Следователи полиции разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Следователи полиции разоблачили организованную группу, которая с помощью искусственного интеллекта оформляла кредиты на украинцев. Сделку организовала 33-летняя женщина, которая во время полномасштабного вторжения выехала в Польшу. К преступной деятельности привлекла бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Женщина получала из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга - финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Полученную информацию она передавала другим участникам группы, которые осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, а дальше - в "Дию" через систему авторизации BankID, информирует Цензор.НЕТ.

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake - накладывая лицо потерпевших на собственное.

Эти фейковые видео использовались для прохождения автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах. Таким образом злоумышленники заключили договоры и открыли счета от имени не менее 286 граждан, а на часть из них оформили кредиты на сумму более 4 000 000 гривен.

Полученные средства участники группы переводили на подконтрольные счета в различных финансовых учреждениях. В дальнейшем деньги конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция
нацполиция

мошенничество (1286) Нацполиция (16841) Украина (45156)
Топ комментарии
+10
І до чого тут Дія? Вона ж жодного разу не була зламана.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:03 Ответить
+7
"Дія" знову допомогла шахраям обікрасти сотню нормальних і законопослушних громадян? Якщо створили "Дію", то мабуть мають створити захист, щоб якась шайрайка не змогла нею користуватися? Як я розумію при "зеленій" вдалі добре живеться злочинцям, які створили свої схеми у всіх галузях господарства і пиляють лохів - простих людей. Тут і медицина, прикордонники, податкова, ТЦК, депутати різних штибів, військово-цивільні адміністрації і навіть командири ЗСУ деруть грошенята зі своїх підлеглих.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:08 Ответить
+4
"обготівковували"
Якісь пекельні борошна у перекладача....
показать весь комментарий
14.10.2025 11:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І до чого тут Дія? Вона ж жодного разу не була зламана.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:03 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2025 11:07 Ответить
🤣
показать весь комментарий
14.10.2025 11:14 Ответить
"Дія" знову допомогла шахраям обікрасти сотню нормальних і законопослушних громадян? Якщо створили "Дію", то мабуть мають створити захист, щоб якась шайрайка не змогла нею користуватися? Як я розумію при "зеленій" вдалі добре живеться злочинцям, які створили свої схеми у всіх галузях господарства і пиляють лохів - простих людей. Тут і медицина, прикордонники, податкова, ТЦК, депутати різних штибів, військово-цивільні адміністрації і навіть командири ЗСУ деруть грошенята зі своїх підлеглих.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:08 Ответить
І чому ті люди, які тут не крадуть, виїжджають за кордон???

Бог його знає
показать весь комментарий
14.10.2025 11:21 Ответить
"обготівковували"
Якісь пекельні борошна у перекладача....
показать весь комментарий
14.10.2025 11:10 Ответить
скажить спасибе зеленой влади.за супер надежну дію
показать весь комментарий
14.10.2025 11:14 Ответить
Дані, які продаються зі зламаної "Дії".
показать весь комментарий
14.10.2025 11:14 Ответить
А для чого ти їх туди власноруч вносиш?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:39 Ответить
Так влада вважай силоміць в дію заганяє, створюючи неможливість користуватись послугами без їхнього цифрового концтабору.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:00 Ответить
Мене особисто не заганяє. Я маю на увазі, що сам номер картки ще нічого для шахрає не дає.
показать весь комментарий
14.10.2025 12:06 Ответить
Давно квитки на потяг купували? Чи пробували потрапити до електронної черги до консула?
показать весь комментарий
14.10.2025 12:38 Ответить
Хто ще не передав свої персональні дані ?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:28 Ответить
Тепер нехай Федоров повертає гроші потерпілим.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:30 Ответить
90 відсотків потерпілих самі винні в цьому. Найух шаритись по всяким аліекспресам, інтернетбанкінгам та ще по всяким банкінгам.
показать весь комментарий
14.10.2025 11:41 Ответить
Жінка https://t.me/UA_National_Police/51206 отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу - фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації.
Це джерело - ДІЯ
показать весь комментарий
14.10.2025 11:48 Ответить
Це одна я така тупа, що мені здається просто і елементарно ввести обовʼязкову особисту присутність громадянина при оформленні кредиту? Скільки років існують оці підставні кредити, а ситуацію не можуть ніяк подолати? Чи це робиться під "кришуванням" влади?
показать весь комментарий
14.10.2025 11:57 Ответить
 
 