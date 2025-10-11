В Украине разоблачили две масштабные наркосети: среди участников - несовершеннолетние. ВИДЕО

Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с правоохранителями разоблачили две масштабные наркосети, которые действовали по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Первая сеть состояла из 12 участников, которые выстроили целую схему производства и сбыта наркотиков через Telegram и систему "закладок". В преступной цепи были организаторы, фасовщики, логисты и дилеры. Во время обысков правоохранители изъяли готовые наркотики, прекурсоры и лабораторное оборудование.

Вторая - объединяла 29 человек, среди них - пятеро несовершеннолетних. Они сбывали новый особо опасный наркотик "кратом", действие которого в 10 раз сильнее морфина. Через интернет и службы доставки злоумышленники реализовали до 10 тонн этого вещества на более 60 миллионов гривен. Основной целевой аудиторией была молодежь.

"Это не просто цифры, это разрушенные жизни, дети, втянутые в преступления, и зависимость, которая начинается с любопытства", - отметил Кравченко.

