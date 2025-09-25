УКР
Росіянин уперше побачив качан кукурудзи на українському полі: "Я в ах#е! Она вкусная сразу?", - "Нет, ее надо варить". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому група окупантів рвуть кукурудзу на українському полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників розповідає своїм поплічникам, що уперше бачить цю рослину і питає чи можна її відразу їсти.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти живцем закопують свого поплічника в окопі: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВIДЕО

армія рф (18810) кукурудза (125)
+31
Треба жерти відразу з батвою- хРюські свині так і роблять
25.09.2025 10:01 Відповісти
+29
Як раз їхній сорт - кормова!
25.09.2025 10:05 Відповісти
+20
Дикуни!
25.09.2025 10:02 Відповісти
ху#ня ніколи кукурудзи не бачило....
25.09.2025 10:00 Відповісти
Та вони там усе життя ягель з жолудями жеруть, яка там кукурудза...
25.09.2025 10:52 Відповісти
Не ображайте свинок! Не опускайте їх до рівня кацапоїдів!
25.09.2025 11:03 Відповісти
Ще й стара, запаришся варити
25.09.2025 10:06 Відповісти
Кормова кукурудза не годиться щоб варити - смак паршивий, але свинособакам піде.
25.09.2025 10:07 Відповісти
https://t.me/voynareal/122740 🔥 В Криму знищено два російські транспортні літаки Ан-26 і уражено берегові РЛС - ГУР повідомляє про свою відмінну роботу
25.09.2025 10:06 Відповісти
Теж кукурузу пи*дили?
25.09.2025 10:23 Відповісти
Згадалось дитинство, коли в 60-70-ті роки мене батьки возили до бабусі в село, а там до сусідів на літо приїжджали кацапи з дітьми. Так вони як саранча обліплювали абрикоси яких було багато в селі. Навіть не давали їм достигнути. Жерли ще зеленими.
25.09.2025 10:07 Відповісти
А ми, коли їздили до бабці на брянщину, і привозили абрикоси/помидори - збігалося все село і дивилися, як папуаси на буси.
Нажаль, нічого коштовного виміняти мені не вдавалося - там була повна опа....
25.09.2025 10:25 Відповісти
Я коли в армії в, ніжегородській області, розказував кацапам, що у нас повз трас та доріг, ростуть абрикоси, і їх ніхто не зберає і не їсть, вони були в шоці! 😅 Дикуни, що з них візьмеш!
25.09.2025 10:51 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4818518-biitsi-hur-spalyly-dva-litaky-an-26-v-krymu Бійці ГУР спалили два літаки Ан-26 в Криму
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4818518-biitsi-hur-spalyly-dva-litaky-an-26-v-krymu
25.09.2025 10:10 Відповісти
Якась міська москалота, яка звикла бачити всі готові продукти на полицях магазинів. І мабуть вони вже вільно пасуться в окупованій частині Дніпропетровської області.
25.09.2025 10:10 Відповісти
бажаємо їм пастися серед котлів зі смолою
25.09.2025 11:13 Відповісти
Їм навіть в школі не розповідали як росте кукурудза???
Ааа! Так! Замість ботаніки там же "слово божіє" ))))))))))
25.09.2025 10:15 Відповісти
у нас беруть в АТБ кукурудзяну муку за 20 грн підсмажують в духовці і продають за 40 грн на ринку як Мамалига
25.09.2025 10:17 Відповісти
за ідею дякувати не треба
25.09.2025 10:20 Відповісти
Не знають, що робити?
- Ана маладая ? Её нада варить?
Кацапи, та в жопу її вам !!!!!
25.09.2025 10:19 Відповісти
Та у них пляшка їх усе...
25.09.2025 10:55 Відповісти
Сарана
25.09.2025 10:25 Відповісти
Після совєцької окупації Львова в 1939 році жінки «визволителів» одягали до театру шовкові нічні сорочки або пеньюари, так звані шляфроки, із гардеробів захоплених помешкань львів'ян, вважаючи це вишукане домашнє вбрання вечірніми сукнями.
Описаний казус був характерним не лише для Львова, а й для інших визволених міст Західної України, Білорусі, країн Балтії, а також Одеси, Петербурга (у двох останніх пеньюари, які вбирали офіцерські жінки, походили з німецьких трофеїв після завершення Другої світової війни). Типовість ситуації іронічно відображена на одному із Інтернет-ресурсів із заголовком: «О русской традиции ходить в театр в ночной сорочке», де автори насмішкувато пояснюють: "Это давняя традиция русских женщин, особенно жен советских офицеров: по ошибке надевать вместо вечерних платьев награбленные их мужьями ночные сорочки и отправляться в них в театр или оперу".
Але ще цікавіше те, що недоречне використання нічних горщиків («ноцників»). Траплялось, що ці порцелянові вироби нові мешканки помилково вважали посудом, наприклад, ходили з ними, до великого свого сорому, на базар по молоко, а також використовували, як супниці.
25.09.2025 10:27 Відповісти
Це правда. Мені це розповідала моя бабуся
25.09.2025 11:39 Відповісти
зразу треба, а то при варці зіпсуєтся
25.09.2025 10:30 Відповісти
Навідь важко уявить, що вони будуть робити з кочерижками.
25.09.2025 10:31 Відповісти
Стане воно вам поперек горлянки!, русня Їбуча!!!(
25.09.2025 10:32 Відповісти
Бабка, яйко, млеко, давай давай.....один до одного фашикі тіко мова інша. До речі, ці свині все життя їли виключно кормову кукурудху, а тут ба, знаїшли кукурудзу для людей..хай їм вона колом в сраці стане.
25.09.2025 10:33 Відповісти
Йде чота упівців по лісі. Чують щось в кущах шарудить. Вони туди, а там хтось сидить.

- Ти що тут робиш ?

- Я грібочкі собіраю.

- А ти що їх тут садив?!!
25.09.2025 10:37 Відповісти
- "Она вкусная сразу?"
- Ні, спочатку треба трохи потримати в дупі товариша, щоб розм'якла...
25.09.2025 10:40 Відповісти
Щоб ви, падлюки, обдристались!
25.09.2025 10:53 Відповісти
Русіше швайне..
25.09.2025 11:02 Відповісти
На роSSії всєгда билі проблєми S гов"ядіной і sвініной ....Но нікогда S пушєчним м"яSом !..
25.09.2025 11:13 Відповісти
Отож ця свинота лаптьожна сюди і лізе. Набридло в своїх обриганих блотяних мухосранськах репу жерти. Персиків хочуть та кукурудзи. Тьфу мразота москворота.
25.09.2025 11:13 Відповісти
Дикуни-Ідіоти, що з них взяти! Не знають, що кукурузні качани можна споживати в кінці періоду молочно-воскової стиглості, коли ще не засохлі "чуби" з качанів висять.
25.09.2025 11:39 Відповісти
Цікаво де це. Якщо поле засіяно кукурузою, то значить нещодавно здані території. А в доповідях главкома ми перемагаємо та звільняємо.
25.09.2025 11:44 Відповісти
Ну, на це можна сказати, що мало хто з українців бачив заполярний ягель. Може окупант з Салехарду або з Певека?
25.09.2025 11:46 Відповісти
 
 