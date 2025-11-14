Україна своїх громадян не видає, тому найчастіше відмовляємо в екстрадиції, - Офіс Генпрокурора
Україна переважно відмовляє в екстрадиції своїх громадян до інших країн.
Про це заявила заступниця начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Ірина Діденко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Найчастіше відмовляємо, коли йдеться про громадянина України. Україна своїх громадян не видає.
Є інші випадки, де ми сумніваємось. Наприклад, бачимо, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності проходять. Скажімо, з моменту скоєння злочину минуло 15 років. Ми запитуємо додаткову інформацію, щоб нам країна сказала, а чому вони досі не відмовились від запиту, якщо строки пройшли. Але і тут є винятки, коли тяжкі злочини - ці строки можуть збільшуватися", - пояснила вона.
Діденко навела приклад з однією зі східних країн.
"У нас були питання доступу нашого консула до людини, яку ми екстрадували. Вони гарантували їй безпеку і нормальні умови утримання. Але коли консул запитав про доступ до цієї людини, щоб з нею поспілкуватись і подивитись, в яких умовах вона утримується, йому відмовили.
Так не можна робити. Це знову ж таки про довіру. Відповідно ми вже дуже обережно ставимось до комунікації з цією країною і задоволення її запитів", - додала вона.
Повне інтерв'ю із заступницею начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генпрокурора Іриною Діденко читайте тут.
Президент України Володимир Зеленський також очікує. Він ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами висновків юристів.
"Щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду", - сказало джерело.
