Начальника ТЦК затримали на хабарі $2000 за "вирішення питань" військового обліку на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві тисячі доларів за врегулювання питання військового обліку: на Одещині поліція та Служба безпеки України затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі.

Начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі двох тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішити питання буде неможливо. Поліцейські затримали чоловіка у процесуальному порядку одразу після того, як він одержав обумовлену суму.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

поліція
поліція
поліція
поліція

хабар (4803) Одеська область (3558) Нацполіція (15571) СБУ (13466) ТЦК та СП (831)
Топ коментарі
+12
Подивіться на його трудовий мозіль, людина так би мовити "нє щєдя сваєво живота", а ви, за якихось 2к... нелюди!
показати весь коментар
14.10.2025 11:12 Відповісти
+10
Мабуть теж справжній військовослужбовець, УБД, тяжко поранений, прямо з окопа.
Там і "мозоль" заробив, риючи окопи. А якщо зараз перевірити його статки та його родичів?
показати весь коментар
14.10.2025 11:15 Відповісти
+8
Та шо ж вони повагітніли всі в один період...
показати весь коментар
14.10.2025 11:13 Відповісти
А де б ви зберігали "наколядовані" бакси? Саме надійне місце!
показати весь коментар
14.10.2025 11:16 Відповісти
Та ну не вагітніти ж...
показати весь коментар
14.10.2025 11:24 Відповісти
організм був не налаштований на таку швидку зміну з пісного борща в столовці на пироги з ікрою....згорають на роботі ,себе не бережуть
показати весь коментар
14.10.2025 11:34 Відповісти
Ну не йти на передову ж, в самому разі?! Там ще й вбити можуть ненароком а ось кошмарити простий люд в тилу - запросто, солдати які в окопі там задумайтеся, ось за цих "вагітних" ви їх воюєте, щоб оце пузо жрало в три горла з квартирами і хвойдами.
показати весь коментар
14.10.2025 11:47 Відповісти
Чув, що в Одесі та інших містах окремі працівники ТЦК разом із поліцією, маючи на руках базу "уклоністів" роблять засідки біля будинців, де проживають сини грошових магнатів, ловлять їх і за немалу суму відпускають. Так налагоджена чергова корупційна схема, яка зсередини знищує державу. Така вона "патріотична" влада слугориг.
показати весь коментар
14.10.2025 11:16 Відповісти
То все ворожі ІПСО. У тцк працюють виключно чесні і порядні люди. Поранені інваліди на реабілітації.
показати весь коментар
14.10.2025 11:33 Відповісти
й їх треба берегти та допомогати у всьому,святі мученики при житті.....хоча прийдуть часи і для них часи Хреста стануть реальністю
показати весь коментар
14.10.2025 11:36 Відповісти
Отака українська гнидота яка виконує понад усе добові поставки і розвалить країну набагато раніше ніж путін.
показати весь коментар
14.10.2025 12:59 Відповісти
Ох вже ця ІПСО.
показати весь коментар
14.10.2025 11:24 Відповісти
Схоже що вагітний та просто накопичував "батьківський капітал"-дєтішкам на молочішко...
показати весь коментар
14.10.2025 11:28 Відповісти
то від нервів що золотий період їх життя може закінчитися....
показати весь коментар
14.10.2025 11:37 Відповісти
Ви тільки подивіться на цю ливерну торпеду, яка прикривається законом, просто огида.
показати весь коментар
14.10.2025 13:11 Відповісти
 
 