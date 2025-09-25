РУС
Пьяный оккупант подорвал себя в блиндаже: "Мясной штурм" на собственных позициях

Связист 3-го батальона 385-го мотострелкового полка ВС РФ в состоянии алкогольного опьянения подорвал себя взрывчаткой в блиндаже и устроил настоящий "мясной штурм" прямо на позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на снятых кадрах видно, что у военного РФ оторвана часть руки, а сам он этого не осознает из-за опьянения.

"Ну что, бл#дь, будем в загадки играть? Мне тебя спасать надо", - говорит один из оккупантов на видео.

Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин впервые увидел початок кукурузы на украинском поле: "Я в ах#е! Она вкусная сразу?", - "Нет, ее надо варить". ВИДЕО

армия РФ (20668) взрывчатка (862) уничтожение (7996)
Трохи не добіг до Кабздона...
25.09.2025 22:16 Ответить
Ще добіжить, під ранок вже буде
25.09.2025 22:36 Ответить
Завернув за премією Дарвіна.
25.09.2025 22:42 Ответить
Веселі пригоди синіх орків в Україні!
25.09.2025 22:17 Ответить
Как-то неуважительно докторишка общается с будущей элитой росеи, непорядок...
25.09.2025 22:22 Ответить
там мозок водярою залитий… то головне …. а що клешню відірвало то скаже манці у Сибіру - братішек спасал….
25.09.2025 22:28 Ответить
Загроза ****** для НАТО і США!!!
25.09.2025 22:38 Ответить
все !!! руской армии конец !!! явная безисходность !!!
25.09.2025 22:41 Ответить
выродки и говор выродский...
25.09.2025 22:57 Ответить
-Как тєбя зовут?
-Пол
-Поп?
-Пол Івана...уже.
25.09.2025 22:59 Ответить
 
 