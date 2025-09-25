УКР
П’яний окупант підірвав себе у бліндажі: "м’ясний штурм" на власних позиціях. ВIДЕО 18+

Зв'язківець 3-го батальйону 385-го мотострілецького полку ЗС РФ у стані алкогольного сп'яніння підірвав себе вибухівкою в бліндажі та влаштував справжній "м'ясний штурм" просто на позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на зафільмованих кадрах видно, що у військового РФ відірвана частина руки, а сам він цього не усвідомлює через сп’яніння.

 "Ну что, бл#дь, будем в загадки играть? Мне тебя спасать надо", - говорить один з окупантів на відео.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин уперше побачив качан кукурудзи на українському полі: "Я в ах#е! Она вкусная сразу?", - "Нет, ее надо варить". ВIДЕО

армія рф (18820) вибухівка (493) знищення (8314)
Трохи не добіг до Кабздона...
25.09.2025 22:16 Відповісти
25.09.2025 22:16 Відповісти
Ще добіжить, під ранок вже буде
25.09.2025 22:36 Відповісти
25.09.2025 22:36 Відповісти
виживе, курва!
лише ліву клешню відірвало і осколкові ураження

кацапи як таргани живучі

ще може й знову "в строй вернут" контракт відробляти

.
25.09.2025 23:18 Відповісти
25.09.2025 23:18 Відповісти
Завернув за премією Дарвіна.
25.09.2025 22:42 Відповісти
25.09.2025 22:42 Відповісти
"Дембиля, дембиля, дембиля...
Ля, ля, ля."

тільки хєр що він одержить від господарства за собствєнноє члєноврєдітєльство в пьяном угаре, ідіотина !

.
25.09.2025 23:15 Відповісти
25.09.2025 23:15 Відповісти
государства

.
25.09.2025 23:19 Відповісти
25.09.2025 23:19 Відповісти
Веселі пригоди синіх орків в Україні!
25.09.2025 22:17 Відповісти
25.09.2025 22:17 Відповісти
Как-то неуважительно докторишка общается с будущей элитой росеи, непорядок...
25.09.2025 22:22 Відповісти
25.09.2025 22:22 Відповісти
там мозок водярою залитий… то головне …. а що клешню відірвало то скаже манці у Сибіру - братішек спасал….
25.09.2025 22:28 Відповісти
25.09.2025 22:28 Відповісти
но цепью обзавелся
25.09.2025 23:07 Відповісти
25.09.2025 23:07 Відповісти
Загроза ****** для НАТО і США!!!
25.09.2025 22:38 Відповісти
25.09.2025 22:38 Відповісти
фуля, богатир чи богатур

хто їх, мокшано-монголів, розбере?

.
25.09.2025 23:21 Відповісти
25.09.2025 23:21 Відповісти
все !!! руской армии конец !!! явная безисходность !!!
25.09.2025 22:41 Відповісти
25.09.2025 22:41 Відповісти
выродки и говор выродский...
25.09.2025 22:57 Відповісти
25.09.2025 22:57 Відповісти
вот і про те ж саме подумав -

90 % українців знають досконало літературну російську мову, але на раззєї по відсутностості акання, окання та бекання їх вичислять миттєво

"ну ты чьо?
через плячо..."

.
25.09.2025 23:26 Відповісти
25.09.2025 23:26 Відповісти
-Как тєбя зовут?
-Пол
-Поп?
-Пол Івана...уже.
25.09.2025 22:59 Відповісти
25.09.2025 22:59 Відповісти
в одной из школ мухосранска теперь появится еще одна парта хероя
25.09.2025 23:05 Відповісти
25.09.2025 23:05 Відповісти
на віолончелі грати вже не зможе.
25.09.2025 23:11 Відповісти
25.09.2025 23:11 Відповісти
а на балалайке - льогко !

.
25.09.2025 23:28 Відповісти
25.09.2025 23:28 Відповісти
25.09.2025 23:29 Відповісти
25.09.2025 23:29 Відповісти
 
 