. США, а кінцева вартість становила близько 900 тис. дол. США (орієнтовно 24 млн грн за курсом НБУ на дату придбання).

Крім того, суддя вказала недостовірні відомості про це майно у своїх деклараціях за 2021-2024 рр, а саме занизила їх вартість на понад 16 млн грн.

Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сім’я "слуги народу" Кузнєцова облаштувала будинок у Києві щонайменше за $400 тис., - ЗМІ. ВIДЕО

+7
Не вірю....клєвєта!
22.09.2025 19:42 Відповісти
+7
І знову злочин виявили НАБУ, а стотисячна армія прокурорів, СБУ, ДБР тільки охороняють шоблу Боневтіка і фальшують справи на тих, хто посмів їм щось сказати.
22.09.2025 19:43 Відповісти
+5
Шо,опять?
22.09.2025 19:39 Відповісти
Шо,опять?
22.09.2025 19:39 Відповісти
Не вірю....клєвєта!
22.09.2025 19:42 Відповісти
Не може цього бути! Ну не вірю! Не вірю і все!
22.09.2025 19:42 Відповісти
І знову злочин виявили НАБУ, а стотисячна армія прокурорів, СБУ, ДБР тільки охороняють шоблу Боневтіка і фальшують справи на тих, хто посмів їм щось сказати.
22.09.2025 19:43 Відповісти
А максимум, що їй загрожує - це конфіскація незаконно набутого майна. Це якщо би вора спіймали, а він віддав награбоване і гуляє далі, а тут основа правосуддя- незворотність покарання-? Яке покарання- віддав награбоване? І головне питання, а звідки у неї ті гроші, мабуть посівалки, чи мама малиною з городу торгувало по 300$ за 100грам. А ні вони за корупційні рішення, а це інша стаття, але це не для судді.
22.09.2025 19:51 Відповісти
Можливо, але у НАБУ немає функції судити злочинців.
22.09.2025 19:53 Відповісти
Там 300$ за 100г малини, а тут мені вантажником пропонують за 4$/год і кажуть, що це щастя нєвіданноє.
Нє, я хочу малину продавати!
22.09.2025 20:29 Відповісти
ну це їхня робота, от вони і виявили, у кожного свій напрямок роботи, тому дещо тупуватий твій комент.
22.09.2025 20:13 Відповісти
І шо? А толку?
показати весь коментар
22.09.2025 19:47 Відповісти
22.09.2025 19:48 Відповісти
22.09.2025 19:52 Відповісти
В одній фотографії сутність всієї влади.
22.09.2025 19:55 Відповісти
Вона більше не буде. Відпускайте.
22.09.2025 19:57 Відповісти
Декларації повинні бути такими:
-Доходи;
-Видатки.
Витратити не можна більше чим заробив,якщо не використовуєш кредити.Все просто.Доходи і розтрати.
22.09.2025 20:03 Відповісти
нал піде на майно батькам, дітям, коханкам. Без оперативного супроводу спробуй довести хабарництво. А прокурські на те добро дають ой як важко
22.09.2025 20:09 Відповісти
Ага ,наївні думають що судді працюють за оцю "жебрацьку "зарплату в 200тис. грн. або пенсію в 150 грн. Як би не так, а за що "хатинку" будувати та ще й віллу в Іспанії купити? Тому й судять "по справедливості ",тобто так як їм скажуть ,або накажуть.
22.09.2025 20:11 Відповісти
 
 