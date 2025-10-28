Война с наркокартелями в Бразилии: задействованы FPV-дроны, более 80 погибших. ФОТОрепортаж
В Бразилии наркокартели впервые применили FPV-дроны со взрывчаткой против силовиков в Рио-де-Жанейро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате масштабных столкновений погибли более 80 человек, среди них четверо полицейских, пишет газета The Gurdian.
Утром 28 октября около 2500 правоохранителей и спецназовцев штурмовали жилые районы Алемао и Пенья возле международного аэропорта, которые контролируются картелем "Красное командование".
Боевики отвечали огнем, поджигали автомобили и возвели баррикады, а также использовали FPV-дроны для атаки на силовиков.
Картели, которые контролируют до 70% наркорынка города, объявили фактический локдаун для жителей, приказав оставаться дома.
Губернатор штата Рио Клаудио Кастро заявил, что город фактически находится в состоянии войны. Президент Луис Инасио Лула да Силва пока не ввел армию, что вызвало критику.
Следует добавить, что сейчас мир сталкивается с наркокартелями как с глобальным вызовом безопасности и правопорядка, так США готовят наземные операции против наркобизнеса в Венесуэле.
Не обошла проблема распространения запрещенных веществ и Украину. Как мы ранее сообщали, бывший призер олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами в Виннице. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.
Primeiro Comando da Capital (PCC) - кримінальне угруповання з міста Сан-Паулу.
З 2000-х років група вийшла за межі в'язниць, щоб контролювати роздрібний ринок кокаїну у фавелах та диверсифікувати свою злочинну діяльність: відмивати гроші, торгувати автівками й запчастинами, підробленими ліками, а також людьми.
Потім, у 2010-х роках, PCC вдерлася в бразильські порти та аеропорти, зокрема в порт Сантос, найбільший у Латинській Америці, щоб забезпечити та контролювати логістику експорту кокаїну до Європи та інших континентів.
Тож PCC пов'язує їх в обмін на гроші чи послуги з логістами, які можуть контрабандою перевозити кокаїн через європейські порти, або з мафіями, такими як італійська "Ндрангета" чи балканські мережі, які хочуть замовляти товар у колумбійців.
Але вона також регулює ціни, відповідає за безпеку вантажів та перерозподіляє прибутки.
Цей метод також дуже ефективний із економічного погляду: PCC вдалося диверсифікувати маршрути торгівлі та запропонувати чистіший і дешевший кокаїн на роздрібних ринках.
Зіткнувшись із війною з наркотиками в Північній Америці, торговці білим порошком в середині 2010-х років вирушили до менш напружених ринків, а саме до Європи.
Сьогодні більшість хвиль кокаїну, що надходять до Європи, організовані PCC.
Це не заважає іншим організаціям, таким як мексиканські картелі «Сіналоа» (Sinaloa) та «Халіско» (Jalisco), зберігати центральну роль, зокрема, у доступі до північноамериканського ринку.
Вони залишаються ключовими гравцями в експорті, навіть якщо іноді покладаються на PCC як посередника. «Схоже, що між основними злочинними групами існує глобальна угодa.
Усі зрозуміли, що насильство шкодить торгівлі людьми й прибутковості та що краще співпрацювати».
Роттердам, Антверпен, Гамбург, Гавр, Валенсія та Барселона є одними з основних портів завезення наркотиків на континент.
Згідно з останнім звітом EUDA, у 2023 році було вилучено загалом 419 тонн заборонених речовин. Європол зазначає, що на кожну вилучену тонну крізь мережу прослизає ще кілька тонн.
Логічно, що далі ланцюжком, аж до місцевого дилера, то більшою стає фрагментація.
Ця модель забезпечує більшу стійкість: у разі рейдів або вилучень ринок швидко реорганізується.
У 2023 році кількість людей, які вживають наркотики у світі, зросла до 316 мільйонів, що становить близько шести відсотків населення планети віком від 15 до 64 років.
Ще у 2013 році цей показник становив 5,2 відсотка.
Про це йдеться у Всесвітньому звіті про наркотики за 2025 рік, який базується на даних за 2023 рік.
Дослідження оприлюднило Управління ООН з наркотиків та злочинності (UNODC) у четвер, 26 червня, коли відзначається Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом. Найпоширенішим наркотиком у світі залишається канабіс - його споживають 244 мільйони людей. Далі у списку йдуть опіоїди (61 млн), амфетаміни (30,7 млн), кокаїн (25 млн) та екстазі (21 млн).
Найшвидше зростає ринок кокаїну.