Зеленський засекретив дані про нові маєтки чиновників і підприємства ОПК

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Цивільного кодексу та деяких інших законів щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, та деяких інших публічних електронних реєстрів".

Відповідний законопроєкт №11533 повернули з підписом голови держави 17 вересня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 21 серпня.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці було вказано обмеження доступу до даних реєстрів про місцезнаходження об’єктів нерухомого майна та земельних ділянок, які належать підприємствам ОПК, та відомостей щодо об’єктів інтелектуальної власності, пов’язаних зі сферами національної безпеки і оборони.

Втім, фактично закон обмежує доступ до відомостей про власників всіх об’єктів нерухомого майна, а не лише пов’язаних зі сферою національної безпеки та оборони, зауважувала Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у своєму відгуку на законопроєкт.

Відтак, закон у тому числі обмежує доступ до даних про нерухомість родин депутатів та посадовців, зазначав "Центр протидії корупції".

"Такі норми значно ускладнять роботу для журналістів з виявлення махінацій з нерухомістю, зокрема корупційних... Але цей закон полегшить життя як корупціонерам у приховуванні своїх статків через підконтрольні їм фірми, так і може збільшити кількість шахрайств у сфері нерухомості", – вказує ЦПК.

В організації зазначали, що автор законопроєкту – нардеп від "Слуги народу" Ігор Фріс, у компаній родичів якого журналісти нещодавно знайшли численне майно.

Читайте також: Родина полковника СБУ під час війни купила пентхаус у центрі Києва з терасою вартістю 15 мільйонів. ВIДЕО

Як повідомлялося, за останні роки журналісти за допомогою реєстру прав на нерухомість виявили численне майно родин топпосадовців, депутатів, членів уряду та керівників великих державних компаній, придбане під час повномасштабної війни.

Наприклад, у вересні 2024 року журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів у столичному житловому комплексі преміумкласу вартістю майже 18 мільйонів гривень, оформленій на його тещу. При цьому дописи його дружини вказували, що саме вона вибирала квартиру та робила там ремонт.

Наприкінці 2023 року журналісти "Схем" з’ясували, що 70-річна теща президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна влітку 2023 року придбала нерухомість та землю під Києвом, офіційно не маючи на те власних доходів. Натомість там мешкав сам Котін.

У червні 2025 року журналісти hromadske з'ясували, що батьки ексвіцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції і ексміністерки юстиції Ольги Стефанішиної під час повномасштабної війни стали власниками квартири та паркомісця у елітному житловому комплексі у центрі Києва, де жила сама посадовиця.