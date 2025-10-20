УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8597 відвідувачів онлайн
Новини Фото Виготовлення та збут наркотиків Ліквідація наркобізнесу
1 115 12

Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України. ФОТОрепортаж

Припинено міжнародний канал постачання наркотиків з Іспанії до України.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та припинено діяльність організованої групи, яка налагодила канал постачання кокаїну з Королівства Іспанії до України, передає Цензор.НЕТ.

Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кілограмів кокаїну загальною вартістю понад 18,5 мільйона гривень. Це приблизно три тисячі доз, які могли потрапити на "чорний" ринок.

За даними слідства, незаконний трансфер кокаїну з Королівства Іспанії до України організували учасники злочинного угрупування. Після переправлення через державний кордон наркотичний засіб надходив до Києва шляхом використання послуг однієї з популярних логістичних компаній. У такий спосіб контрабанду маскували під звичайні поштові відправлення.

Наразі двом особам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики
наркотики

Також читайте: СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Іспанія (952) наркотики (1485) Нацполіція (15587) Офіс Генпрокурора (3512)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
В ОП сьогодні буде безалкогольна вечірка, будуть "відрізнять колумбійський від мексиканського"
показати весь коментар
20.10.2025 15:48 Відповісти
+2
І що прикажете , зеленському знов сісти на макову солому .
показати весь коментар
20.10.2025 16:13 Відповісти
+1
Ну вы даете, а как же зедрот?
показати весь коментар
20.10.2025 15:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ОФІС ригогенПРокурорва піарить себе а я попіарю статтю ЗН ПРоригівських СБУшників

ЦПК ПОВ'ЯЗУЄ ОБШУКИ СБУ З РОЗСЛІДУВАННЯМИ ПРОТИ ШИЛА ТА ВІТЮКА

Центр протидії корупції розкрив, які справи розслідував детектив, до рідних якого прийшли сьогодні з обшуком.

Детектив Національного антикорупційного бюро, в родичів якого сьогодні https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-zajavilo-pro-obshuk-sbu-v-rodichiv-jikh-detektiva.html Служба безпеки України проводила обшуки, розслідував справи колишнього радника Офісу президента України та ексспівробітника СБУ Артема https://zn.ua/ukr/anticorruption/kolishnoho-radnika-ofisu-prezidenta-vikrili-na-makhinatsijakh-iz-zakupivli-transformatoriv-dlja-ukrzzaliznitsi.html Шила, якого підозрюють у масштабних махінаціях із коштами «Укрзалізниці», та колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-ta-sap-pidozrjujut-u-nezakonnomu-zbahachenni-eksposadovtsja-sbu-vitjuka-u-sluzhbi-vidpovili.html Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, https://t.me/fuckcorruption/4528 заявили в Центрі протидії корупції.

«Поки Зеленський бажає помститися за Чернишова та Міндіча, Малюк в рамках кампанії тиску вирішив помститися і за «своїх» - СБУшників Шила та Вітюка», - заявили в ЦПК.

Зокрема, детектив НАБУ, у рідних якого сьогодні проводили обшуки, розслідував справи про розкрадання коштів на закупівлі трансформаторів ексзаступником керівника департаменту СБУ та незаконне збагачення генерала СБУ.

«У справі трансформаторів фігурує Шило, а генералом з незаконним збагачення є Вітюк. Той самий детектив вів і резонансну справу «Роттердам+». Тому тут немає ніякої війни між СБУ та НАБУ. Є знищення за наказом президента всіх, хто посмів розслідувати корупцію «недоторканих», - вказали у ЦПК.

У понеділок НАБУ повідомило про обшуки СБУ у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, у тому числі справу «Роттердам+» та справи про корупційні злочини на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів.

https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-zajavilo-pro-novi-obshuki-sbu-tsoho-razu-v-eksspivrobitnikiv.html У вересні СБУ проводила обшуки на той момент в уже колишнього працівника НАБУ. У ЦПК тоді повідомили, що мова йшла про рідного брата адвокатки затриманого службою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан Тараса Лікунова. Свого часу https://zn.ua/ukr/anticorruption/sbu-provela-obshuki-v-eksdetektiva-nabu-jakij-viv-spravu-artema-shila-tspk.html він вів справу Артема Шила.

Хоча від моменту скасування драконівського закону проти НАБУ та САП минуло два місяці, на Банковій не відмовились від ідеї загалом. Хто й навіщо розкручує маховик війни між силовиками, втягуючи НАБУ та САП у публічні чвари й знижуючи довіру до них? Як просуваються ключові розслідування НАБУ проти «друзів» президента й верхівки СБУ? І головне запитання: чи можна повернути спецслужби в межі закону, чи точку неповернення вже пройдено читайте у матеріалі редакторки відділу внутрішньої політики Інни Ведернікової «https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetssluzhbi-z-lampi-chi-mozhna-osaditi-dzhina-vipushchenoho-zelenskim.html Спецслужби з лампи: чи можна осадити джина, випущеного Зеленським?».
показати весь коментар
20.10.2025 15:31 Відповісти
Ну вы даете, а как же зедрот?
показати весь коментар
20.10.2025 15:45 Відповісти
Это катастрофа.
показати весь коментар
20.10.2025 16:06 Відповісти
Ну все. В Раді робота встала.
показати весь коментар
20.10.2025 15:46 Відповісти
В ОП сьогодні буде безалкогольна вечірка, будуть "відрізнять колумбійський від мексиканського"
показати весь коментар
20.10.2025 15:48 Відповісти
І що прикажете , зеленському знов сісти на макову солому .
показати весь коментар
20.10.2025 16:13 Відповісти
Ну всьо, шо тепер буде страшно навіть і подумати.
показати весь коментар
20.10.2025 16:32 Відповісти
Шо, вечірніх заспокійливих відосиків вже не буде?
показати весь коментар
20.10.2025 16:41 Відповісти
"...міжнародний канал постачання наркотиків з Іспанії до України..."
І тільки 2 особи задіяно???
показати весь коментар
20.10.2025 16:47 Відповісти
У мажоров траур..
показати весь коментар
20.10.2025 16:56 Відповісти
Могли потрапити на чорний ринок. А потраплять куди? На білий? Неподобство забирають останнє у ОБНОН. Як їм жити далі,на зарплату?
показати весь коментар
20.10.2025 17:38 Відповісти
Тобто канал з Колумбії залишився. Добре!
показати весь коментар
20.10.2025 17:53 Відповісти
 
 