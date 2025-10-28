Бывший призер олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами в Виннице. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Виннице к девяти годам лишения свободы приговорили молодого человека, который организовал масштабную нарколабораторию с миллионными доходами. Бывший призер школьных олимпиад по химии использовал свои знания в противоправной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мы -Винничане".

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили более 20 килограммов психотропных веществ, сотни килограммов прекурсоров и профессиональное лабораторное оборудование. Суд постановил конфисковать все имущество осужденного.

Что нашли во время обыска?

Отдел коммуникации полиции Винницкой области сообщил, что в Виннице осужден 27-летний мужчина, который организовал производство и сбыт психотропных веществ в больших объемах. Осужденный синтезировал запрещенные вещества в мощной нарколаборатории, обустроенной в частном доме. Для ликвидации "наркобизнеса" правоохранители провели спецоперацию с участием бойцов спецподразделения КОРД и СБУ. Во время обысков было изъято более 20 кг психотропов, более 100 кг прекурсоров, почти 300 кг химических реагентов, лабораторное оборудование, фасовочные материалы, наличные, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, автомобиль и другие вещественные доказательства.













Что решил суд?

Суд признал фигуранта виновным за за незаконное производство и сбыт психотропов в крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины), хранение прекурсоров - химических веществ для изготовления наркотиков (ч. 3 ст. 311 УК), незаконное завладение оборудованием для нарколаборатории (ч. 3 ст. 313 УК) и организацию места для производства и употребления психотропов (ч. 2 ст. 317 УК) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Как работала схема?

В марте 2025 года, когда правоохранители "накрыли" нарколабораторию, в полиции рассказали, что фигурант снимал двухэтажный дом в частном секторе Винницы, где обустроил подпольную лабораторию. Там изготавливали амфетамин, альфа-PVP и мефедрон. Мужчина администрировал Telegram-канал для бесконтактного сбыта, получая, по оценкам правоохранителей, около 500 тысяч гривен прибыли в месяц. По данным оперативников, распространение веществ осуществлялось как на территории Винницкой области, так и за ее пределами - через закладки и почтовые отправления, с оплатой через криптовалюту и банковские карты. Правоохранители также отмечали, что ориентировочная стоимость изъятых при обысках запрещенных веществ, прекурсоров и лабораторного оборудования по ценам "черного" рынка достигала 20 миллионов гривен.

Пресс-служба Винницкой областной прокуратуры добавила, что прокуроры доказали в суде факт незаконного приобретения и хранения оборудования и прекурсоров, а также самостоятельного изготовления более 20 кг PVP для дальнейшего сбыта. Эксперты подтвердили, что изъятое содержит особо опасное психотропное вещество.

Что о злоумышленнике известно?

Правоохранители традиционно не назвали фамилии осужденного, но по данным издания, речь идет о Дмитрии Польгуля. Винничанин был осужден Винницким городским судом 23 октября 2025 года. Дмитрий - выпускник школы № 35 (ныне Винницкий лицей № 35) и победитель школьных олимпиад по химии. После окончания школы он поступил в один из местных вузов, однако свои знания и способности решил использовать в криминальной сфере.

В суде Дмитрий полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд учел его раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и намерение быть призванным в ряды Вооруженных Сил Украины как обстоятельства, смягчающие наказание. Однако по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы с конфискацией всего имущества, включая автомобиль "Toyota RAV 4", мобильные телефоны, ноутбук, наличные и криптоактивы.

Изъятое лабораторное оборудование и химические вещества по решению суда подлежат уничтожению, а более 620 тысяч гривен будет взыскано с мужчины в пользу государства за проведенные экспертизы.

Осужденный будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу. В течение месяца приговор может быть обжалован в апелляционной судебной инстанции.