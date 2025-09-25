Росіянин уперше побачив качан кукурудзи на українському полі: "Я в ах#е! Она вкусная сразу?", - "Нет, ее надо варить". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому група окупантів рвуть кукурудзу на українському полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із загарбників розповідає своїм поплічникам, що уперше бачить цю рослину і питає чи можна її відразу їсти.

Увага! Ненормативна лексика!

