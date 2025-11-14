Украина своих граждан не выдает, поэтому чаще всего отказываем в экстрадиции, - Офис Генпрокурора

Украина преимущественно отказывает в экстрадиции своих граждан в другие страны.

Об этом заявила заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генпрокурора Ирина Диденко в интервью Цензор.НЕТ.

"Чаще всего отказываем, когда речь идет о гражданине Украины. Украина своих граждан не выдает.

Есть другие случаи, где мы сомневаемся. Например, видим, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности истекают. Скажем, с момента совершения преступления прошло 15 лет. Мы запрашиваем дополнительную информацию, чтобы страна нам объяснила, почему они до сих пор не отказались от запроса, если сроки истекли. Но и здесь есть исключения, когда речь идет о тяжких преступлениях - эти сроки могут увеличиваться", - пояснила она.

Диденко привела пример с одной из восточных стран.

"У нас были вопросы доступа нашего консула к человеку, которого мы экстрадировали. Они гарантировали ему безопасность и нормальные условия содержания. Но когда консул спросил о доступе к этому человеку, чтобы с ним пообщаться и посмотреть, в каких условиях он содержится, ему отказали.

Так нельзя поступать. Это опять же о доверии. Соответственно, мы уже очень осторожно относимся к коммуникации с этой страной и удовлетворению ее запросов", - добавила она.

