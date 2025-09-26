РУС
Оккупанты-наркоманы "отдыхают" с дуршлагом на голове и миской в руках. ВИДЕО 18+

Бойцы 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ попали на видео в состоянии очевидного наркотического опьянения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из оккупантов набирает что-то в шприц, а другой сидит с металлической миской в руках и дуршлагом на голове, неадекватно ведя себя под "кайфом".

"Че, дружище, медик варишь?" - спрашивает один оккупант-наркоман у другого. В заметке к видео иронично говорится: "отработка тактических приемов при угрозе БПЛА".

Внимание! Видео не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Пьяный оккупант подорвал себя в блиндаже: "мясной штурм" на собственных позициях. ВИДЕО 18+

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

армия РФ (20668) наркотики (2169)
Топ комментарии
+12
***** животные, желаю им передоза, один хер от них в социуме пользы ноль, сплошной ущерб, а ущербных не жалко!
26.09.2025 00:26 Ответить
+10
Ніби квартал 95 подивився. ))
26.09.2025 00:42 Ответить
+9
Потрібно побільше наркоти їм на позиції скидати.
26.09.2025 00:39 Ответить
в боях з цими потворами гине цвіт Української Нації !

.
26.09.2025 03:26 Ответить
Судячи по таблеткам, то це коаксильщики, їх смерть буде довга і мучительна, саме така на яку вони заслуговують, якщо їх не утилізують раніше, витративши на таке біосміття цінний ресурс, якого в нас не так і багато.
26.09.2025 00:42 Ответить
Московія сьогодення, як кривава спадщина совдепії!!
Фільм це підтверджує: ВЫНОС ТЕЛА
https://www.youtube.com/watch?v=***********
26.09.2025 01:05 Ответить
Краще подивись їхній фільм "Грязь" Там кацапи показали їхнє реальне життя без прикрас. https://www.youtube.com/watch?v=DIgWyaDvm-o
26.09.2025 03:31 Ответить
Бісмарк 2.0
26.09.2025 01:26 Ответить
для підняття бойової спроможності кацапів на ТОТ можно було би конфіскат підкидать., щось попростіше і пожорсткіше - "солі", "хмурого", мефедрон...
26.09.2025 01:50 Ответить
skrepy
26.09.2025 03:08 Ответить
(Голосом Миколи Дроздова) - Мір п*дарасов удівітелен!
26.09.2025 06:43 Ответить
 
 