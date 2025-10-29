РУС
Германия передала Украине жителя Днепра, шесть лет скрывавшегося от правосудия

Экстрадиция из Германии: украинца подозревают в изготовлении метамфетамина
Фото: Офіс Генерального прокурора

Немецкие правоохранители экстрадировали в Украину жителя Днепра, которого подозревают в производстве и сбыте наркотиков.

Мужчина шесть лет находился в международном розыске и был задержан этим летом в Германии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Украинец сбывал психотропы

По данным следствия, днепрянин входил в состав преступной группы, которая изготавливала и продавала метамфетамин в пределах области. Группировка насчитывала 11 человек и имела четкое распределение ролей между участниками.

Еще в 2019 году мужчине сообщили о подозрении, но он сбежал и скрывался за границей. После объявления в международный розыск его удалось установить с помощью каналов Интерпола.

В июне 2025 года правоохранители Германии задержали мужчину, а 20 октября передали украинским коллегам. Суд уже избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Другие инциденты с контрабандой наркотиков

На днях в Виннице осудили мужчину, который организовал масштабную нарколабораторию с миллионными доходами. Бывший призер школьных олимпиад по химии использовал свои знания в противоправной деятельности.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 20 килограммов психотропных веществ, сотни килограммов прекурсоров и профессиональное лабораторное оборудование. Суд постановил конфисковать все имущество осужденного, а злоумышленника посадили в тюрьму на девять лет.

Также во Львове под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили международный канал контрабанды наркотиков. В ходе обысков обнаружили 27 килограммов кокаина, PVP и амфетамина.

