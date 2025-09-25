4 413 20
П’яний окупант підірвав себе у бліндажі: "м’ясний штурм" на власних позиціях. ВIДЕО 18+
Зв'язківець 3-го батальйону 385-го мотострілецького полку ЗС РФ у стані алкогольного сп'яніння підірвав себе вибухівкою в бліндажі та влаштував справжній "м'ясний штурм" просто на позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на зафільмованих кадрах видно, що у військового РФ відірвана частина руки, а сам він цього не усвідомлює через сп’яніння.
"Ну что, бл#дь, будем в загадки играть? Мне тебя спасать надо", - говорить один з окупантів на відео.
Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!
+6 Антип61
+6 Сергей Муляр #484800
+5 Серый Вовк
лише ліву клешню відірвало і осколкові ураження
кацапи як таргани живучі
ще може й знову "в строй вернут" контракт відробляти
Ля, ля, ля."
тільки хєр що він одержить від господарства за собствєнноє члєноврєдітєльство в пьяном угаре, ідіотина !
хто їх, мокшано-монголів, розбере?
90 % українців знають досконало літературну російську мову, але на раззєї по відсутностості акання, окання та бекання їх вичислять миттєво
"ну ты чьо?
через плячо..."
-Пол
-Поп?
-Пол Івана...уже.
