СБУ та Нацполіція викрили 12 учасників наркосиндикату, який торгував важкими психотропами у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували організоване злочинне угруповання, яке займалося продажем наркотиків та важких психотропів по всій території України.

За результатами спецоперації у Київській, Херсонській, Одеській, Дніпропетровській та Хмельницькій областях викрили 12 учасників осередку, інформує Цензор.НЕТ.

Як встановило розслідування, фігуранти організували повний "цикл" наркобізнесу: від серійного виробництва "товару" до його реалізації через розгалужену мережу дилерів. Для виготовлення та зберігання "продукції" зловмисники використовували орендовані складські приміщення у різних регіонах України.

Щоб продати готовий "товар", фігуранти створили спеціальні інтернет-магазини в Телеграмі, де пропонували власний асортимент.

Для конспірації контактів учасники наркоугруповання використовували анонімні чати у месенджерах під вигаданими нікнеймами. Розрахунок із клієнтами здійснювали лише через криптовалютні операції, що дозволяло замаскувати грошові потоки у нелегальному бізнесі. За матеріалами справи, доставку "замовлення" здійснювали наркокур’єри за допомогою так званих "закладок" або поштових сервісів.

Під час обшуків за місцями проживання та в нарколабораторіях фігурантів вилучено понад 30 кілограмів психотропів, 5700 літрів прекурсорів та інших хімічних сполук, а також смартфони та банківські картки із доказами злочинів. Крім того, у зловмисників виявлено 44 вибухівки, які направлені на експертизу.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

