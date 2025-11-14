Україна своїх громадян не видає, тому найчастіше відмовляємо в екстрадиції, - Офіс Генпрокурора

Чи видає Україна своїх громадян іншим країнам? В ОГП відповіли

Україна переважно відмовляє в екстрадиції своїх громадян до інших країн.

Про це заявила заступниця начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Ірина Діденко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Найчастіше відмовляємо, коли йдеться про громадянина України. Україна своїх громадян не видає.

Є інші випадки, де ми сумніваємось. Наприклад, бачимо, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності проходять. Скажімо, з моменту скоєння злочину минуло 15 років. Ми запитуємо додаткову інформацію, щоб нам країна сказала, а чому вони досі не відмовились від запиту, якщо строки пройшли. Але і тут є винятки, коли тяжкі злочини - ці строки можуть збільшуватися", - пояснила вона.

Діденко навела приклад з однією зі східних країн.

"У нас були питання доступу нашого консула до людини, яку ми екстрадували. Вони гарантували їй безпеку і нормальні умови утримання. Але коли консул запитав про доступ до цієї людини, щоб з нею поспілкуватись і подивитись, в яких умовах вона утримується, йому відмовили.

Так не можна робити. Це знову ж таки про довіру. Відповідно ми вже дуже обережно ставимось до комунікації з цією країною і задоволення її запитів", - додала вона.

Повне інтерв'ю із заступницею начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Іриною Діденко читайте тут.

Топ коментарі
+7
Україна їх зате дуже гарно випускає
14.11.2025 10:46 Відповісти
+5
А що людина з п'ятьма пашпортами - бородата Бабуся, не хоче до Америги?
Припускаю, багато може розсказати за проєкт " ЗЕлене Буратіно"...
14.11.2025 10:45 Відповісти
+3
Єдина корисна інформація з цієї новини - що у прокуратурі є цілий, нікому не потрібний, департамент, де працює купа людей і отримує величезні зарплати.
14.11.2025 10:51 Відповісти
Ета другоє
@ Джерело зазначило, що зараз ведеться юридична оцінка того, чи може позбавлення Міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо його особи, слідству у справі загалом, судовим процесам тощо.
Президент України Володимир Зеленський також очікує. Він ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами висновків юристів.
"Щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду", - сказало джерело.
14.11.2025 10:49 Відповісти
Єдина корисна інформація з цієї новини - що у прокуратурі є цілий, нікому не потрібний, департамент, де працює купа людей і отримує величезні зарплати.
генПРокурор РИГОюрист -часи післявузівського миттєвого старту кар"єрного росту у військовій прокуратурі СЕВАСТОПОЛЯ в часиЯнуковича (агента кремля) ...Аж до КРИМненашу...2014-2015 рік приймав участь антитерористичній операції !!! Як військовий прокурор у Рівеньскій області. На фронті не був -АЛЕ МАЄ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА АТО . Трішки покерував податковою. Потім керував Держадмінітрсацією ім Єрмака у Києві , а потім став самим молодим генпПРокурорвищем Української РИГОвлдаи часів великої війни Рашистоімперії проти Україні
14.11.2025 10:57 Відповісти
Скільки шобли непотрібної обслуговує просроченого щоб він і далі мародерив
14.11.2025 11:10 Відповісти
А скільки видали чеченців в лапи фсб,які воювали на боці України.
Лише за це можна не сприймати зелену шоблу
14.11.2025 11:19 Відповісти
Цемах ставить лайк...
14.11.2025 11:45 Відповісти
Чому соски на керівних постах? Негайно гнати в шию на кухню.
