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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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У Києві Нацполіція припинила схему незаконного переправлення чоловіків за кордон. ФОТОрепортаж

Нацполіція у Києві викрила 24-річного та 23-річного "коучів" з Харківщини — розробників так званого путівника для втікачів. Вони створили фактично повноцінний гайд з незаконного перетину кордону.

Для втілення своєї "бізнес-ідеї" ділки чітко розподілили ролі та продумали власний маркетинговий план, інформує Цензор.НЕТ.

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Клієнтів підшукували за допомогою ТікТок-акаунта, де рекламували свої послуги з переправлення, а подальші домовленості вели за чіткою стратегією.

Так, до обов’язків 23-річного зловмисника входили зустріч із бажаючими втекти за кордон, ведення перемовин, отримання гонорару та подальший його переказ на криптогаманець спільника. Інший фігурант, намагаючись не потрапити в поле зору правоохоронців, спілкувався з "клієнтами" через месенджери та керував "бізнесом" онлайн.

Після отримання коштів він надсилав "клієнту" гайд з незаконного перетину кордону: мультимедійні мапи з маршрутом, методичні рекомендації для самостійного пішого переходу адмінмежі та алгоритм дій на блокпостах дорогою до Закарпатської області.

За вчинене їм загрожує до дев’яти років позбавлення волі

Свої послуги зловмисники оцінили у 6500 доларів. Під час перемовин із "клієнтами" вони гарантували стовідсотковий результат.

Правоохоронці припинили їхню діяльність та затримали одного з переправників одразу після отримання гонорару від чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Європи.

Слідчі столичної поліції оголосили ділкам про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, учиненому за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

ухилянти
ухилянти
ухилянти
ухилянти
ухилянти
ухилянти
ухилянти

Читайте: ВАКС ухвалив конфіскувати майно родини заступника начальника київської Нацполіції Полієнка - пентхаус площею 220 м² та два паркомісця

Автор: 

кордон (4998) Київ (20826) Нацполіція (15731) ухилянти (1418)
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Топ коментарі
+5
А ви фахівець з життя у в'язниці? Це журналісти "молоденькі", тому і так подають цю новину. Хлопці при грошах, гроші на адвоката є, а по факту вони нікого не переправляли
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20.11.2025 13:15 Відповісти
+3
Це, звичайно, простіше та вигідніше для нацполіцаїв, ніж припинити переправлення "двушок на москву".
Та й безпечніше.
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20.11.2025 13:02 Відповісти
+2
Там где двушки в Москву отправляют Нацполицию только на пост у входа допускают
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20.11.2025 13:21 Відповісти
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цікаво буде почитати висновок суду щодо
незаконного переправленні осіб через державний кордон України Джерело: https://censor.net/ua/p3586034
якщо вони нікого не переправляли
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20.11.2025 12:49 Відповісти
Молоденькі зовсім. В однокамерників будуть популярні.
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20.11.2025 12:53 Відповісти
А ви фахівець з життя у в'язниці? Це журналісти "молоденькі", тому і так подають цю новину. Хлопці при грошах, гроші на адвоката є, а по факту вони нікого не переправляли
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20.11.2025 13:15 Відповісти
Довелося в ВТК лікарем попрацювати.
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20.11.2025 15:00 Відповісти
Зрозуміло
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20.11.2025 16:03 Відповісти
Молодцы, всем по убд и медали. На фронт когда, иждивенцы?
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20.11.2025 12:57 Відповісти
Це, звичайно, простіше та вигідніше для нацполіцаїв, ніж припинити переправлення "двушок на москву".
Та й безпечніше.
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20.11.2025 13:02 Відповісти
Там где двушки в Москву отправляют Нацполицию только на пост у входа допускают
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20.11.2025 13:21 Відповісти
Везде государство за это деньги платит. Они тестировали систему. Этих умников нужно на работу в погранслужба брать. Двое нашли способ обмануть систему. Система их изолирует на 9 лет и продолжит упорствовать в своей неповоротливости.
За тестирование систем разработчики деньги платят, а за взлом и выявление узких мест двойные деньги.
На Закарпатье адвока сбил шлакбаум и рванул. Поставили лабиринты на погран пунктах?
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20.11.2025 13:16 Відповісти
Не навчені інваліди цукерманів яйцегллових баклановим міндічів неловлять в лише імітують діяльність
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20.11.2025 13:32 Відповісти
 
 