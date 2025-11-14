СБУ и Нацполиция разоблачили еще 6 "уклонистских схем" в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция заблокировали шесть новых схем уклонения от мобилизации и разоблачили организаторов махинаций в центральных и западных регионах Украины.

За суммы до 13 тысяч евро дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва через поддельные документы или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска, передает Цензор.НЕТ.

Где были разоблачены перевозчики

Так, на Буковине военная контрразведка СБУ "на горячем" задержала правоохранителя, организовавшего побег уклонистов в Евросоюз по лесным тропам.

Как установило расследование, чиновник на своем автомобиле подвозил клиентов к границе, а затем переправлял их в соседнюю страну "в обход" контрольно-пропускных пунктов. Чтобы избежать проверок на блокпостах, фигурант использовал служебное удостоверение.

В Полтавской области разоблачены заместитель директора больницы и две ее сообщницы, которые предлагали военнообязанным избежать мобилизации под видом опекунства над родственниками с фейковыми тяжелыми заболеваниями.

По материалам дела, близкие военнообязанных фиктивно проходили медобследование и получали несуществующие диагнозы.

Также подозрение получили две местные жительницы, которые распространяли в Телеграм-каналах геолокации ТЦК и правоохранителей, а также призывали к срыву мобилизации.

В Винницкой области задержали трех иностранцев, которые продавали уклонистам маршруты побега за границу через лесистую местность, а также алгоритм действий по дальнейшей "легализации" за пределами Украины.

На Львовщине военная контрразведка СБУ задержала еще трех фигурантов. Ими оказались участники местной общественной организации, которые организовали "трансфер" военнообязанных в Евросоюз.

По материалам дела, дельцы на минивэне ОО перевозили клиентов к границе, а затем инструктировали о ее пересечении вне пунктов пропуска.

Кроме этого, в западном регионе задержана 47-летняя жительница Самборского района, которая пыталась переправить уклониста за пределы Украины "обходными путями" в Закарпатье.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

незаконная переправка лиц через государственную границу;

служебный подлог, совершенный по предварительному сговору группой лиц;

принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

