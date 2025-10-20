Припинено міжнародний канал постачання кокаїну з Іспанії до України. ФОТОрепортаж

Припинено міжнародний канал постачання наркотиків з Іспанії до України.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито та припинено діяльність організованої групи, яка налагодила канал постачання кокаїну з Королівства Іспанії до України, передає Цензор.НЕТ.

Під час спеціальної операції правоохоронці вилучили близько 3 кілограмів кокаїну загальною вартістю понад 18,5 мільйона гривень. Це приблизно три тисячі доз, які могли потрапити на "чорний" ринок.

За даними слідства, незаконний трансфер кокаїну з Королівства Іспанії до України організували учасники злочинного угрупування. Після переправлення через державний кордон наркотичний засіб надходив до Києва шляхом використання послуг однієї з популярних логістичних компаній. У такий спосіб контрабанду маскували під звичайні поштові відправлення.

Наразі двом особам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.





















