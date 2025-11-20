За $2-15 тыс. предлагали бежать за границу: задержаны четыре организатора "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж
В разных областях Украины заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации и задержаны четыре организатора махинаций.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за деньги от 2 до 15 тыс. долларов дельцы предлагали своим "клиентам" бежать за границу вне пунктов пропуска или используя поддельные документы.
Одесская область
Так, в Одесской области задержаны два местных дельца, которые действовали отдельно, но по схожей схеме: перевозили уклонистов к границе в обход блокпостов. Оттуда мужчины должны были самостоятельно незаконно перейти границу, следуя полученным инструкциям.
Один из фигурантов для беспрепятственного пересечения блокпостов пытался использовать фальшивое военное удостоверение и пропуск.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области задержан 45-летний охранник на местной железной дороге, который развернул дома собственную типографию, где "штамповал" призывникам фейковые медсправки об инвалидности.
Киевская область
В Киевской области правоохранители разоблачили дельца, который организовал "трансфер" уклонистов в Одесскую область, откуда они должны были за пределами пропускного пункта перейти в Приднестровье.
Что грозит организаторам?
- В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или совершенная из корыстных мотивов).
- Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
