В Киевской области разоблачены люди, занимавшиеся наркобизнесом: изъято "товара" на 15 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем лицам, которые организовали незаконное выращивание конопли, изготовление и сбыт каннабиса.

По данным следствия, организовали наркобизнес трое жителей Киевской области, которые разработали детальную схему незаконного заработка на культивировании наркосодержащих растений и сбыте изготовленной наркопродукции, сообщает Цензор.НЕТ.

За растениями ухаживали качественно: огородили, поливали, установили видеонаблюдение. Высушенные наркосодержащие растения хранили в специально оборудованном помещении. Из полученного сырья изготавливали каннабис, который реализовывали "клиентам" по всей стране. Во время проведения обысков по месту выращивания и изготовления наркотических средств обнаружено и изъято более 400 растений конопли и 60 килограммов наркотического средства, другие доказательства.

Стоимость изъятого наркотовара по ценам "черного рынка" составляет более 15 миллионов гривен. Три участника группировки задержаны. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

























