Начальника ТЦК задержали на взятке в $2000 за "решение вопросов" военного учета в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Две тысячи долларов за урегулирование вопроса воинского учета: в Одесской области полиция и Служба безопасности Украины задержали начальника одного из районных отделов ТЦК и СП на взятке.
Начальник отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал от гражданина деньги в размере двух тысяч долларов за содействие в изготовлении нового военно-учетного документа, снятие с розыска в электронной системе как лица, не обновившего учетные данные, а также за предоставление отсрочки от призыва по мобилизации, информирует Цензор.НЕТ.
При этом чиновник заявил, что без передачи средств решить вопрос будет невозможно. Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке сразу после того, как он получил оговоренную сумму.
На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
За содеянное фигуранту грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там і "мозоль" заробив, риючи окопи. А якщо зараз перевірити його статки та його родичів?