США готовят наземные операции против наркокартелей в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что после успеха в борьбе с морскими маршрутами наркотрафика США могут перейти к операциям на суше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил журналистам, комментируя действия американских сил против контрабанды запрещенных веществ. По его словам, сейчас лишь менее 5% наркотиков попадают в США по морю.

Трамп объяснил, что теперь наркокартели пытаются перевозить свой товар через сушу, в частности - через Венесуэлу.

"Сухопутные маршруты - следующие, которыми мы будем заниматься", - сказал он. Президент также не исключил возможности наземных операций в Венесуэле.

Он добавил, что этот вопрос могут передать на рассмотрение Сената и Конгресса. Трамп подчеркнул, что борьба с наркотрафиком очень важна, поскольку наркотики ежегодно приводят к, примерно, 300 тысячам смертей в США. Также он заявил, что морские операции оказались очень эффективными.

Напомним, Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.

Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома.

Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.

