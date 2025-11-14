Україна своїх громадян не видає, тому найчастіше відмовляємо в екстрадиції, - Офіс Генпрокурора

Україна переважно відмовляє в екстрадиції своїх громадян до інших країн.

Про це заявила заступниця начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Ірина Діденко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Найчастіше відмовляємо, коли йдеться про громадянина України. Україна своїх громадян не видає.

Є інші випадки, де ми сумніваємось. Наприклад, бачимо, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності проходять. Скажімо, з моменту скоєння злочину минуло 15 років. Ми запитуємо додаткову інформацію, щоб нам країна сказала, а чому вони досі не відмовились від запиту, якщо строки пройшли. Але і тут є винятки, коли тяжкі злочини - ці строки можуть збільшуватися", - пояснила вона.

Діденко навела приклад з однією зі східних країн.

"У нас були питання доступу нашого консула до людини, яку ми екстрадували. Вони гарантували їй безпеку і нормальні умови утримання. Але коли консул запитав про доступ до цієї людини, щоб з нею поспілкуватись і подивитись, в яких умовах вона утримується, йому відмовили.

Так не можна робити. Це знову ж таки про довіру. Відповідно ми вже дуже обережно ставимось до комунікації з цією країною і задоволення її запитів", - додала вона.

