Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України. ФОТОрепортаж
Припинено міжнародний канал постачання наркотиків з Іспанії до України.
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та припинено діяльність організованої групи, яка налагодила канал постачання кокаїну з Королівства Іспанії до України, передає Цензор.НЕТ.
Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кілограмів кокаїну загальною вартістю понад 18,5 мільйона гривень. Це приблизно три тисячі доз, які могли потрапити на "чорний" ринок.
За даними слідства, незаконний трансфер кокаїну з Королівства Іспанії до України організували учасники злочинного угрупування. Після переправлення через державний кордон наркотичний засіб надходив до Києва шляхом використання послуг однієї з популярних логістичних компаній. У такий спосіб контрабанду маскували під звичайні поштові відправлення.
Наразі двом особам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЦПК ПОВ'ЯЗУЄ ОБШУКИ СБУ З РОЗСЛІДУВАННЯМИ ПРОТИ ШИЛА ТА ВІТЮКА
Центр протидії корупції розкрив, які справи розслідував детектив, до рідних якого прийшли сьогодні з обшуком.
Детектив Національного антикорупційного бюро, в родичів якого сьогодні https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-zajavilo-pro-obshuk-sbu-v-rodichiv-jikh-detektiva.html Служба безпеки України проводила обшуки, розслідував справи колишнього радника Офісу президента України та ексспівробітника СБУ Артема https://zn.ua/ukr/anticorruption/kolishnoho-radnika-ofisu-prezidenta-vikrili-na-makhinatsijakh-iz-zakupivli-transformatoriv-dlja-ukrzzaliznitsi.html Шила, якого підозрюють у масштабних махінаціях із коштами «Укрзалізниці», та колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-ta-sap-pidozrjujut-u-nezakonnomu-zbahachenni-eksposadovtsja-sbu-vitjuka-u-sluzhbi-vidpovili.html Вітюка, якого підозрюють у незаконному збагаченні, https://t.me/fuckcorruption/4528 заявили в Центрі протидії корупції.
«Поки Зеленський бажає помститися за Чернишова та Міндіча, Малюк в рамках кампанії тиску вирішив помститися і за «своїх» - СБУшників Шила та Вітюка», - заявили в ЦПК.
Зокрема, детектив НАБУ, у рідних якого сьогодні проводили обшуки, розслідував справи про розкрадання коштів на закупівлі трансформаторів ексзаступником керівника департаменту СБУ та незаконне збагачення генерала СБУ.
«У справі трансформаторів фігурує Шило, а генералом з незаконним збагачення є Вітюк. Той самий детектив вів і резонансну справу «Роттердам+». Тому тут немає ніякої війни між СБУ та НАБУ. Є знищення за наказом президента всіх, хто посмів розслідувати корупцію «недоторканих», - вказали у ЦПК.
У понеділок НАБУ повідомило про обшуки СБУ у родичів детектива Національного бюро, який розслідував низку резонансних справ, у тому числі справу «Роттердам+» та справи про корупційні злочини на підприємствах залізничної галузі, зокрема й за підозрою у розкраданні коштів на закупівлі трансформаторів.
https://zn.ua/ukr/anticorruption/nabu-zajavilo-pro-novi-obshuki-sbu-tsoho-razu-v-eksspivrobitnikiv.html У вересні СБУ проводила обшуки на той момент в уже колишнього працівника НАБУ. У ЦПК тоді повідомили, що мова йшла про рідного брата адвокатки затриманого службою детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан Тараса Лікунова. Свого часу https://zn.ua/ukr/anticorruption/sbu-provela-obshuki-v-eksdetektiva-nabu-jakij-viv-spravu-artema-shila-tspk.html він вів справу Артема Шила.
Хоча від моменту скасування драконівського закону проти НАБУ та САП минуло два місяці, на Банковій не відмовились від ідеї загалом. Хто й навіщо розкручує маховик війни між силовиками, втягуючи НАБУ та САП у публічні чвари й знижуючи довіру до них? Як просуваються ключові розслідування НАБУ проти «друзів» президента й верхівки СБУ? І головне запитання: чи можна повернути спецслужби в межі закону, чи точку неповернення вже пройдено читайте у матеріалі редакторки відділу внутрішньої політики Інни Ведернікової «https://zn.ua/ukr/anticorruption/spetssluzhbi-z-lampi-chi-mozhna-osaditi-dzhina-vipushchenoho-zelenskim.html Спецслужби з лампи: чи можна осадити джина, випущеного Зеленським?».
І тільки 2 особи задіяно???