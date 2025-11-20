За $2-15 тыс. предлагали бежать за границу: задержаны четыре организатора "уклонистских схем", - СБУ. ФОТОрепортаж

В разных областях Украины заблокированы новые схемы уклонения от мобилизации и задержаны четыре организатора махинаций.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, за деньги от 2 до 15 тыс. долларов дельцы предлагали своим "клиентам" бежать за границу вне пунктов пропуска или используя поддельные документы.

Одесская область

Так, в Одесской области задержаны два местных дельца, которые действовали отдельно, но по схожей схеме: перевозили уклонистов к границе в обход блокпостов. Оттуда мужчины должны были самостоятельно незаконно перейти границу, следуя полученным инструкциям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве Нацполиция пресекла схему незаконной переправки мужчин за границу. ФОТОрепортаж

Один из фигурантов для беспрепятственного пересечения блокпостов пытался использовать фальшивое военное удостоверение и пропуск.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области задержан 45-летний охранник на местной железной дороге, который развернул дома собственную типографию, где "штамповал" призывникам фейковые медсправки об инвалидности.

Смотрите также: Организовал канал переправки уклонистов за границу: на Закарпатье разоблачен командир роты, - ГБР. ФОТО

Киевская область

В Киевской области правоохранители разоблачили дельца, который организовал "трансфер" уклонистов в Одесскую область, откуда они должны были за пределами пропускного пункта перейти в Приднестровье.

Смотрите также: СБУ и Нацполиция разоблачили еще 6 "уклонистских схем" в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Что грозит организаторам?

В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или совершенная из корыстных мотивов).

Фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите: Правоохранитель организовал бизнес на уклонистах и дезертирах: в Запорожье разоблачена преступная группа, - ГБР. ФОТОрепортаж