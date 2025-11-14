РУС
Украина своих граждан не выдает, поэтому чаще всего отказываем в экстрадиции, - Офис Генпрокурора

Выдает ли Украина своих граждан другим странам? В ОГП ответили

Украина преимущественно отказывает в экстрадиции своих граждан в другие страны.

Об этом заявила заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генпрокурора Ирина Диденко в интервью Цензор.НЕТ.

"Чаще всего отказываем, когда речь идет о гражданине Украины. Украина своих граждан не выдает.

Есть другие случаи, где мы сомневаемся. Например, видим, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекают. Скажем, с момента совершения преступления прошло 15 лет. Мы запрашиваем дополнительную информацию, чтобы страна нам объяснила, почему они до сих пор не отказались от запроса, если сроки истекли. Но и здесь есть исключения, когда речь идет о тяжких преступлениях - эти сроки могут увеличиваться", - пояснила она.

Диденко привела пример с одной из восточных стран.

"У нас были вопросы доступа нашего консула к человеку, которого мы экстрадировали. Они гарантировали ему безопасность и нормальные условия содержания. Но когда консул спросил о доступе к этому человеку, чтобы с ним пообщаться и посмотреть, в каких условиях он содержится, ему отказали.

Так нельзя поступать. Это опять же о доверии. Соответственно, мы уже очень осторожно относимся к коммуникации с этой страной и удовлетворению ее запросов", - добавила она.

Полное интервью с заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генпрокурора Ириной Диденко читайте здесь.

экстрадиция (583) Диденко Ирина (5) Офис Генпрокурора (2778)
А що людина з п'ятьма пашпортами - бородата Бабуся, не хоче до Америги?
Припускаю, багато може розсказати за проєкт " ЗЕлене Буратіно"...
14.11.2025 10:45 Ответить
Ета другоє
14.11.2025 10:50 Ответить
Україна їх зате дуже гарно випускає
14.11.2025 10:46 Ответить
@ Джерело зазначило, що зараз ведеться юридична оцінка того, чи може позбавлення Міндіча громадянства України зашкодити процесуальним діям щодо його особи, слідству у справі загалом, судовим процесам тощо.
Президент України Володимир Зеленський також очікує. Він ухвалить рішення щодо припинення громадянства Міндіча за результатами висновків юристів.
"Щоб ніхто не сумнівався, наче позбавлення громадянства убезпечить від суду", - сказало джерело.
14.11.2025 10:49 Ответить
Єдина корисна інформація з цієї новини - що у прокуратурі є цілий, нікому не потрібний, департамент, де працює купа людей і отримує величезні зарплати.
14.11.2025 10:51 Ответить
генПРокурор РИГОюрист -часи післявузівського миттєвого старту кар"єрного росту у військовій прокуратурі СЕВАСТОПОЛЯ в часиЯнуковича (агента кремля) ...Аж до КРИМненашу...2014-2015 рік приймав участь антитерористичній операції !!! Як військовий прокурор у Рівеньскій області. На фронті не був -АЛЕ МАЄ ПОСВІДЧЕННЯ УЧАСНИКА АТО . Трішки покерував податковою. Потім керував Держадмінітрсацією ім Єрмака у Києві , а потім став самим молодим генпПРокурорвищем Української РИГОвлдаи часів великої війни Рашистоімперії проти Україні
14.11.2025 10:57 Ответить
Скільки шобли непотрібної обслуговує просроченого щоб він і далі мародерив
14.11.2025 11:10 Ответить
А скільки видали чеченців в лапи фсб,які воювали на боці України.
Лише за це можна не сприймати зелену шоблу
14.11.2025 11:19 Ответить
Цемах ставить лайк...
14.11.2025 11:45 Ответить
 
 