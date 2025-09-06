РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5169 посетителей онлайн
Новости Отношения Венесуэлы и США
1 502 27

Трамп рассматривает военные удары по наркокартелям в Венесуэле, - CNN

трамп

Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов военных ударов США по наркокартелям в Венесуэле в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление позиции президента страны Николаса Мадуро.

Об этом пишет CNN со ссылкой на проинформированные источники в администрации Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Американские чиновники считают, что удары по венесуэльским наркоторговцам могут создать давление на ближайшее окружение Мадуро, которое годами получало выгоду от незаконного оборота наркотиков. Это, в свою очередь, может побудить их к поискам способов отстранить Мадуро от власти.

По словам источников CNN, удар 2 сентября по судну, которое, как утверждается, перевозило наркотики и выходило из Венесуэлы, было прямым отражением этих вариантов и ознаменовало значительное усиление кампании администрации Трампа против наркокартелей, многие из которых она признала террористическими группировками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военные США "нанесли смертельный удар" по кораблю с наркотиками, который отправился из Венесуэлы, - Рубио

В пятницу на вопрос журналиста, хотел бы он видеть смену режима в Венесуэле, Трамп ответил: "Мы не говорим об этом".

По данным источников, администрация Трампа намеренно подает неопределенные сигналы относительно будущих военных действий, подчеркивая, что пока решение об ударах по Венесуэле не принято. Однако, два сотрудника Белого дома не исключают возможности таких ударов в будущем.

По словам собеседников, Трамп сказал чиновникам по национальной безопасности и обороне, что "если будет возможность убить террористов, он немедленно даст им на это "зеленый свет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна, - спикер Конгресса США Джонсон

Напомним, 2 сентября США нанесли удар по предполагаемой лодке с наркоторговцами из Венесуэлы в международных водах. В результате этого погибли 11 человек, находившихся на борту.

Николаса Мадуро обвиняют в международной наркоторговле, коррупции и грубых нарушениях прав человека. По словам адвоката США Пэм Бонди, диктатор "использует иностранные террористические организации для поставки наркотиков и насилия на территорию США".

Также читайте: В Пентагоне возмущены решением Трампа переименовать ведомство в Министерство войны, - Politico

Автор: 

Венесуэла (187) США (27847) Трамп Дональд (6546) Мадуро Николас (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
чому цей рудий дід не хоче домовлятися ?

відкрити свої двері для діалогу
показать весь комментарий
06.09.2025 23:11 Ответить
+5
... якщо буде можливість убити терористів, він негайно дасть їм на це "зелене світло" Джерело: https://censor.net/ua/n3572641

Записуйте, пане президенте: Москва, Кремль. Номер "будинку" можна не конкретизувати, будь-який під "зелене світло" підходить.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:14 Ответить
+5
З Данією обісрався, з Канадою обісрався, з Китаєм обісрався, в Ірані всю роботу зробив Ізраїль, з Росією обісрався, з Індією обісрався...

Тремти Венесуела!!!
показать весь комментарий
06.09.2025 23:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чому цей рудий дід не хоче домовлятися ?

відкрити свої двері для діалогу
показать весь комментарий
06.09.2025 23:11 Ответить
Мадура гарний хлопець !
з ним можна зробити гарні діл по барелях та борошну.

а по суті - мадура поганий хлопець, який набрид більшості Латинської Америки.
трамп, якби не був дурнем, то гарно спланував би його усунення на радість сусідам.

але ж трамп дурень - побомбить, повбиває і все залишиться як є.

.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:27 Ответить
Потому,что в Венесуэле самые большие запасы нефти в мире. Про картели я не слышал.Может и есть.
Но я слышал много про картели в Мексике
показать весь комментарий
06.09.2025 23:59 Ответить
... якщо буде можливість убити терористів, він негайно дасть їм на це "зелене світло" Джерело: https://censor.net/ua/n3572641

Записуйте, пане президенте: Москва, Кремль. Номер "будинку" можна не конкретизувати, будь-який під "зелене світло" підходить.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:14 Ответить
Він навіть Кіма сциться, а ви про Рашку...
показать весь комментарий
06.09.2025 23:36 Ответить
Людина ж просить адресу терористів - чому ж не надати.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:48 Ответить
АУГ треба підтягнути щоб ще одну перемогу записати.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:16 Ответить
Тампон хоче роздмухати третю світову війну замість того щоб сісти за стіл переговорів з Мадуро і підписати мирну угоду. Ради миру сша повинні поступитися деякими територіями ради підписання мирної угоди і уникнення третьої світової війни
показать весь комментарий
06.09.2025 23:21 Ответить
показать весь комментарий
06.09.2025 23:24 Ответить
показать весь комментарий
07.09.2025 00:29 Ответить
Трамп розглядає військові удари по наркокартелях у Венесуелі, - CNN.
Розглядає на смартфоні, чи вивели зображення на великий монітор, щоб дід дивився відео і не сумував 😂
показать весь комментарий
06.09.2025 23:24 Ответить
знову буде море крові і бздур

без бутца піхотинця справи не робляться

.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:29 Ответить
З Данією обісрався, з Канадою обісрався, з Китаєм обісрався, в Ірані всю роботу зробив Ізраїль, з Росією обісрався, з Індією обісрався...

Тремти Венесуела!!!
показать весь комментарий
06.09.2025 23:28 Ответить
Через 50 днів, як закінчується 2-3 тижні!!
А чому без гешефта і отого договорняка- вітькофа ???
За наркошу мадуру, ліпшого друга ******, Трампу не присвоять Нобелівську !!!
Але старий, щось собі бредить, як і ******, про вєчную жисть, в ямі на Алатау!! А якже челядники, з рубльовки і дубая??
показать весь комментарий
06.09.2025 23:34 Ответить
Ось це і є зараз рівень армії США імені Трампа. Воювати з вуличними волоцюгами та драгділерами. Бо навіть пухлий Кім вже може бути спокійним. Не кажучи про більші країни.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:35 Ответить
Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.
Трамп й далі відволікає від головного - від війни росії, від санкції, від допомоги Україні.Ця комедія не має фініти, вона остаточно добʼє і так слабкі мізки пересічних громадян.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:38 Ответить
хм. в усьому цьому хаосі від Чуба можна простежити певну стратегію.. спочатку викинули режим Асада і кацапню із Сирії. далі послабили Іран. далі ці тарифні тертя з індусами аби відлучити їх від цапської нафти (поки невдалі), тепер бачимо наміри реально прибрати режим Мадури з Венесуели. і усі ці рухи будуть боляче бити по кацапах. бо якщо прибрати Мадуру, то тоді найбагатшу на планеті за покладами нафти Венесуелу можуть без санкцій запустити по повній на світовий нафтовий ринок. Раніше у 60-х, 70-х Венесуела була найбільш економічно розвинутою країною у всій Латинській Америці. тож якщо вдасться прибрати Мадуру, то тоді світові ціни на нафту можуть ще просісти. Недарма ж ху йло послало вагнерів своїх стерегти режим Мадури. Тож буде видно далі що буде з тою Мадурою.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:39 Ответить
Багато які, хоча не всі венесуельські родовища наразі знаходяться в концесії Китаю. Тому силові дії там спрямовані проти Пекіна. Але до чого це призведе, зараз важко прогнозувати. Кацапам це не зашкодить.
показать весь комментарий
06.09.2025 23:57 Ответить
Хтів написати "призведе до вторгнення на Тайвань".

Але потім подумав, що воно (вторгнення) відбудеться незалежно від подій на Американському континенті.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:50 Ответить
чому не зашкодить? зашкодить. ще й як. приберуть Мадуру, тоді і з Китаєм будуть інкаше говорити. типу хочете і далі дешеву венесуельську нафту, то тоді зменшуйте закупівлю цапської, тобто щось у такому баченні.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:55 Ответить
Трапон тільки і з папуасами може воювати і бомбити кораблі венесуельських наркоторговців а потопити кораблі, які перевозять підсанкційну російську нафту слабо...
показать весь комментарий
06.09.2025 23:41 Ответить
Дайте нарцису хоч якихось перемог)
показать весь комментарий
06.09.2025 23:54 Ответить
"Потужна Америка", це твій рівень?
показать весь комментарий
07.09.2025 00:48 Ответить
Псина, о х-ло подкинуло тебе забавку.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:52 Ответить
The most important thing in achieving a spectacular victory is for the Department of War to choose the right enemy.
показать весь комментарий
07.09.2025 00:59 Ответить
а чого тільки по Вєнусуєлі? А мацквабад, як транзитер і споживач?
показать весь комментарий
07.09.2025 01:01 Ответить
давай рудий унітазний йоржик Томагавками по хижині з наркотою !
показать весь комментарий
07.09.2025 01:24 Ответить
 
 