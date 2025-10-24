РУС
США готовят наземные операции против наркокартелей в Венесуэле

Трамп заявил о наземной операции против наркоторговцев в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что после успеха в борьбе с морскими маршрутами наркотрафика США могут перейти к операциям на суше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил журналистам, комментируя действия американских сил против контрабанды запрещенных веществ. По его словам, сейчас лишь менее 5% наркотиков попадают в США по морю.

Трамп объяснил, что теперь наркокартели пытаются перевозить свой товар через сушу, в частности - через Венесуэлу.

"Сухопутные маршруты - следующие, которыми мы будем заниматься", - сказал он. Президент также не исключил возможности наземных операций в Венесуэле.

Он добавил, что этот вопрос могут передать на рассмотрение Сената и Конгресса. Трамп подчеркнул, что борьба с наркотрафиком очень важна, поскольку наркотики ежегодно приводят к, примерно, 300 тысячам смертей в США. Также он заявил, что морские операции оказались очень эффективными.

Напомним, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.

Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома.

Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.

Топ комментарии
+8
Нічо що твій друг Владімір - головний спонсор наркотрафіку в штати? Чубчик такий смішний
24.10.2025 01:06 Ответить
+4
Військові операції на території іншої держави- це вторгнення і фактично війна, всякі п*дори ще СВОм називають
24.10.2025 01:11 Ответить
+2
Те що я казав, Трамп скине ідіота Мадуру, посадить лояльний уряд і зніме санкції з нафти. А далі запропонуе Китаю брати саме нафту у Венесуелли замість кацапської...
24.10.2025 01:49 Ответить
Грудень 2016 - у приміщенні школи при російській посольській резиденції в Буенос-Айресі аргентинські служби виявили десятки чемоданів із кокаїном (приблизно ~360-390 кг). Це відбулося після повідомлення російського посла/представників, і почалося розслідування.

Аргентинські правоохоронці провели спецоперацію: забрали наркотик, замінили його на борошно і встановили спостереження/трекери. Деякі чемодани були відправлені дипломатичним рейсом до Росії, де вже чекали люди, щоб їх прийняти.

У результаті операції арештовано кількох фігурантів в Аргентині, Німеччині і Росії; у справі фігурував підприємець з Гамбурга - нібито організатор каналу. Деякі підозрювані були згодом засуджені (включно з вироками в Росії у 2022 році).

Російська сторона офіційно заявляла, що діппредставники повідомили аргентинську владу про підозрілі багажі й що справу розслідували спільно; журналістські розслідування та незалежні огляди ставили під сумнів окремі аспекти розслідування й порушували питання про те, хто саме стояв за поставками.
24.10.2025 01:24 Ответить
Маса і спосіб схованки (чемодани в приміщенні, що належить посольству РФ) роблять справу принципово важливою: торгівля наркотиками у дипломатичних каналах - рідкісне і серйозне правопорушення.
24.10.2025 01:25 Ответить
Тепер Трамп заявить що зупинив дванадцяту війну- "якби не я, то наркоділлери повбивали би один другого".
24.10.2025 04:58 Ответить
Вот интересно хоть эти воевать будут, окопабтся ли, или сразу побегут.Будем делать ставки? Проигравший отправляет бабло Бутусову или Стерненке, по совести.
24.10.2025 01:18 Ответить
Стерненку? Може одразу Міндічу?
24.10.2025 01:31 Ответить
Ну давай этой конторе тогда, цензор.нет
24.10.2025 03:21 Ответить
Трамп Колумбии тоже угрожал. В ответ президент Колумбии пообещал отрубить ему голову.
24.10.2025 02:35 Ответить
Ага, тк і буде. Помрій.
24.10.2025 07:28 Ответить
Венесуэлла по своим возможням и населению очень сильно напоминает Украину. Если Трамп начнет войну против них, то Америка может встрять там на ГОДЫ, превратив это во второй Вьетнам!
24.10.2025 03:15 Ответить
Коли все іде шкереберь ( як внутрішня політика так і зовнішня які сам же ж і просрав),
то потрібно зробити "маленьку побЄдоносну війну".
Усе по заповідям путлера.
24.10.2025 03:22 Ответить
Radio France internationale

Сьогодні кокаїн є одним із найприбутковіших наркотиків.

У своєму останньому звіті DEA (Drug Enforcement Administration - Управління боротьби з наркотиками Міністерства юстиції США.) наголошує, що «колумбійські злочинні організації й надалі домінують у великомасштабному виробництві кокаїну».

Фактично лише на Колумбію припадає дві третини світового виробництва.

У Болівії, де вирощування коки є легальним, ситуація зовсім інша.
Тут немає картелів чи озброєних груп. Виробництво контролюють профспілки, і воно йде досить добре, у будь-якому разі, насильства немає.
Морський шлях є основним: наркотики, наприклад, ховають у вантажних контейнерах, довозять напівзанурювальними суднами.
24.10.2025 03:26 Ответить
«******* глобальна кримінальна логістика пов'язує ширше коло виробників та роздрібних торговців, забезпечуючи ринок без монополій чи монопсонії (ринок, де є тільки один покупець чи одна група покупців), навіть якщо дуже мало транснаціональних злочинних груп контролюють центр ланцюжка створення вартості», - зауважують Ніколя Лієн та Габріель Фельтран у статті, опублікованій 2025 року в журналі «Journal of Illicit Economics and Development».

Багато місцевих посередників також отримують оплату кокаїном, що сприяє появі нових споживчих ринків.
24.10.2025 03:29 Ответить
До того, як кокаїн заполонив світові ринки Північної Америки, Європи, а тепер також Азії та Африки, кока була просто зеленим листком, який збирали вручну в Андах.
Спочатку тисячі дрібних фермерів вирощували кущі коки на сотнях тисяч гектарів - 355 000 згідно з останнім підрахунком 2023 року - переважно в Колумбії та менше в Болівії та Перу.
24.10.2025 03:34 Ответить
Поки кацапи отримують по ***** від України, гріх не скористатися і не навести порядок у світі.
24.10.2025 03:39 Ответить
І отримати по Є-балу від Венесуели.
24.10.2025 07:31 Ответить
Каракас за три дня ? Ещё один.
24.10.2025 04:24 Ответить
За весь час існування США у них ніколи не було такого боягузливого президента, як Трамп. Він єдине що може зробити - це гучно, щоб всі чули, перднуть в калюжу. Штати підігнали флот до берегів Венесуєли. Там достатньо сил, щоб змести Мадуро. Тільки морських піхотинців, які добре навчені і займають друге місце після українців на кораблях находиться шість з половиною тисяч. І шо з цього? Черговий пердь в калюжу. Вони героїчно і мужньйо розтрілюють човни в прибережних водах Венесуєли.
24.10.2025 07:38 Ответить
Нічого не змінилося, для покращення рейтингів і слави непогано напасти на слабшого під любим, вигаданим приводом.
24.10.2025 08:06 Ответить
 
 