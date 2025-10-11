УКР
В Україні викрили дві масштабні наркомережі: серед учасників неповнолітні. ВIДЕО

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно з правоохоронцями викрили дві масштабні наркомережі, які діяли по всій Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Перша мережа складалася з 12 учасників, які вибудували цілу схему виробництва та збуту наркотиків через Telegram і систему "закладок". У злочинному ланцюзі були організатори, фасувальники, логісти та дилери. Під час обшуків правоохоронці вилучили готові наркотики, прекурсори й лабораторне обладнання.

Друга - об’єднувала 29 осіб, серед них – п’ятеро неповнолітніх. Вони збували новий особливо небезпечний наркотик "кратом", дія якого у 10 разів сильніша за морфін. Через інтернет і служби доставки зловмисники реалізували до 10 тонн цієї речовини на понад 60 мільйонів гривень. Основною цільовою аудиторією була молодь.

"Це не просто цифри, це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості",  - зазначив Кравченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Масштабна операція з ліквідації наркобізнесу в Україні: затримано 67 фігурантів, вилучено понад 17 млн доз наркотиків. ФОТОрепортаж

Автор: 

боротьба з наркотиками (149) Офіс Генпрокурора (3499)
Тільки дві?
Та їх повно скрізь!
11.10.2025 14:27 Відповісти
мабудь за вартість криши з зеленими не домовилися....
11.10.2025 14:29 Відповісти
криша протекла...
11.10.2025 14:35 Відповісти
Україну знищують/убивають, як ******, так і наркоторговці та особи в Урядовому кварталі і ВРУ, які це *******!!!
За втягування дітей у це нарколайно, треба убивати!! Це загроза Національній безпеці України!
11.10.2025 14:52 Відповісти
"Основною цільовою аудиторією була молодь."

Це яка така молодь? Та, яка наш генофонд та яку потрібно берегти від війни?
11.10.2025 15:11 Відповісти
Глянув в інтернеті "кратом" у нас не є наркотичною речовиною і продається вільно як чай?
11.10.2025 16:01 Відповісти
>Вони збували новий особливо небезпечний наркотик "кратом", дія якого у 10 разів сильніша за морфін.

це такий жарт? кратом спокійно собі продається в європі та сша, і не має такого сильного ефекту.
11.10.2025 16:06 Відповісти
 
 