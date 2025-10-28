УКР
Колишній призер олімпіад із хімії створив нарколабораторію з мільйонними прибутками у Вінниці. Його засудили до 9 років тюрми. ФОТОрепортаж

У Вінниці до дев’яти років позбавлення волі засудили молодого чоловіка, який організував масштабну нарколабораторію з мільйонними прибутками. Колишній призер шкільних олімпіад із хімії використав свої знання у протиправній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Ми -Вінничани".

Як зазначається, під час обшуків правоохоронці виявили понад 20 кілограмів психотропних речовин, сотні кілограмів прекурсорів та професійне лабораторне обладнання. Суд постановив конфіскувати все майно засудженого.

Що знайшли під час обшуку?

Відділ комунікації поліції Вінницької області повідомив, що у Вінниці засуджено 27-річного чоловіка, який організував виробництво та збут психотропних речовин у великих обсягах. Засуджений синтезував заборонені речовини у потужній нарколабораторії, облаштованій у приватному будинку. Для ліквідації "наркобізнесу" правоохоронці провели спецоперацію за участю бійців спецпідрозділу КОРД та СБУ. Під час обшуків було вилучено понад 20 кг психотропів, понад 100 кг прекурсорів, майже 300 кг хімічних реагентів, лабораторне обладнання, фасувальні матеріали, готівку, банківські картки, ноутбук, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази.

обшук у переможця олімпіад
обшук у переможця олімпіад
обшук у переможця олімпіад
обшук у переможця олімпіад
обшук у переможця олімпіад
обшук у переможця олімпіад

Що вирішив суд?

Суд визнав фігуранта винним за за незаконне виробництво та збут психотропів у великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України), зберігання прекурсорів - хімічних речовин для виготовлення наркотиків (ч. 3 ст. 311 КК), незаконне заволодіння обладнанням для нарколабораторії (ч. 3 ст. 313 КК) та організацію місця для виробництва і вживання психотропів (ч. 2 ст. 317 КК) та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Як працювала схема?

У березні 2025 року, коли правоохоронці "накрили" нарколабораторію, у поліції розповіли, що фігурант винаймав двоповерховий будинок у приватному секторі Вінниці, де облаштував підпільну лабораторію. Там виготовляли амфетамін, альфа-PVP та мефедрон. Чоловік адміністрував Telegram-канал для безконтактного збуту, отримуючи, за оцінками правоохоронців, близько 500 тисяч гривень прибутку на місяць. За даними оперативників, розповсюдження речовин здійснювалося як на території Вінницької області, так і за її межами - через закладки та поштові відправлення, з оплатою через криптовалюту та банківські картки. Правоохоронці також зазначали, що орієнтовна вартість вилучених при обшуках заборонених речовин, прекурсорів та лабораторного обладнання за цінами "чорного" ринку сягала 20 мільйонів гривень.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури додала, що прокурори довели в суді факт незаконного придбання та зберігання обладнання й прекурсорів, а також самостійного виготовлення понад 20 кг PVP для подальшого збуту. Експерти підтвердили, що вилучене містить особливо небезпечну психотропну речовину.

Що про зловмисника відомо?

Правоохоронці традиційно не назвали прізвища засудженого, але за даними видання, йдеться про Дмитра Польгуля. Вінничанин був засуджений Вінницьким міським судом 23 жовтня 2025 року. Дмитро - випускник школи № 35 (нині Вінницький ліцей № 35) і переможець шкільних олімпіад з хімії. Після закінчення школи він вступив до одного з місцевих вишів, проте свої знання та здібності вирішив використати у кримінальній сфері.

У суді Дмитро повністю визнав провину та щиро розкаявся. Суд врахував його каяття, активне сприяння розкриттю злочину та намір бути призваним до лав Збройних Сил України як обставини, що пом’якшують покарання. Проте за сукупністю злочинів йому було призначено покарання у виді позбавлення волі з конфіскацією всього майна, включно з автомобілем "Toyota RAV 4", мобільними телефонами, ноутбуком, готівкою та криптоактивами.

Вилучене лабораторне обладнання та хімічні речовини за рішенням суду підлягають знищенню, а понад 620 тисяч гривень буде стягнуто з чоловіка на користь держави за проведені експертизи.

Засуджений перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили. Протягом місяця вирок може бути оскаржений в апеляційній судовій інстанції.

