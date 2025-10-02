УКР
На Київщині викрито наркобізнес: вилучено "товару" на 15 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом особам, які організували незаконне вирощування конопель, виготовлення та збут канабісу.

За даними слідства, організували наркобізнес троє мешканців Київської області, які розробили детальну схему незаконного заробітку на культивуванні нарковмістних рослин та збуті виготовленої наркопродукції, повідомляє Цензор.НЕТ..

Рослини доглядали якісно: огородили, поливали, встановили відеоспостереження. Висушені нарковмісні рослини зберігали в спеціально обладнаному приміщенні. З отриманої сировини виготовляли канабіс, який реалізовували "клієнтам" по всій країні. Під час проведення обшуків за місцем вирощування та виготовлення наркотичних засобів виявлено та вилучено більше 400 рослин коноплі і 60 кілограмів наркотичного засобу, інші докази.

Вартість вилученого наркотовару за цінами "чорного ринку" складає понад 15 мільйонів гривень. Трьох учасників угруповання затримано. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: У заповідній зоні на Вінниччині викрито підпільне виробництво наркотиків на 5 мільйонів гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Київська область (4293) наркотики (1476) Нацполіція (15527) Офіс Генпрокурора (3470)
Топ коментарі
Агрономи) кожен кущик доглянутий...
показати весь коментар
02.10.2025 16:12 Відповісти
Найвеличнішийбоневтік забавляється іншими речовинами.
показати весь коментар
02.10.2025 17:09 Відповісти
Жовтень на дворі, яка агрономія?
"Новина" мабуть десь довго затрималася...
показати весь коментар
02.10.2025 16:14 Відповісти
гарні ялинки,
та і шишки - також..
але це дрібна шушера,
не має чомусь інформації,
що зловили когось з начальників наркокартелів..
показати весь коментар
02.10.2025 16:17 Відповісти
Гордість нації.
показати весь коментар
02.10.2025 16:17 Відповісти
А раніше конопельку вирощували по всій Україні - дуже цінна культура - навіть на зривчатку годиться
показати весь коментар
02.10.2025 16:20 Відповісти
"Од Київа до Лубен
Насіяла конопель..."
показати весь коментар
02.10.2025 16:50 Відповісти
а коли і де будуть спалювати?
показати весь коментар
02.10.2025 16:20 Відповісти
А хто конфіскат спалює? Жартуєте?
показати весь коментар
02.10.2025 16:25 Відповісти
мабудь демпінговали хлопці цінами тому менти і прикрили лавочку
показати весь коментар
02.10.2025 16:57 Відповісти
Ще й пишаються цим, дебіли нелякані.
Горілчані заводи з виноробнями коли штормитимете, клоуни?
показати весь коментар
02.10.2025 17:04 Відповісти
 
 