Війна з наркокартелями у Бразилії: задіяні FPV-дрони, понад 80 загиблих. ФОТОрепортаж
У Бразилії наркокартелі вперше застосували FPV-дрони з вибухівкою проти силовиків у Ріо-де-Жанейро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті масштабних зіткнень загинули понад 80 людей, серед них четверо поліцейських, пише газета The Gurdian.
Вранці 28 жовтня близько 2500 правоохоронців та спецпризначенців штурмували житлові райони Алемао та Пенья біля міжнародного аеропорту, які контролюються картелем "Червоне командування".
Бойовики відповідали вогнем, підпалювали автомобілі та звели барикади, а також використовували FPV-дрони для атаки на силовиків.
Картелі, які контролюють до 70% наркоринку міста, оголосили фактичний локдаун для мешканців, наказавши залишатися вдома.
Губернатор штату Ріо Клаудіо Кастро заявив, що місто фактично перебуває у стані війни. Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва поки не ввів армію, що викликало критику.
Слід додати, що наразі світ стикається з наркокартелями як з глобальним викликом безпеці та правопорядку, так США готують наземні операції проти наркобізнесу у Венесуелі.
Не оминула проблема розповсюдження заборонених речовин і Україну. Як ми раніше повідомляли, колишній призер олімпіад із хімії створив нарколабораторію з мільйонними прибутками у Вінниці. Його засудили до 9 років тюрми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
якась напасть з цими війнами!
це, вже яка, котру миротворцю доні треба закінчити? одинадцята?
На святоє в Бразилії замахнулися для нього, ще з часів служби Собчаку він цим промишляв, як гебнявий з совдепії…..
Це вбиці по факту і ці не великі строки в тюрмі,це майже ніщо.В нас з 90-х років дуже багато людей вмерло,від наркоти.А в світі з наркомафією,майже не борються,бо дуже багато де всього куплено.
мавпадвічі несидівший ЛулуДаСілва не віддає наказ, тому що сам, очевидно, має з фавел неслабку частку.
Цей дебіл, який керує великою країною, не має жодної освіти. І читати-писати навчився у 15 років.
Там військові насправді мають тіньову НаркоІмперію а цивільні чиновники - долю від Нафти-матушкі.
Отакий розподіл гілок влади
Primeiro Comando da Capital (PCC) - кримінальне угруповання з міста Сан-Паулу.
З 2000-х років група вийшла за межі в'язниць, щоб контролювати роздрібний ринок кокаїну у фавелах та диверсифікувати свою злочинну діяльність: відмивати гроші, торгувати автівками й запчастинами, підробленими ліками, а також людьми.
Потім, у 2010-х роках, PCC вдерлася в бразильські порти та аеропорти, зокрема в порт Сантос, найбільший у Латинській Америці, щоб забезпечити та контролювати логістику експорту кокаїну до Європи та інших континентів.
Тож PCC пов'язує їх в обмін на гроші чи послуги з логістами, які можуть контрабандою перевозити кокаїн через європейські порти, або з мафіями, такими як італійська "Ндрангета" чи балканські мережі, які хочуть замовляти товар у колумбійців.
Але вона також регулює ціни, відповідає за безпеку вантажів та перерозподіляє прибутки.
Цей метод також дуже ефективний із економічного погляду: PCC вдалося диверсифікувати маршрути торгівлі та запропонувати чистіший і дешевший кокаїн на роздрібних ринках.
Зіткнувшись із війною з наркотиками в Північній Америці, торговці білим порошком в середині 2010-х років вирушили до менш напружених ринків, а саме до Європи.
Сьогодні більшість хвиль кокаїну, що надходять до Європи, організовані PCC.
Це не заважає іншим організаціям, таким як мексиканські картелі «Сіналоа» (Sinaloa) та «Халіско» (Jalisco), зберігати центральну роль, зокрема, у доступі до північноамериканського ринку.
Вони залишаються ключовими гравцями в експорті, навіть якщо іноді покладаються на PCC як посередника. «Схоже, що між основними злочинними групами існує глобальна угодa.
Усі зрозуміли, що насильство шкодить торгівлі людьми й прибутковості та що краще співпрацювати».
Роттердам, Антверпен, Гамбург, Гавр, Валенсія та Барселона є одними з основних портів завезення наркотиків на континент.
Згідно з останнім звітом EUDA, у 2023 році було вилучено загалом 419 тонн заборонених речовин. Європол зазначає, що на кожну вилучену тонну крізь мережу прослизає ще кілька тонн.
Логічно, що далі ланцюжком, аж до місцевого дилера, то більшою стає фрагментація.
Ця модель забезпечує більшу стійкість: у разі рейдів або вилучень ринок швидко реорганізується.
Сплошные ДОНЫ ***** !!!
И нигде не видно обезьян...
У 2023 році кількість людей, які вживають наркотики у світі, зросла до 316 мільйонів, що становить близько шести відсотків населення планети віком від 15 до 64 років.
Ще у 2013 році цей показник становив 5,2 відсотка.
Про це йдеться у Всесвітньому звіті про наркотики за 2025 рік, який базується на даних за 2023 рік.
Дослідження оприлюднило Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) у четвер, 26 червня, коли відзначається Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом. Найпоширенішим наркотиком у світі залишається канабіс - його споживають 244 мільйони людей. Далі у списку йдуть опіоїди (61 млн), амфетаміни (30,7 млн), кокаїн (25 млн) та екстазі (21 млн).
Найшвидше зростає ринок кокаїну.