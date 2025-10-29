Німеччина передала Україні жителя Дніпра, який шість років переховувався від правосуддя

Фото: Офіс Генерального прокурора

Німецькі правоохоронці екстрадували до України жителя Дніпра, якого підозрюють у виробництві та збуті наркотиків.

Чоловік шість років перебував у міжнародному розшуку та був затриманий цього літа в Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс генерального прокурора.





Українець збував психотропи

За даними слідства, дніпрянин входив до складу злочинної групи, яка виготовляла та продавала метамфетамін у межах області. Угруповання налічувало 11 осіб і мало чіткий розподіл ролей між учасниками.

Ще у 2019 році чоловікові повідомили про підозру, але він утік і переховувався за кордоном. Після оголошення в міжнародний розшук його вдалося встановити за допомогою каналів Інтерполу.

У червні 2025 року правоохоронці Німеччини затримали чоловіка, а 20 жовтня передали українським колегам. Суд уже обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.

Інші інциденти з контрабандою наркотиків

Днями у Вінниці засудили чоловіка, який організував масштабну нарколабораторію з мільйонними прибутками. Колишній призер шкільних олімпіад із хімії використав свої знання у протиправній діяльності.

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 20 кілограмів психотропних речовин, сотні кілограмів прекурсорів та професійне лабораторне обладнання. Суд постановив конфіскувати все майно засудженого, а зловмисника посадили до в'язниці на дев'ять років.

Також у Львові за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили міжнародний канал контрабанди наркотиків. У ході обшуків виявили 27 кілограмів кокаїну, PVP та амфетаміну.

