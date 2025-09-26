Оккупанты-наркоманы "отдыхают" с дуршлагом на голове и миской в руках. ВИДЕО 18+
Бойцы 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ попали на видео в состоянии очевидного наркотического опьянения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из оккупантов набирает что-то в шприц, а другой сидит с металлической миской в руках и дуршлагом на голове, неадекватно ведя себя под "кайфом".
"Че, дружище, медик варишь?" - спрашивает один оккупант-наркоман у другого. В заметке к видео иронично говорится: "отработка тактических приемов при угрозе БПЛА".
Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
