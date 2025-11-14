Украина за рубежом разыскивает около 1,2 тыс. человек, - Офис Генпрокурора
Количество отказов в экстрадиции в Украину по сравнению с 2022 годом уменьшилось.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генпрокурора Ирина Диденко.
"Если в 2022-2023 годах было примерно 56% отказов преимущественно из-за войны, то сейчас это около 20%. Усилий для этого приложено много", - отметила она.
Безопасность
По словам Диденко, Украина доказывала, что способна обеспечить безопасность, приглашала послов стран, где был безусловный отказ от выдачи.
"В любое время консул может посетить человека, который был выдан, поговорить с ним, выяснить, в каких условиях он содержится.
Перечень учреждений для людей, которых выдают, определен, они акцептированы. Поэтому, когда представители других стран увидели, как у нас происходит этот процесс, там начали разблокировать экстрадицию", - подчеркнула она.
Процедура экстрадиции
Диденко отметила, что если подтверждается, что разыскиваемое лицо находится в определенной стране и его задерживают, то Украина готовит полный пакет документов и направляет полноценный запрос на экстрадицию.
"С начала полномасштабного вторжения Офисом Генерального прокурора на стадии досудебного расследования направлено почти 800 запросов об экстрадиции.
Дополнительно направлено 460 запросов о временном аресте политических деятелей и других граждан РФ", - отметила она.
Особую долю составляют запросы в уголовных производствах по коррупционным правонарушениям - почти 200, из которых почти половина уже удовлетворена.
"В целом Украина за рубежом разыскивает около 1200 человек", - добавила Диденко.
Полный текст интервью с заместителем начальника Департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора читайте по ссылке.
