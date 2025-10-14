УКР
1 462 13

Слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі поліції викрили організовану групу, яка за допомогою штучного інтелекту оформлювала кредити на українців. Оборудку організувала 33-річна жінка, яка під час повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. До злочинної діяльності залучила колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу - фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі — у "Дію" через систему авторизації BankID, інформує Цензор.НЕТ.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake — накладаючи обличчя потерпілих на власне.

Ці фейкові відео використовувалися для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах. Таким чином зловмисники уклали договори та відкрили рахунки від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них оформили кредити на суму понад 4 000 000 гривень.

Отримані кошти учасники групи переводили на підконтрольні рахунки у різних фінансових установах. У подальшому гроші конвертували у криптовалюту та обготівковували.

нацполіція
нацполіція
нацполіція
нацполіція
нацполіція
нацполіція
нацполіція

шахрайство (1167) Нацполіція (15571) Україна (6266)
Топ коментарі
+8
І до чого тут Дія? Вона ж жодного разу не була зламана.
14.10.2025 11:03 Відповісти
+5
"Дія" знову допомогла шахраям обікрасти сотню нормальних і законопослушних громадян? Якщо створили "Дію", то мабуть мають створити захист, щоб якась шайрайка не змогла нею користуватися? Як я розумію при "зеленій" вдалі добре живеться злочинцям, які створили свої схеми у всіх галузях господарства і пиляють лохів - простих людей. Тут і медицина, прикордонники, податкова, ТЦК, депутати різних штибів, військово-цивільні адміністрації і навіть командири ЗСУ деруть грошенята зі своїх підлеглих.
14.10.2025 11:08 Відповісти
+3
Дані, які продаються зі зламаної "Дії".
14.10.2025 11:14 Відповісти
14.10.2025 11:07 Відповісти
🤣
14.10.2025 11:14 Відповісти
І чому ті люди, які тут не крадуть, виїжджають за кордон???

Бог його знає
14.10.2025 11:21 Відповісти
"обготівковували"
Якісь пекельні борошна у перекладача....
14.10.2025 11:10 Відповісти
скажить спасибе зеленой влади.за супер надежну дію
14.10.2025 11:14 Відповісти
А для чого ти їх туди власноруч вносиш?
14.10.2025 11:39 Відповісти
Хто ще не передав свої персональні дані ?
14.10.2025 11:28 Відповісти
Тепер нехай Федоров повертає гроші потерпілим.
14.10.2025 11:30 Відповісти
90 відсотків потерпілих самі винні в цьому. Найух шаритись по всяким аліекспресам, інтернетбанкінгам та ще по всяким банкінгам.
14.10.2025 11:41 Відповісти
 
 