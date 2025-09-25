УКР
1 526 8

Окупанти-наркомани "відпочивають" з друшляком на голові та мискою в руках. ВIДЕО 18+

Бійці 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ потрапили на відео в стані очевидного наркотичного сп'яніння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з окупантів набирає щось у шприц, а інший сидить із металевою мискою в руках та друшляком на голові, неадекватно поводячись під "кайфом".

"Чё, дружище, мёдик варишь?" - запитує один окупант-наркоман в іншого. У дописі до відео іронічно йдеться: "відпрацювання тактичних прийомів при загрозі БпЛА".

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’яний окупант підірвав себе у бліндажі: "м’ясний штурм" на власних позиціях. ВIДЕО 18+

***** животные, желаю им передоза, один хер от них в социуме пользы ноль, сплошной ущерб, а ущербных не жалко!
26.09.2025 00:26 Відповісти
Потрібно побільше наркоти їм на позиції скидати.
26.09.2025 00:39 Відповісти
Судячи по таблеткам, то це коаксильщики, їх смерть буде довга і мучительна, саме така на яку вони заслуговують, якщо їх не утилізують раніше, витративши на таке біосміття цінний ресурс, якого в нас не так і багато.
26.09.2025 00:42 Відповісти
Ніби квартал 95 подивився. ))
26.09.2025 00:42 Відповісти
Московія сьогодення, як кривава спадщина совдепії!!
Фільм це підтверджує: ВЫНОС ТЕЛА
https://www.youtube.com/watch?v=***********
26.09.2025 01:05 Відповісти
Бісмарк 2.0
26.09.2025 01:26 Відповісти
для підняття бойової спроможності кацапів на ТОТ можно було би конфіскат підкидать., щось попростіше і пожорсткіше - "солі", "хмурого", мефедрон...
26.09.2025 01:50 Відповісти
 
 