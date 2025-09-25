П’яний окупант підірвав себе у бліндажі: "м’ясний штурм" на власних позиціях. ВIДЕО 18+

Зв'язківець 3-го батальйону 385-го мотострілецького полку ЗС РФ у стані алкогольного сп'яніння підірвав себе вибухівкою в бліндажі та влаштував справжній "м'ясний штурм" просто на позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на зафільмованих кадрах видно, що у військового РФ відірвана частина руки, а сам він цього не усвідомлює через сп’яніння.

"Ну что, бл#дь, будем в загадки играть? Мне тебя спасать надо", - говорить один з окупантів на відео.

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду людям з нестійкою психікою!

