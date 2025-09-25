РУС
Россиянин впервые увидел початок кукурузы на украинском поле: "Я в ах#е! Она вкусная сразу?", — "Нет, ее надо варить". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой группа оккупантов рвут кукурузу на украинском поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков рассказывает своим приспешникам, что впервые видит это растение и спрашивает можно ли его сразу есть.

Внимание! Ненормативная лексика!

25.09.2025 10:01 Ответить
25.09.2025 10:05 Ответить
25.09.2025 10:02 Ответить
ху#ня ніколи кукурудзи не бачило....
25.09.2025 10:00 Ответить
Треба жерти відразу з батвою- хРюські свині так і роблять
25.09.2025 10:01 Ответить
Дикуни!
25.09.2025 10:02 Ответить
Як раз їхній сорт - кормова!
25.09.2025 10:05 Ответить
Ще й стара, запаришся варити
25.09.2025 10:06 Ответить
Кормова кукурудза не годиться щоб варити - смак паршивий, але свинособакам піде.
25.09.2025 10:07 Ответить
https://t.me/voynareal/122740 🔥 В Криму знищено два російські транспортні літаки Ан-26 і уражено берегові РЛС - ГУР повідомляє про свою відмінну роботу
25.09.2025 10:06 Ответить
Теж кукурузу пи*дили?
25.09.2025 10:23 Ответить
Згадалось дитинство, коли в 60-70-ті роки мене батьки возили до бабусі в село, а там до сусідів на літо приїжджали кацапи з дітьми. Так вони як саранча обліплювали абрикоси яких було багато в селі. Навіть не давали їм достигнути. Жерли ще зеленими.
25.09.2025 10:07 Ответить
А ми, коли їздили до бабці на брянщину, і привозили абрикоси/помидори - збігалося все село і дивилися, як папуаси на буси.
Нажаль, нічого коштовного виміняти мені не вдавалося - там була повна опа....
25.09.2025 10:25 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4818518-biitsi-hur-spalyly-dva-litaky-an-26-v-krymu Бійці ГУР спалили два літаки Ан-26 в Криму
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4818518-biitsi-hur-spalyly-dva-litaky-an-26-v-krymu
25.09.2025 10:10 Ответить
Якась міська москалота, яка звикла бачити всі готові продукти на полицях магазинів. І мабуть вони вже вільно пасуться в окупованій частині Дніпропетровської області.
25.09.2025 10:10 Ответить
Їм навіть в школі не розповідали як росте кукурудза???
Ааа! Так! Замість ботаніки там же "слово божіє" ))))))))))
25.09.2025 10:15 Ответить
у нас беруть в АТБ кукурудзяну муку за 20 грн підсмажують в духовці і продають за 40 грн на ринку як Мамалига
25.09.2025 10:17 Ответить
за ідею дякувати не треба
25.09.2025 10:20 Ответить
Не знають, що робити?
- Ана маладая ? Её нада варить?
Кацапи, та в жопу її вам !!!!!
25.09.2025 10:19 Ответить
Сарана
25.09.2025 10:25 Ответить
Після совєцької окупації Львова в 1939 році жінки «визволителів» одягали до театру шовкові нічні сорочки або пеньюари, так звані шляфроки, із гардеробів захоплених помешкань львів'ян, вважаючи це вишукане домашнє вбрання вечірніми сукнями.
Описаний казус був характерним не лише для Львова, а й для інших визволених міст Західної України, Білорусі, країн Балтії, а також Одеси, Петербурга (у двох останніх пеньюари, які вбирали офіцерські жінки, походили з німецьких трофеїв після завершення Другої світової війни). Типовість ситуації іронічно відображена на одному із Інтернет-ресурсів із заголовком: «О русской традиции ходить в театр в ночной сорочке», де автори насмішкувато пояснюють: "Это давняя традиция русских женщин, особенно жен советских офицеров: по ошибке надевать вместо вечерних платьев награбленные их мужьями ночные сорочки и отправляться в них в театр или оперу".
Але ще цікавіше те, що недоречне використання нічних горщиків («ноцників»). Траплялось, що ці порцелянові вироби нові мешканки помилково вважали посудом, наприклад, ходили з ними, до великого свого сорому, на базар по молоко, а також використовували, як супниці.
25.09.2025 10:27 Ответить
зразу треба, а то при варці зіпсуєтся
25.09.2025 10:30 Ответить
Навідь важко уявить, що вони будуть робити з кочерижками.
25.09.2025 10:31 Ответить
Стане воно вам поперек горлянки!, русня Їбуча!!!(
25.09.2025 10:32 Ответить
Бабка, яйко, млеко, давай давай.....один до одного фашикі тіко мова інша. До речі, ці свині все життя їли виключно кормову кукурудху, а тут ба, знаїшли кукурудзу для людей..хай їм вона колом в сраці стане.
25.09.2025 10:33 Ответить
Йде чота упівців по лісі. Чують щось в кущах шарудить. Вони туди, а там хтось сидить.

- Ти що тут робиш ?

- Я грібочкі собіраю.

- А ти що їх тут садив?!!
25.09.2025 10:37 Ответить
- "Она вкусная сразу?"
- Ні, спочатку треба трохи потримати в дупі товариша, щоб розм'якла...
25.09.2025 10:40 Ответить
 
 