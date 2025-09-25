Россиянин впервые увидел початок кукурузы на украинском поле: "Я в ах#е! Она вкусная сразу?", — "Нет, ее надо варить". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой группа оккупантов рвут кукурузу на украинском поле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из захватчиков рассказывает своим приспешникам, что впервые видит это растение и спрашивает можно ли его сразу есть.
Внимание! Ненормативная лексика!
Денис Коновалов
Роман Демченко
Vujko Donetski
Нажаль, нічого коштовного виміняти мені не вдавалося - там була повна опа....
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4818518-biitsi-hur-spalyly-dva-litaky-an-26-v-krymu
Ааа! Так! Замість ботаніки там же "слово божіє" ))))))))))
- Ана маладая ? Её нада варить?
Кацапи, та в жопу її вам !!!!!
Описаний казус був характерним не лише для Львова, а й для інших визволених міст Західної України, Білорусі, країн Балтії, а також Одеси, Петербурга (у двох останніх пеньюари, які вбирали офіцерські жінки, походили з німецьких трофеїв після завершення Другої світової війни). Типовість ситуації іронічно відображена на одному із Інтернет-ресурсів із заголовком: «О русской традиции ходить в театр в ночной сорочке», де автори насмішкувато пояснюють: "Это давняя традиция русских женщин, особенно жен советских офицеров: по ошибке надевать вместо вечерних платьев награбленные их мужьями ночные сорочки и отправляться в них в театр или оперу".
Але ще цікавіше те, що недоречне використання нічних горщиків («ноцників»). Траплялось, що ці порцелянові вироби нові мешканки помилково вважали посудом, наприклад, ходили з ними, до великого свого сорому, на базар по молоко, а також використовували, як супниці.
- Ти що тут робиш ?
- Я грібочкі собіраю.
- А ти що їх тут садив?!!
- Ні, спочатку треба трохи потримати в дупі товариша, щоб розм'якла...