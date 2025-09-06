Трамп рассматривает военные удары по наркокартелям в Венесуэле, - CNN
Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.
Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.
По словам источников CNN, удар 2 сентября по судну, которое, как утверждается, перевозило наркотики и выходило из Венесуэлы, было прямым отражением этих вариантов и ознаменовало значительное усиление кампании администрации Трампа против наркокартелей, многие из которых она признала террористическими группировками.
В пятницу на вопрос журналиста, хотел бы он видеть смену режима в Венесуэле, Трамп ответил: "Мы не говорим об этом".
По данным источников, администрация Трампа намеренно подает неопределенные сигналы относительно будущих военных действий, подчеркивая, что пока решение об ударах по Венесуэле не принято. Однако, два сотрудника Белого дома не исключают возможности таких ударов в будущем.
По словам собеседников, Трамп сказал чиновникам по национальной безопасности и обороне, что "если будет возможность убить террористов, он немедленно даст им на это "зеленый свет".
Напомним, 2 сентября США нанесли удар по предполагаемой лодке с наркоторговцами из Венесуэлы в международных водах. В результате этого погибли 11 человек, находившихся на борту.
Николаса Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека. По словам адвоката США Пэм Бонди, диктатор "использует иностранные террористические организации для поставки наркотиков и насилия на территорию США".
