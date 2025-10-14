Начальника ТЦК задержали на взятке в $2000 за "решение вопросов" военного учета в Одесской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две тысячи долларов за урегулирование вопроса воинского учета: в Одесской области полиция и Служба безопасности Украины задержали начальника одного из районных отделов ТЦК и СП на взятке.

Начальник отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки требовал от гражданина деньги в размере двух тысяч долларов за содействие в изготовлении нового военно-учетного документа, снятие с розыска в электронной системе как лица, не обновившего учетные данные, а также за предоставление отсрочки от призыва по мобилизации, информирует Цензор.НЕТ.

При этом чиновник заявил, что без передачи средств решить вопрос будет невозможно. Полицейские задержали мужчину в процессуальном порядке сразу после того, как он получил оговоренную сумму.

На основании собранных доказательств должностному лицу сообщено о подозрении. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное фигуранту грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.









