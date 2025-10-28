РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9408 посетителей онлайн
Новости Фото Изготовление и сбыт наркотиков
2 225 22

Бывший призер олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами в Виннице. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Виннице к девяти годам лишения свободы приговорили молодого человека, который организовал масштабную нарколабораторию с миллионными доходами. Бывший призер школьных олимпиад по химии использовал свои знания в противоправной деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Мы -Винничане".

Как отмечается, во время обысков правоохранители обнаружили более 20 килограммов психотропных веществ, сотни килограммов прекурсоров и профессиональное лабораторное оборудование. Суд постановил конфисковать все имущество осужденного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресечен международный канал поставки кокаина из Испании в Украину. ФОТОрепортаж

Что нашли во время обыска?

Отдел коммуникации полиции Винницкой области сообщил, что в Виннице осужден 27-летний мужчина, который организовал производство и сбыт психотропных веществ в больших объемах. Осужденный синтезировал запрещенные вещества в мощной нарколаборатории, обустроенной в частном доме. Для ликвидации "наркобизнеса" правоохранители провели спецоперацию с участием бойцов спецподразделения КОРД и СБУ. Во время обысков было изъято более 20 кг психотропов, более 100 кг прекурсоров, почти 300 кг химических реагентов, лабораторное оборудование, фасовочные материалы, наличные, банковские карты, ноутбук, мобильные телефоны, автомобиль и другие вещественные доказательства.

обыск у победителя олимпиад
обыск у победителя олимпиад
обыск у победителя олимпиад
обыск у победителя олимпиад
обыск у победителя олимпиад
обыск у победителя олимпиад

Что решил суд?

Суд признал фигуранта виновным за за незаконное производство и сбыт психотропов в крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины), хранение прекурсоров - химических веществ для изготовления наркотиков (ч. 3 ст. 311 УК), незаконное завладение оборудованием для нарколаборатории (ч. 3 ст. 313 УК) и организацию места для производства и употребления психотропов (ч. 2 ст. 317 УК) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Также читайте: СБУ и Нацполиция разоблачили 12 участников наркосиндиката, который торговал тяжелыми психотропами в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж

Как работала схема?

В марте 2025 года, когда правоохранители "накрыли" нарколабораторию, в полиции рассказали, что фигурант снимал двухэтажный дом в частном секторе Винницы, где обустроил подпольную лабораторию. Там изготавливали амфетамин, альфа-PVP и мефедрон. Мужчина администрировал Telegram-канал для бесконтактного сбыта, получая, по оценкам правоохранителей, около 500 тысяч гривен прибыли в месяц. По данным оперативников, распространение веществ осуществлялось как на территории Винницкой области, так и за ее пределами - через закладки и почтовые отправления, с оплатой через криптовалюту и банковские карты. Правоохранители также отмечали, что ориентировочная стоимость изъятых при обысках запрещенных веществ, прекурсоров и лабораторного оборудования по ценам "черного" рынка достигала 20 миллионов гривен.

Пресс-служба Винницкой областной прокуратуры добавила, что прокуроры доказали в суде факт незаконного приобретения и хранения оборудования и прекурсоров, а также самостоятельного изготовления более 20 кг PVP для дальнейшего сбыта. Эксперты подтвердили, что изъятое содержит особо опасное психотропное вещество.

Что о злоумышленнике известно?

Правоохранители традиционно не назвали фамилии осужденного, но по данным издания, речь идет о Дмитрии Польгуля. Винничанин был осужден Винницким городским судом 23 октября 2025 года. Дмитрий - выпускник школы № 35 (ныне Винницкий лицей № 35) и победитель школьных олимпиад по химии. После окончания школы он поступил в один из местных вузов, однако свои знания и способности решил использовать в криминальной сфере.

В суде Дмитрий полностью признал вину и искренне раскаялся. Суд учел его раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и намерение быть призванным в ряды Вооруженных Сил Украины как обстоятельства, смягчающие наказание. Однако по совокупности преступлений ему было назначено наказание в виде лишения свободы с конфискацией всего имущества, включая автомобиль "Toyota RAV 4", мобильные телефоны, ноутбук, наличные и криптоактивы.

Читайте: Суд арестовал без права внесения залога 12 участников наркосиндиката, которым руководил куратор из России. ФОТОрепортаж

Изъятое лабораторное оборудование и химические вещества по решению суда подлежат уничтожению, а более 620 тысяч гривен будет взыскано с мужчины в пользу государства за проведенные экспертизы.

Осужденный будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу. В течение месяца приговор может быть обжалован в апелляционной судебной инстанции.

Автор: 

Винница (752) Винницкая область (1118) наркотики (2182) Нацполиция (16885) Винницкий район (45)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
це наш Джессі Пінкман.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:41 Ответить
+3
тварюка. вбивця
показать весь комментарий
28.10.2025 10:41 Ответить
+3
тепер буде на лагері кумові хімічить..
показать весь комментарий
28.10.2025 10:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це наш Джессі Пінкман.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:41 Ответить
шукайте Волтера.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:42 Ответить
Вінницький Гейзенберг.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:39 Ответить
тварюка. вбивця
показать весь комментарий
28.10.2025 10:41 Ответить
І їх таких дох...я в кожному місиі в кожному рвйоні, боюсь вже писати що і в кожному будинку. Бо ніху...я контролю за тмм хто і за рахунок чого.живе і знімає в оренди квартири і інші приміщення.
показать весь комментарий
28.10.2025 10:45 Ответить
а арешт обшуки і суд чекає на кожного, хто вчасно не занесе кому треба
показать весь комментарий
28.10.2025 11:05 Ответить
тепер буде на лагері кумові хімічить..
показать весь комментарий
28.10.2025 10:43 Ответить
Так. В нього і там буде добрий виторг
показать весь комментарий
28.10.2025 10:46 Ответить
Який показовий взірець того, що в нашій країні без грошей і зв'язків здібна людина може заробити товсті гроші тільки злочинним шляхом...
показать весь комментарий
28.10.2025 10:45 Ответить
дурню мелеш - чувак мав за взірець героїв фільму "Breaking Bad" які жили зовсім не в нашій бідній країні
показать весь комментарий
28.10.2025 10:55 Ответить
Ну чому зразу дурню? Те що ви написали іще гірше - значить така невтішна ситуація не тільки в нашій країні, в по всьому світу. Тільки на Заході це не так яскраво виражено, як на Сході.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:46 Ответить
Що поробиш якщо в Україні протиправна діяльності приносить більше всіляких благ та прибутку ніж правова.😕
показать весь комментарий
28.10.2025 10:48 Ответить
яркий пример как уроки химии могут принести в будущем доход,если башка варит)примеры нищебродных пацюков лаборантов в институтах просьба не приводить)
показать весь комментарий
28.10.2025 10:53 Ответить
не прогуливайте уроки химии
показать весь комментарий
28.10.2025 10:57 Ответить
Для чого ще потрібна та хімія в державі, де всю промисловість та науку знищено (ще до війни)?
показать весь комментарий
28.10.2025 11:07 Ответить
Є варіант йти на Єнамін або іншу подібну контору, гробити здоровя для прибутків закордонних корпорацій. Деякий час там можна відносно непогано заробляти.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:14 Ответить
Хто на шо вчився...
показать весь комментарий
28.10.2025 10:58 Ответить
буде девять років рукавиці шити. А могли би виділити окреме приміщення і хай би дев'ять років ********** би високотехнологічну вибухівку. Країні не вистачає тетрілу, ТЕНу, ТАТБ... Тоді хоч майбутня амністія була би виправдувана.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:03 Ответить
Я вже третій рік пропную про моє переведення до таких структур (я хімік-органік з непоганим досвідом). Але мій командир не хоче погоджувати перевод. Йому дефіцит вибухівки в ЗСУ пофіг, йому треба пересувний додаток до калаша.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:09 Ответить
"Вилучене лабораторне обладнання та хімічні речовини за рішенням суду підлягають знищенню."
От якого біса? Передайте обладнання хлопцям, які вибухівку для ЗСУ роблять. А наркоту запакуйте в скиди і скиньте на кацапські позиції, особливо ті, де зеки. Єфект буде неймовірний.
показать весь комментарий
28.10.2025 11:06 Ответить
кончена убога деградуюча держава!!!!
замість того, що б забезпечити всім необхідним молоде дарування, житлом чесною зарплатнею та цікавою роботою на благо україни, мєнтовська держава, спочатку кинула на виживання молодого науковця, а потім знищить у тюрязі.
хочаааа....
у тюрязі, правильні сідєльци швидко приберуть цей діамант до рук. і буде хлопчисько жить поживать добра наживать. на тому ж самому, але вже під захистом!!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 11:07 Ответить
Добре хімію вчив )
показать весь комментарий
28.10.2025 11:34 Ответить
 
 