Суд арестовал без права внесения залога 12 участников наркосиндиката, которым руководил куратор из России. ФОТОрепортаж

Суд арестовал без права внесения залога 12 участников наркосиндиката, которым руководил куратор из России. Преступная организация действовала под руководством неизвестного с российским номером телефона, который дистанционно координировал производство и сбыт психотропов через зашифрованные каналы связи.

Участники выполняли его указания, изготавливая и фасуя психотропные вещества в профессионально оборудованных лабораториях, замаскированных под складские помещения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Во время обысков полицейские обезвредили две нарколаборатории и три склада с прекурсорами, изъяли 44 единицы взрывчатки, 30 кг солей и более пяти тысяч литров прекурсоров.

Следователи полиции сообщили двенадцати фигурантам о подозрении за незаконное изготовление, хранение и сбыт психотропных веществ, совершенное организованной группой.

Суд арестовал всех участников без права внесения залога. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают личность организатора с российским номером телефона, который координировал деятельность наркосиндиката.

Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления Нацполиции при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и Департамента борьбы с наркопреступностью, под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Дебіли!! За військовим російським кораблем!
показать весь комментарий
13.10.2025 12:38 Ответить
"під керівництвом невідомого з російським номером телефону" Джерело: https://censor.net/ua/p3579366

А "кришу з українським номером телефону" не викрили, нє?
показать весь комментарий
13.10.2025 12:41 Ответить
 
 