Затримано зловмисника, який вимагав 1,2 мільйона доларів у харківської підприємниці. ФОТОрепортаж

Харківʼянка отримала понад мільйон доларів від партнера свого покійного чоловіка за його частку в бізнесі. Дізнавшись про це від знайомої потерпілої, зловмисник тривалий час "тероризував" жінку та примушував її віддати гроші.

Він навіть прикріпив гранату до її автомобіля, намагаючись чинити психологічний тиск. Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру, інформує Цензор.НЕТ.

51-річний чоловік погрожував жінці та вимагав гроші, посилаючись на вигаданий борг

Як встановили оперативники, зловмисник вимагав 1,2 мільйона доларів у власниці ресторану та вдови співвласника мережі супермаркетів. Жінка отримала ці кошти як "відступні" за частку бізнесу її чоловіка.

Улітку 2024 року підприємиця звернулася до поліції. Слідство встановило, що 51-річний раніше судимий житель Запоріжжя дізнався про гроші з розмови зі спільною знайомою. Він подзвонив жінці та заявив, що вона має передати йому всю суму, нібито покриваючи вигаданий борг покійного чоловіка.

Під час одного з візитів потерпілої до знайомої, зловмисник прикріпив до її автомобіля предмет, схожий на гранату, після чого телефоном назвав це "останнім попередженням".

12 листопада поліцейські провели масштабні обшуки на території Харківської, Сумської, Київської областей та у місті Запоріжжі.

Вилучили мобільні телефони, з яких здійснювалися погрози, гранати, вогнепальну зброю та чорнові записи з інформацією про потерпілу.

Зловмисника затримали на Київщині. Йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою. Триває встановлення інших причетних осіб.

