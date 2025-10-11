В Україні викрили дві масштабні наркомережі: серед учасників неповнолітні. ВIДЕО

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Перша мережа складалася з 12 учасників, які вибудували цілу схему виробництва та збуту наркотиків через Telegram і систему "закладок". У злочинному ланцюзі були організатори, фасувальники, логісти та дилери. Під час обшуків правоохоронці вилучили готові наркотики, прекурсори й лабораторне обладнання.

Друга - об’єднувала 29 осіб, серед них – п’ятеро неповнолітніх. Вони збували новий особливо небезпечний наркотик "кратом", дія якого у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки зловмисники реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень. Основною цільовою аудиторією була молодь.

"Це не просто цифри, це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості", - зазначив Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масштабна операція з ліквідації наркобізнесу в Україні: затримано 67 фігурантів, вилучено понад 17 млн доз наркотиків. ФОТОрепортаж