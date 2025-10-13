Суд заарештував без права внесення застави 12 учасників наркосиндикату, яким керував куратор з Росії. ФОТОрепортаж

Суд заарештував без права внесення застави 12 учасників наркосиндикату, яким керував куратор з Росії. Злочинна організація діяла під керівництвом невідомого з російським номером телефону, який дистанційно координував виробництво й збут психотропів через зашифровані канали зв’язку.

Учасники виконували його вказівки, виготовляючи та фасуючи психотропні речовини у професійно обладнаних лабораторіях, замаскованих під складські приміщення, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Під час обшуків поліцейські знешкодили дві нарколабораторії та три склади з прекурсорами, вилучили 44 одиниці вибухівки, 30 кг солей і понад п’ять тисяч літрів прекурсорів.

Слідчі поліції повідомили дванадцятьом фігурантам про підозру за незаконне виготовлення, зберігання та збут психотропних речовин, вчинене організованою групою.

Суд заарештував усіх учасників без права внесення застави. Їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють особу організатора з російським номером телефону, який координував діяльність наркосиндикату.

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за оперативного супроводу Служби безпеки України та Департаменту боротьби з наркозлочинністю, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.













