Німеччина передала Україні жителя Дніпра, який шість років переховувався від правосуддя
Німецькі правоохоронці екстрадували до України жителя Дніпра, якого підозрюють у виробництві та збуті наркотиків.
Чоловік шість років перебував у міжнародному розшуку та був затриманий цього літа в Німеччині, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Українець збував психотропи
За даними слідства, дніпрянин входив до складу злочинної групи, яка виготовляла та продавала метамфетамін у межах області. Угруповання налічувало 11 осіб і мало чіткий розподіл ролей між учасниками.
Ще у 2019 році чоловікові повідомили про підозру, але він утік і переховувався за кордоном. Після оголошення в міжнародний розшук його вдалося встановити за допомогою каналів Інтерполу.
У червні 2025 року правоохоронці Німеччини затримали чоловіка, а 20 жовтня передали українським колегам. Суд уже обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.
Інші інциденти з контрабандою наркотиків
Днями у Вінниці засудили чоловіка, який організував масштабну нарколабораторію з мільйонними прибутками. Колишній призер шкільних олімпіад із хімії використав свої знання у протиправній діяльності.
Під час обшуків правоохоронці виявили понад 20 кілограмів психотропних речовин, сотні кілограмів прекурсорів та професійне лабораторне обладнання. Суд постановив конфіскувати все майно засудженого, а зловмисника посадили до в'язниці на дев'ять років.
Також у Львові за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили міжнародний канал контрабанди наркотиків. У ході обшуків виявили 27 кілограмів кокаїну, PVP та амфетаміну.
