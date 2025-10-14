Начальника ТЦК затримали на хабарі $2000 за "вирішення питань" військового обліку на Одещині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві тисячі доларів за врегулювання питання військового обліку: на Одещині поліція та Служба безпеки України затримали начальника одного з районних відділів ТЦК та СП на хабарі.

Начальник відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав від громадянина гроші в розмірі двох тисяч доларів за сприяння у виготовленні нового військово-облікового документа, зняття з розшуку в електронній системі як особи, що не оновила облікові дані, а також за надання відстрочки від призову під час мобілізації, інформує Цензор.НЕТ.

При цьому посадовець заявив, що без передачі коштів вирішити питання буде неможливо. Поліцейські затримали чоловіка у процесуальному порядку одразу після того, як він одержав обумовлену суму.

На підставі зібраних доказів посадовцю повідомлено про підозру. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.









