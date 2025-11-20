У Києві Нацполіція припинила схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

Нацполіція у Києві викрила 24-річного та 23-річного "коучів" з Харківщини — розробників так званого путівника для втікачів. Вони створили фактично повноцінний гайд з незаконного перетину кордону.

Для втілення своєї "бізнес-ідеї" ділки чітко розподілили ролі та продумали власний маркетинговий план, інформує Цензор.НЕТ.

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Клієнтів підшукували за допомогою ТікТок-акаунта, де рекламували свої послуги з переправлення, а подальші домовленості вели за чіткою стратегією.

Так, до обов’язків 23-річного зловмисника входили зустріч із бажаючими втекти за кордон, ведення перемовин, отримання гонорару та подальший його переказ на криптогаманець спільника. Інший фігурант, намагаючись не потрапити в поле зору правоохоронців, спілкувався з "клієнтами" через месенджери та керував "бізнесом" онлайн.

Після отримання коштів він надсилав "клієнту" гайд з незаконного перетину кордону: мультимедійні мапи з маршрутом, методичні рекомендації для самостійного пішого переходу адмінмежі та алгоритм дій на блокпостах дорогою до Закарпатської області.

За вчинене їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі

Свої послуги зловмисники оцінили у 6500 доларів. Під час перемовин із "клієнтами" вони гарантували стовідсотковий результат.

Правоохоронці припинили їхню діяльність та затримали одного з переправників одразу після отримання гонорару від чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Європи.

Слідчі столичної поліції оголосили ділкам про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, учиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.















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