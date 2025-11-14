СБУ та Нацполіція викрили ще 6 "ухилянтських схем" у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція заблокували шість нових схем ухилення від мобілізації та викрили організаторів оборудок у центральних і західних регіонах України.

За суми до 13 тисяч євро ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску, передає Цензор.НЕТ.

Де було викрито переправників

Так, на Буковині військова контррозвідка СБУ "на гарячому" затримала правоохоронця, який організував втечу ухилянтів до Євросоюзу лісовими стежками.

Як встановило розслідування, посадовець на власному авто підвозив клієнтів до кордону, а потім переправляв їх до сусідньої країни "в обхід" контрольно-пропускних пунктів. Щоб уникнути перевірок на блокпостах, фігурант використовував службове посвідчення.

На Полтавщині викрито заступницю директора лікарні та двох її спільниць, які пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації під виглядом опікунства за родичами з фейковими важкими хворобами.

За матеріалами справи, близькі військовозобов’язаних фіктивно проходили медобстеження і отримували неіснуючі діагнози.

Також підозру отримали дві місцеві жительки, які поширювали у Телеграм-каналах геолокації ТЦК і правоохоронців, а також закликали до зриву мобілізації.

У Вінницькій області затримали трьох іноземців, які продавали ухилянтам маршрути втечі за кордон через лісисту місцевість, а також алгоритм дій щодо подальшої "легалізації" за межами України.

На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала ще трьох фігурантів. Ними виявилися учасники місцевої громадської організації, які організували "трансфер" військовозобов’язаних до Євросоюзу.

За матеріалами справи, ділки на мінівені ГО перевозили клієнтів до кордону, а потім інструктували про його перетин поза пунктами пропуску.

Крім цього, у західному регіоні затримано 47-річну мешканку Самбірського району, яка намагалася переправити ухилянта за межі України "обхідними стежками" на Закарпатті.

Також читайте: Повідомлено про підозру прикордонникам, які сприяли незаконному виїзду понад 120 чоловіків. ФОТОрепортаж

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

незаконне переправлення осіб через державний кордон;

службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте: Затримано зловмисника, який вимагав 1,2 мільйона доларів у харківської підприємниці. ФОТОрепортаж

















Читайте також: Іноземець наводив удари на енергооб’єкти біля Хмельницької АЕС, - СБУ. ФОТО