США готовят наземные операции против наркокартелей в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что после успеха в борьбе с морскими маршрутами наркотрафика США могут перейти к операциям на суше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил журналистам, комментируя действия американских сил против контрабанды запрещенных веществ. По его словам, сейчас лишь менее 5% наркотиков попадают в США по морю.
Трамп объяснил, что теперь наркокартели пытаются перевозить свой товар через сушу, в частности - через Венесуэлу.
"Сухопутные маршруты - следующие, которыми мы будем заниматься", - сказал он. Президент также не исключил возможности наземных операций в Венесуэле.
Он добавил, что этот вопрос могут передать на рассмотрение Сената и Конгресса. Трамп подчеркнул, что борьба с наркотрафиком очень важна, поскольку наркотики ежегодно приводят к, примерно, 300 тысячам смертей в США. Также он заявил, что морские операции оказались очень эффективными.
Напомним, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.
Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома.
Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.
Аргентинські правоохоронці провели спецоперацію: забрали наркотик, замінили його на борошно і встановили спостереження/трекери. Деякі чемодани були відправлені дипломатичним рейсом до Росії, де вже чекали люди, щоб їх прийняти.
У результаті операції арештовано кількох фігурантів в Аргентині, Німеччині і Росії; у справі фігурував підприємець з Гамбурга - нібито організатор каналу. Деякі підозрювані були згодом засуджені (включно з вироками в Росії у 2022 році).
Російська сторона офіційно заявляла, що діппредставники повідомили аргентинську владу про підозрілі багажі й що справу розслідували спільно; журналістські розслідування та незалежні огляди ставили під сумнів окремі аспекти розслідування й порушували питання про те, хто саме стояв за поставками.
то потрібно зробити "маленьку побЄдоносну війну".
Усе по заповідям путлера.
Сьогодні кокаїн є одним із найприбутковіших наркотиків.
У своєму останньому звіті DEA (Drug Enforcement Administration - Управління боротьби з наркотиками Міністерства юстиції США.) наголошує, що «колумбійські злочинні організації й надалі домінують у великомасштабному виробництві кокаїну».
Фактично лише на Колумбію припадає дві третини світового виробництва.
У Болівії, де вирощування коки є легальним, ситуація зовсім інша.
Тут немає картелів чи озброєних груп. Виробництво контролюють профспілки, і воно йде досить добре, у будь-якому разі, насильства немає.
Морський шлях є основним: наркотики, наприклад, ховають у вантажних контейнерах, довозять напівзанурювальними суднами.
Багато місцевих посередників також отримують оплату кокаїном, що сприяє появі нових споживчих ринків.
Спочатку тисячі дрібних фермерів вирощували кущі коки на сотнях тисяч гектарів - 355 000 згідно з останнім підрахунком 2023 року - переважно в Колумбії та менше в Болівії та Перу.