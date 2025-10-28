Война с наркокартелями в Бразилии: задействованы FPV-дроны, более 80 погибших. ФОТОрепортаж

В Бразилии наркокартели впервые применили FPV-дроны со взрывчаткой против силовиков в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате масштабных столкновений погибли более 80 человек, среди них четверо полицейских, пишет газета The Gurdian.

Утром 28 октября около 2500 правоохранителей и спецназовцев штурмовали жилые районы Алемао и Пенья возле международного аэропорта, которые контролируются картелем "Красное командование".

Боевики отвечали огнем, поджигали автомобили и возвели баррикады, а также использовали FPV-дроны для атаки на силовиков.

Картели, которые контролируют до 70% наркорынка города, объявили фактический локдаун для жителей, приказав оставаться дома.

Губернатор штата Рио Клаудио Кастро заявил, что город фактически находится в состоянии войны. Президент Луис Инасио Лула да Силва пока не ввел армию, что вызвало критику.

Следует добавить, что сейчас мир сталкивается с наркокартелями как с глобальным вызовом безопасности и правопорядка, так США готовят наземные операции против наркобизнеса в Венесуэле.

Не обошла проблема распространения запрещенных веществ и Украину. Как мы ранее сообщали, бывший призер олимпиад по химии создал нарколабораторию с миллионными доходами в Виннице. Его приговорили к 9 годам тюрьмы.

