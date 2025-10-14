РУС
1 326 15

Начальника ТЦК задержали на взятке в $2000 за "решение вопросов" военного учета в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две тысячи долларов за урегулирование вопроса воинского учета: в Одесской области полиция и Служба безопасности Украины задержали начальника одного из районных отделов ТЦК и СП на взятке.

Начальник отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал от гражданина деньги в размере двух тысяч долларов за содействие в изготовлении нового военно-учетного документа, снятие с розыска в электронной системе как лица, не обновившего учетные данные, а также за предоставление отсрочки от призыва по мобилизации, информирует Цензор.НЕТ.

При этом чиновник заявил, что без передачи средств решить вопрос будет невозможно. Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке сразу после того, как он получил оговоренную сумму.

На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное фигуранту грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Автор: 

взятка (6243) Одесская область (3885) Нацполиция (16841) СБУ (20515) ТЦК (777)
Топ комментарии
Подивіться на його трудовий мозіль, людина так би мовити "нє щєдя сваєво живота", а ви, за якихось 2к... нелюди!
показать весь комментарий
14.10.2025 11:12 Ответить
Мабуть теж справжній військовослужбовець, УБД, тяжко поранений, прямо з окопа.
Там і "мозоль" заробив, риючи окопи. А якщо зараз перевірити його статки та його родичів?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:15 Ответить
Начальника ТЦК? за $2000? 🤣
показать весь комментарий
14.10.2025 11:12 Ответить
То тіки на стрінги коханці вистачить
показать весь комментарий
14.10.2025 11:14 Ответить
Та шо ж вони повагітніли всі в один період...
показать весь комментарий
14.10.2025 11:13 Ответить
А де б ви зберігали "наколядовані" бакси? Саме надійне місце!
показать весь комментарий
14.10.2025 11:16 Ответить
Та ну не вагітніти ж...
показать весь комментарий
14.10.2025 11:24 Ответить
організм був не налаштований на таку швидку зміну з пісного борща в столовці на пироги з ікрою....згорають на роботі ,себе не бережуть
показать весь комментарий
14.10.2025 11:34 Ответить
Ну не йти на передову ж, в самому разі?! Там ще й вбити можуть ненароком а ось кошмарити простий люд в тилу - запросто, солдати які в окопі там задумайтеся, ось за цих "вагітних" ви їх воюєте, щоб оце пузо жрало в три горла з квартирами і хвойдами.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:47 Ответить
Чув, що в Одесі та інших містах окремі працівники ТЦК разом із поліцією, маючи на руках базу "уклоністів" роблять засідки біля будинців, де проживають сини грошових магнатів, ловлять їх і за немалу суму відпускають. Так налагоджена чергова корупційна схема, яка зсередини знищує державу. Така вона "патріотична" влада слугориг.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:16 Ответить
То все ворожі ІПСО. У тцк працюють виключно чесні і порядні люди. Поранені інваліди на реабілітації.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:33 Ответить
й їх треба берегти та допомогати у всьому,святі мученики при житті.....хоча прийдуть часи і для них часи Хреста стануть реальністю
показать весь комментарий
14.10.2025 11:36 Ответить
Ох вже ця ІПСО.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:24 Ответить
Схоже що вагітний та просто накопичував "батьківський капітал"-дєтішкам на молочішко...
показать весь комментарий
14.10.2025 11:28 Ответить
то від нервів що золотий період їх життя може закінчитися....
показать весь комментарий
14.10.2025 11:37 Ответить
 
 