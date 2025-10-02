РУС
В Киевской области разоблачены люди, занимавшиеся наркобизнесом: изъято "товара" на 15 миллионов гривен. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем лицам, которые организовали незаконное выращивание конопли, изготовление и сбыт каннабиса.

По данным следствия, организовали наркобизнес трое жителей Киевской области, которые разработали детальную схему незаконного заработка на культивировании наркосодержащих растений и сбыте изготовленной наркопродукции, сообщает Цензор.НЕТ.

За растениями ухаживали качественно: огородили, поливали, установили видеонаблюдение. Высушенные наркосодержащие растения хранили в специально оборудованном помещении. Из полученного сырья изготавливали каннабис, который реализовывали "клиентам" по всей стране. Во время проведения обысков по месту выращивания и изготовления наркотических средств обнаружено и изъято более 400 растений конопли и 60 килограммов наркотического средства, другие доказательства.

Стоимость изъятого наркотовара по ценам "черного рынка" составляет более 15 миллионов гривен. Три участника группировки задержаны. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Агрономи) кожен кущик доглянутий...
02.10.2025 16:12 Ответить
Жовтень на дворі, яка агрономія?
"Новина" мабуть десь довго затрималася...
02.10.2025 16:14 Ответить
гарні ялинки,
та і шишки - також..
але це дрібна шушера,
не має чомусь інформації,
що зловили когось з начальників наркокартелів..
02.10.2025 16:17 Ответить
Гордість нації.
02.10.2025 16:17 Ответить
А раніше конопельку вирощували по всій Україні - дуже цінна культура - навіть на зривчатку годиться
02.10.2025 16:20 Ответить
"Од Київа до Лубен
Насіяла конопель..."
02.10.2025 16:50 Ответить
а коли і де будуть спалювати?
02.10.2025 16:20 Ответить
А хто конфіскат спалює? Жартуєте?
02.10.2025 16:25 Ответить
мабудь демпінговали хлопці цінами тому менти і прикрили лавочку
02.10.2025 16:57 Ответить
Ще й пишаються цим, дебіли нелякані.
Горілчані заводи з виноробнями коли штормитимете, клоуни?
02.10.2025 17:04 Ответить
 
 