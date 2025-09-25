2 807 10
Пьяный оккупант подорвал себя в блиндаже: "Мясной штурм" на собственных позициях
Связист 3-го батальона 385-го мотострелкового полка ВС РФ в состоянии алкогольного опьянения подорвал себя взрывчаткой в блиндаже и устроил настоящий "мясной штурм" прямо на позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на снятых кадрах видно, что у военного РФ оторвана часть руки, а сам он этого не осознает из-за опьянения.
"Ну что, бл#дь, будем в загадки играть? Мне тебя спасать надо", - говорит один из оккупантов на видео.
Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра людям с неустойчивой психикой!
