СБУ и Нацполиция разоблачили 12 участников наркосиндиката, торговавшего тяжелыми психотропами в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Национальная полиция нейтрализовали организованную преступную группировку, которая занималась продажей наркотиков и тяжелых психотропов по всей территории Украины.

По результатам спецоперации в Киевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областях разоблачили 12 участников ячейки, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, фигуранты организовали полный "цикл" наркобизнеса: от серийного производства "товара" до его реализации через разветвленную сеть дилеров. Для изготовления и хранения "продукции" злоумышленники использовали арендованные складские помещения в разных регионах Украины.

Чтобы продать готовый "товар", фигуранты создали специальные интернет-магазины в Телеграме, где предлагали собственный ассортимент.

Для конспирации контактов участники наркогруппировки использовали анонимные чаты в мессенджерах под вымышленными никнеймами. Расчет с клиентами осуществляли только через криптовалютные операции, что позволяло замаскировать денежные потоки в нелегальном бизнесе. По материалам дела, доставку "заказа" осуществляли наркокурьеры с помощью так называемых "закладок" или почтовых сервисов.

Во время обысков по местам жительства и в нарколабораториях фигурантов изъято более 30 килограммов психотропов, 5700 литров прекурсоров и других химических соединений, а также смартфоны и банковские карты с доказательствами преступлений. Кроме того, у злоумышленников обнаружено 44 взрывчатки, которые направлены на экспертизу.

Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

