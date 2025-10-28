УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5786 відвідувачів онлайн
Новини Розповсюдження наркотиків
4 420 25

Війна з наркокартелями у Бразилії: задіяні FPV-дрони, понад 80 загиблих. ФОТОрепортаж

Наркокартелі атакують силовиків у Бразилії

У Бразилії наркокартелі вперше застосували FPV-дрони з вибухівкою проти силовиків у Ріо-де-Жанейро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті масштабних зіткнень загинули понад 80 людей, серед них четверо поліцейських, пише газета The Gurdian.

Наркокартелі атакують силовиків у Бразилії

Вранці 28 жовтня близько 2500 правоохоронців та спецпризначенців штурмували житлові райони Алемао та Пенья біля міжнародного аеропорту, які контролюються картелем "Червоне командування".

Читайте: В Україні викрили дві масштабні наркомережі: серед учасників неповнолітні. ВIДЕО

Бойовики відповідали вогнем, підпалювали автомобілі та звели барикади, а також використовували FPV-дрони для атаки на силовиків.

Наркокартелі атакують силовиків у Бразилії

Картелі, які контролюють до 70% наркоринку міста, оголосили фактичний локдаун для мешканців, наказавши залишатися вдома.

Наркокартелі атакують силовиків у Бразилії

Губернатор штату Ріо Клаудіо Кастро заявив, що місто фактично перебуває у стані війни. Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва поки не ввів армію, що викликало критику.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Київщині викрито наркобізнес: вилучено "товару" на 15 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Слід додати, що наразі світ стикається з наркокартелями як з глобальним викликом безпеці та правопорядку, так США готують наземні операції проти наркобізнесу у Венесуелі.

Не оминула проблема розповсюдження заборонених речовин і Україну. Як ми раніше повідомляли, колишній призер олімпіад із хімії створив нарколабораторію з мільйонними прибутками у Вінниці. Його засудили до 9 років тюрми.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти-наркомани "відпочивають" з друшляком на голові та мискою в руках. ВIДЕО 18+

заворушення (108) Бразилія (292) наркобарон (14) наркотики (1487) жертви (1922) fpv-дрон (224)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Президент Бразилії Залу Па повине сісти за стіл переговорів і домовитися з опонентами про врегулювання бразильської кризи. Чи як там та Залу па розказувала нам що потрібно Україні...
показати весь коментар
28.10.2025 22:33 Відповісти
+5
Кращоi реклами БРIКС i не придумаеш!
показати весь коментар
28.10.2025 22:29 Відповісти
+4
мавпа двічі несидівший ЛулуДаСілва не віддає наказ, тому що сам, очевидно, має з фавел неслабку частку.

Цей дебіл, який керує великою країною, не має жодної освіти. І читати-писати навчився у 15 років.
показати весь коментар
28.10.2025 22:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і до чого тут кегебе?
якась напасть з цими війнами!
це, вже яка, котру миротворцю доні треба закінчити? одинадцята?
показати весь коментар
28.10.2025 22:26 Відповісти
жесть. нигде на земле нет покоя людям!
показати весь коментар
28.10.2025 22:28 Відповісти
Кращоi реклами БРIКС i не придумаеш!
показати весь коментар
28.10.2025 22:29 Відповісти
****** весь аж напрягся…!!
На святоє в Бразилії замахнулися для нього, ще з часів служби Собчаку він цим промишляв, як гебнявий з совдепії…..
показати весь коментар
28.10.2025 22:29 Відповісти
Ход міг знати що ця ******** іграшка скільки натворить.
показати весь коментар
28.10.2025 22:30 Відповісти
Є цих наркотиків - тютюн теж наркотик - тільки слабенький
показати весь коментар
28.10.2025 22:31 Відповісти
А бухло не наркотик? Бухло в рази приносить горя більше ніж тютюн.
показати весь коментар
28.10.2025 22:41 Відповісти
Не оминула проблема розповсюдження заборонених речовин і Україну. Як ми раніше повідомляли, колишній призер олімпіад із хімії

Це вбиці по факту і ці не великі строки в тюрмі,це майже ніщо.В нас з 90-х років дуже багато людей вмерло,від наркоти.А в світі з наркомафією,майже не борються,бо дуже багато де всього куплено.
показати весь коментар
28.10.2025 22:32 Відповісти
Президент Бразилії Залу Па повине сісти за стіл переговорів і домовитися з опонентами про врегулювання бразильської кризи. Чи як там та Залу па розказувала нам що потрібно Україні...
показати весь коментар
28.10.2025 22:33 Відповісти
Залу Па.
показати весь коментар
28.10.2025 23:08 Відповісти
мавпа двічі несидівший ЛулуДаСілва не віддає наказ, тому що сам, очевидно, має з фавел неслабку частку.

Цей дебіл, який керує великою країною, не має жодної освіти. І читати-писати навчився у 15 років.
показати весь коментар
28.10.2025 22:37 Відповісти
А чим краще освічені педики? Такі ж курячі мізки.
показати весь коментар
28.10.2025 23:02 Відповісти
Я бачу повну аналогію з Венесуєллою.
Там військові насправді мають тіньову НаркоІмперію а цивільні чиновники - долю від Нафти-матушкі.
Отакий розподіл гілок влади
показати весь коментар
28.10.2025 23:44 Відповісти
Порiвняно, що вiдбуваеться в Рiо-Де-Житомир, - це кидання пiсочком на дитячему майданчику.
показати весь коментар
28.10.2025 22:43 Відповісти
Radio France internationale

Primeiro Comando da Capital (PCC) - кримінальне угруповання з міста Сан-Паулу.

З 2000-х років група вийшла за межі в'язниць, щоб контролювати роздрібний ринок кокаїну у фавелах та диверсифікувати свою злочинну діяльність: відмивати гроші, торгувати автівками й запчастинами, підробленими ліками, а також людьми.

Потім, у 2010-х роках, PCC вдерлася в бразильські порти та аеропорти, зокрема в порт Сантос, найбільший у Латинській Америці, щоб забезпечити та контролювати логістику експорту кокаїну до Європи та інших континентів.
показати весь коментар
28.10.2025 23:35 Відповісти
PCC діє як посередницька платформа: колумбійські виробники, наприклад, виготовляють багато, але не обов'язково мають можливості відправляти кілька тонн до порту Гавр (Франція) чи Роттердам (Нідерланди).
Тож PCC пов'язує їх в обмін на гроші чи послуги з логістами, які можуть контрабандою перевозити кокаїн через європейські порти, або з мафіями, такими як італійська "Ндрангета" чи балканські мережі, які хочуть замовляти товар у колумбійців.
Але вона також регулює ціни, відповідає за безпеку вантажів та перерозподіляє прибутки.
показати весь коментар
28.10.2025 23:36 Відповісти
На відміну від моделі Пабло Ескобара 1980-х і 1990-х років, яка була пірамідальною та вибудовувалася навколо одного наркобарона, бразильська PCC має «пласку, мережеву структуру, де кожна ланка знає лише попередню та наступну, що ускладнює відстеження ланцюга.
Цей метод також дуже ефективний із економічного погляду: PCC вдалося диверсифікувати маршрути торгівлі та запропонувати чистіший і дешевший кокаїн на роздрібних ринках.
Зіткнувшись із війною з наркотиками в Північній Америці, торговці білим порошком в середині 2010-х років вирушили до менш напружених ринків, а саме до Європи.
Сьогодні більшість хвиль кокаїну, що надходять до Європи, організовані PCC.
показати весь коментар
28.10.2025 23:38 Відповісти
За словами експертів, PCC стала одним із головних транснаціональних гравців в експорті кокаїну, керуючи значною частиною потоків до Європи та на вторинні ринки.
Це не заважає іншим організаціям, таким як мексиканські картелі «Сіналоа» (Sinaloa) та «Халіско» (Jalisco), зберігати центральну роль, зокрема, у доступі до північноамериканського ринку.
Вони залишаються ключовими гравцями в експорті, навіть якщо іноді покладаються на PCC як посередника. «Схоже, що між основними злочинними групами існує глобальна угодa.
Усі зрозуміли, що насильство шкодить торгівлі людьми й прибутковості та що краще співпрацювати».
показати весь коментар
28.10.2025 23:40 Відповісти
Хоча центральною ланкою в масштабному експорті домінує PCC, остаточний розподіл кокаїну в Європі та інших країнах дуже фрагментований. У європейських портах, основних пунктах прибуття наркотиків, товари приймають угруповання, що добре закріпилися на місцях: це як старі мафіозні структури на кшталт італійської «Ндрангети», так і нові албанські та балканські мережі, а також марокканські та іспанські злочинні групи.

Роттердам, Антверпен, Гамбург, Гавр, Валенсія та Барселона є одними з основних портів завезення наркотиків на континент.
Згідно з останнім звітом EUDA, у 2023 році було вилучено загалом 419 тонн заборонених речовин. Європол зазначає, що на кожну вилучену тонну крізь мережу прослизає ще кілька тонн.
Логічно, що далі ланцюжком, аж до місцевого дилера, то більшою стає фрагментація.
Ця модель забезпечує більшу стійкість: у разі рейдів або вилучень ринок швидко реорганізується.
показати весь коментар
28.10.2025 23:42 Відповісти
Після вилучення вантажу в порту Валенсії його частина опинилася на місцевому ринку, бо її перепродали корумповані докери.
показати весь коментар
28.10.2025 23:44 Відповісти
Как они там развлекательно живут !
Сплошные ДОНЫ ***** !!!
И нигде не видно обезьян...
показати весь коментар
28.10.2025 23:52 Відповісти
DW
У 2023 році кількість людей, які вживають наркотики у світі, зросла до 316 мільйонів, що становить близько шести відсотків населення планети віком від 15 до 64 років.
Ще у 2013 році цей показник становив 5,2 відсотка.
Про це йдеться у Всесвітньому звіті про наркотики за 2025 рік, який базується на даних за 2023 рік.
Дослідження оприлюднило Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) у четвер, 26 червня, коли відзначається Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом. Найпоширенішим наркотиком у світі залишається канабіс - його споживають 244 мільйони людей. Далі у списку йдуть опіоїди (61 млн), амфетаміни (30,7 млн), кокаїн (25 млн) та екстазі (21 млн).
Найшвидше зростає ринок кокаїну.
показати весь коментар
28.10.2025 23:54 Відповісти
Обом сторонам треба негайно припинити вогонь. Це зараз найголовніше. Трамп вже вилетів щоб підписати чергову мирну угоду.
показати весь коментар
28.10.2025 23:55 Відповісти
Переживаю за наших. Як керувати державою якщо поставки припиняться?
показати весь коментар
29.10.2025 00:29 Відповісти
 
 