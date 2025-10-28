РУС
4 031

Война с наркокартелями в Бразилии: задействованы FPV-дроны, более 80 погибших. ФОТОрепортаж

Наркокартели атакуют силовиков в Бразилии

В Бразилии наркокартели впервые применили FPV-дроны со взрывчаткой против силовиков в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате масштабных столкновений погибли более 80 человек, среди них четверо полицейских, пишет газета The Gurdian.

Наркокартели атакуют силовиков в Бразилии

Утром 28 октября около 2500 правоохранителей и спецназовцев штурмовали жилые районы Алемао и Пенья возле международного аэропорта, которые контролируются картелем "Красное командование".

В Украине разоблачили две масштабные наркосети: среди участников несовершеннолетние.

Боевики отвечали огнем, поджигали автомобили и возвели баррикады, а также использовали FPV-дроны для атаки на силовиков.

Наркокартели атакуют силовиков в Бразилии

Картели, которые контролируют до 70% наркорынка города, объявили фактический локдаун для жителей, приказав оставаться дома.

Наркокартели атакуют силовиков в Бразилии

Губернатор штата Рио Клаудио Кастро заявил, что город фактически находится в состоянии войны. Президент Луис Инасио Лула да Силва пока не ввел армию, что вызвало критику.

На Киевщине разоблачен наркобизнес: изъято "товара" на 15 миллионов гривен.

Следует добавить, что сейчас мир сталкивается с наркокартелями как с глобальным вызовом безопасности и правопорядка, так США готовят наземные операции против наркобизнеса в Венесуэле.

Не обошла проблема распространения запрещенных веществ и Украину. Как мы ранее сообщали, бывший призер олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами в Виннице. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

Оккупанты-наркоманы "отдыхают" с дуршлагом на голове и миской в руках.

беспорядки (335) Бразилия (317) наркобарон (17) наркотики (2183) жертвы (2201) fvp-дрон (219)
Кращоi реклами БРIКС i не придумаеш!
А бухло не наркотик? Бухло в рази приносить горя більше ніж тютюн.
і до чого тут кегебе?
якась напасть з цими війнами!
це, вже яка, котру миротворцю доні треба закінчити? одинадцята?
жесть. нигде на земле нет покоя людям!
Кращоi реклами БРIКС i не придумаеш!
****** весь аж напрягся…!!
На святоє в Бразилії замахнулися для нього, ще з часів служби Собчаку він цим промишляв, як гебнявий з совдепії…..
Ход міг знати що ця ******** іграшка скільки натворить.
Є цих наркотиків - тютюн теж наркотик - тільки слабенький
показать весь комментарий
А бухло не наркотик? Бухло в рази приносить горя більше ніж тютюн.
Не оминула проблема розповсюдження заборонених речовин і Україну. Як ми раніше повідомляли, колишній призер олімпіад із хімії

Це вбиці по факту і ці не великі строки в тюрмі,це майже ніщо.В нас з 90-х років дуже багато людей вмерло,від наркоти.А в світі з наркомафією,майже не борються,бо дуже багато де всього куплено.
Залу Па.
мавпа двічі несидівший ЛулуДаСілва не віддає наказ, тому що сам, очевидно, має з фавел неслабку частку.

Цей дебіл, який керує великою країною, не має жодної освіти. І читати-писати навчився у 15 років.
А чим краще освічені педики? Такі ж курячі мізки.
Я бачу повну аналогію з Венесуєллою.
Там військові насправді мають тіньову НаркоІмперію а цивільні чиновники - долю від Нафти-матушкі.
Отакий розподіл гілок влади
Порiвняно, що вiдбуваеться в Рiо-Де-Житомир, - це кидання пiсочком на дитячему майданчику.
Radio France internationale

Primeiro Comando da Capital (PCC) - кримінальне угруповання з міста Сан-Паулу.

З 2000-х років група вийшла за межі в'язниць, щоб контролювати роздрібний ринок кокаїну у фавелах та диверсифікувати свою злочинну діяльність: відмивати гроші, торгувати автівками й запчастинами, підробленими ліками, а також людьми.

Потім, у 2010-х роках, PCC вдерлася в бразильські порти та аеропорти, зокрема в порт Сантос, найбільший у Латинській Америці, щоб забезпечити та контролювати логістику експорту кокаїну до Європи та інших континентів.
PCC діє як посередницька платформа: колумбійські виробники, наприклад, виготовляють багато, але не обов'язково мають можливості відправляти кілька тонн до порту Гавр (Франція) чи Роттердам (Нідерланди).
Тож PCC пов'язує їх в обмін на гроші чи послуги з логістами, які можуть контрабандою перевозити кокаїн через європейські порти, або з мафіями, такими як італійська "Ндрангета" чи балканські мережі, які хочуть замовляти товар у колумбійців.
Але вона також регулює ціни, відповідає за безпеку вантажів та перерозподіляє прибутки.
На відміну від моделі Пабло Ескобара 1980-х і 1990-х років, яка була пірамідальною та вибудовувалася навколо одного наркобарона, бразильська PCC має «пласку, мережеву структуру, де кожна ланка знає лише попередню та наступну, що ускладнює відстеження ланцюга.
Цей метод також дуже ефективний із економічного погляду: PCC вдалося диверсифікувати маршрути торгівлі та запропонувати чистіший і дешевший кокаїн на роздрібних ринках.
Зіткнувшись із війною з наркотиками в Північній Америці, торговці білим порошком в середині 2010-х років вирушили до менш напружених ринків, а саме до Європи.
Сьогодні більшість хвиль кокаїну, що надходять до Європи, організовані PCC.
За словами експертів, PCC стала одним із головних транснаціональних гравців в експорті кокаїну, керуючи значною частиною потоків до Європи та на вторинні ринки.
Це не заважає іншим організаціям, таким як мексиканські картелі «Сіналоа» (Sinaloa) та «Халіско» (Jalisco), зберігати центральну роль, зокрема, у доступі до північноамериканського ринку.
Вони залишаються ключовими гравцями в експорті, навіть якщо іноді покладаються на PCC як посередника. «Схоже, що між основними злочинними групами існує глобальна угодa.
Усі зрозуміли, що насильство шкодить торгівлі людьми й прибутковості та що краще співпрацювати».
Хоча центральною ланкою в масштабному експорті домінує PCC, остаточний розподіл кокаїну в Європі та інших країнах дуже фрагментований. У європейських портах, основних пунктах прибуття наркотиків, товари приймають угруповання, що добре закріпилися на місцях: це як старі мафіозні структури на кшталт італійської «Ндрангети», так і нові албанські та балканські мережі, а також марокканські та іспанські злочинні групи.

Роттердам, Антверпен, Гамбург, Гавр, Валенсія та Барселона є одними з основних портів завезення наркотиків на континент.
Згідно з останнім звітом EUDA, у 2023 році було вилучено загалом 419 тонн заборонених речовин. Європол зазначає, що на кожну вилучену тонну крізь мережу прослизає ще кілька тонн.
Логічно, що далі ланцюжком, аж до місцевого дилера, то більшою стає фрагментація.
Ця модель забезпечує більшу стійкість: у разі рейдів або вилучень ринок швидко реорганізується.
Після вилучення вантажу в порту Валенсії його частина опинилася на місцевому ринку, бо її перепродали корумповані докери.
Как они там развлекательно живут !
Сплошные ДОНЫ ***** !!!
И нигде не видно обезьян...
DW
У 2023 році кількість людей, які вживають наркотики у світі, зросла до 316 мільйонів, що становить близько шести відсотків населення планети віком від 15 до 64 років.
Ще у 2013 році цей показник становив 5,2 відсотка.
Про це йдеться у Всесвітньому звіті про наркотики за 2025 рік, який базується на даних за 2023 рік.
Дослідження оприлюднило Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) у четвер, 26 червня, коли відзначається Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом. Найпоширенішим наркотиком у світі залишається канабіс - його споживають 244 мільйони людей. Далі у списку йдуть опіоїди (61 млн), амфетаміни (30,7 млн), кокаїн (25 млн) та екстазі (21 млн).
Найшвидше зростає ринок кокаїну.
Обом сторонам треба негайно припинити вогонь. Це зараз найголовніше. Трамп вже вилетів щоб підписати чергову мирну угоду.
