Пресечен международный канал поставки кокаина из Испании в Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пресечен международный канал поставки наркотиков из Испании в Украину.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачена и прекращена деятельность организованной группы, которая наладила канал поставки кокаина из Королевства Испании в Украину, передает Цензор.НЕТ.

Во время специальной операции правоохранители изъяли около 3 килограммов кокаина общей стоимостью более 18,5 миллиона гривен. Это примерно три тысячи доз, которые могли попасть на "черный" рынок.

По данным следствия, незаконный трансфер кокаина из Королевства Испании в Украину организовали участники преступной группировки. После переправки через государственную границу наркотическое средство поступало в Киев путем использования услуг одной из популярных логистических компаний. Таким образом контрабанду маскировали под обычные почтовые отправления.

Двум лицам сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





















Также читайте: СБУ и Нацполиция разоблачили 12 участников наркосиндиката, который торговал тяжелыми психотропами в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж