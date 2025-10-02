На Київщині викрито наркобізнес: вилучено "товару" на 15 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом особам, які організували незаконне вирощування конопель, виготовлення та збут канабісу.

За даними слідства, організували наркобізнес троє мешканців Київської області, які розробили детальну схему незаконного заробітку на культивуванні нарковмістних рослин та збуті виготовленої наркопродукції, повідомляє Цензор.НЕТ..

Рослини доглядали якісно: огородили, поливали, встановили відеоспостереження. Висушені нарковмісні рослини зберігали в спеціально обладнаному приміщенні. З отриманої сировини виготовляли канабіс, який реалізовували "клієнтам" по всій країні. Під час проведення обшуків за місцем вирощування та виготовлення наркотичних засобів виявлено та вилучено більше 400 рослин коноплі і 60 кілограмів наркотичного засобу, інші докази.

Вартість вилученого наркотовару за цінами "чорного ринку" складає понад 15 мільйонів гривень. Трьох учасників угруповання затримано. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

























