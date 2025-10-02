В Киевской области разоблачены люди, занимавшиеся наркобизнесом: изъято "товара" на 15 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем лицам, которые организовали незаконное выращивание конопли, изготовление и сбыт каннабиса.
По данным следствия, организовали наркобизнес трое жителей Киевской области, которые разработали детальную схему незаконного заработка на культивировании наркосодержащих растений и сбыте изготовленной наркопродукции, сообщает Цензор.НЕТ.
За растениями ухаживали качественно: огородили, поливали, установили видеонаблюдение. Высушенные наркосодержащие растения хранили в специально оборудованном помещении. Из полученного сырья изготавливали каннабис, который реализовывали "клиентам" по всей стране. Во время проведения обысков по месту выращивания и изготовления наркотических средств обнаружено и изъято более 400 растений конопли и 60 килограммов наркотического средства, другие доказательства.
Стоимость изъятого наркотовара по ценам "черного рынка" составляет более 15 миллионов гривен. Три участника группировки задержаны. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
"Новина" мабуть десь довго затрималася...
та і шишки - також..
але це дрібна шушера,
не має чомусь інформації,
що зловили когось з начальників наркокартелів..
Насіяла конопель..."
Горілчані заводи з виноробнями коли штормитимете, клоуни?