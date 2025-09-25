Окупанти-наркомани "відпочивають" з друшляком на голові та мискою в руках. ВIДЕО 18+
Бійці 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ потрапили на відео в стані очевидного наркотичного сп'яніння.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з окупантів набирає щось у шприц, а інший сидить із металевою мискою в руках та друшляком на голові, неадекватно поводячись під "кайфом".
"Чё, дружище, мёдик варишь?" - запитує один окупант-наркоман в іншого. У дописі до відео іронічно йдеться: "відпрацювання тактичних прийомів при загрозі БпЛА".
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
