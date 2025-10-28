Війна з наркокартелями у Бразилії: задіяні FPV-дрони, понад 80 загиблих. ФОТОрепортаж

У Бразилії наркокартелі вперше застосували FPV-дрони з вибухівкою проти силовиків у Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті масштабних зіткнень загинули понад 80 людей, серед них четверо поліцейських, пише газета The Gurdian.

Вранці 28 жовтня близько 2500 правоохоронців та спецпризначенців штурмували житлові райони Алемао та Пенья біля міжнародного аеропорту, які контролюються картелем "Червоне командування".

Бойовики відповідали вогнем, підпалювали автомобілі та звели барикади, а також використовували FPV-дрони для атаки на силовиків.

Картелі, які контролюють до 70% наркоринку міста, оголосили фактичний локдаун для мешканців, наказавши залишатися вдома.

Губернатор штату Ріо Клаудіо Кастро заявив, що місто фактично перебуває у стані війни. Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва поки не ввів армію, що викликало критику.

Слід додати, що наразі світ стикається з наркокартелями як з глобальним викликом безпеці та правопорядку, так США готують наземні операції проти наркобізнесу у Венесуелі.

Не оминула проблема розповсюдження заборонених речовин і Україну. Як ми раніше повідомляли, колишній призер олімпіад із хімії створив нарколабораторію з мільйонними прибутками у Вінниці. Його засудили до 9 років тюрми.

