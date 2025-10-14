Следователи полиции разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи полиции разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. Сделку организовала 33-летняя женщина, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу. К преступной деятельности привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Женщина получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга - финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы, которые осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а дальше - в "Дию" через систему авторизации BankID, информирует Цензор.НЕТ.

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake - накладывая лицо потерпевших на собственное.

Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах. Таким образом злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 000 000 гривен.

Полученные средства участники группы переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.















