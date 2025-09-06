УКР
Новини Відносини Венесуели та США
1 445 27

Трамп розглядає військові удари по наркокартелях у Венесуелі, - CNN

трамп

Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.

За словами джерел CNN, удар 2 вересня по судну, яке, як стверджується, перевозило наркотики й виходило з Венесуели, було прямим відображенням цих варіантів і ознаменувало значне посилення кампанії адміністрації Трампа проти наркокартелів, багато з яких вона визнала терористичними угрупованнями.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військові США "завдали смертельного удару" по кораблю з наркотиками, який відправився з Венесуели, – Рубіо

У п'ятницю на запитання журналіста, чи хотів би він бачити зміну режиму у Венесуелі, Трамп відповів: "Ми не говоримо про це".

За даними джерел, адміністрація Трампа навмисно подає невизначені сигнали щодо майбутніх військових дій, наголошуючи, що наразі рішення про удари по Венесуелі не ухвалено. Однак, два співробітники Білого дому не відкидають можливості таких ударів у майбутньому.

За словами співрозмовників, Трамп сказав чиновникам із національної безпеки та оборони, що "якщо буде можливість убити терористів, він негайно дасть їм на це "зелене світло".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати зовнішню допомогу

Нагадаємо, 2 вересня США завдали удару по ймовірному човну з наркоторговцями з Венесуели в міжнародних водах. Унаслідок цього загинуло 11 осіб, що перебували на борту.

Ніколаса Мадуро звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції та грубих порушеннях прав людини. За словами адвоката США Пем Бонді, диктатор "використовує іноземні терористичні організації для постачання наркотиків і насильства на територію США".

Венесуела (275) США (24229) Трамп Дональд (7086) Мадуро Ніколас (60)
+7
чому цей рудий дід не хоче домовлятися ?

відкрити свої двері для діалогу
06.09.2025 23:11 Відповісти
+5
... якщо буде можливість убити терористів, він негайно дасть їм на це "зелене світло" Джерело: https://censor.net/ua/n3572641

Записуйте, пане президенте: Москва, Кремль. Номер "будинку" можна не конкретизувати, будь-який під "зелене світло" підходить.
06.09.2025 23:14 Відповісти
+5
З Данією обісрався, з Канадою обісрався, з Китаєм обісрався, в Ірані всю роботу зробив Ізраїль, з Росією обісрався, з Індією обісрався...

Тремти Венесуела!!!
06.09.2025 23:28 Відповісти
чому цей рудий дід не хоче домовлятися ?

відкрити свої двері для діалогу
06.09.2025 23:11 Відповісти
Мадура гарний хлопець !
з ним можна зробити гарні діл по барелях та борошну.

а по суті - мадура поганий хлопець, який набрид більшості Латинської Америки.
трамп, якби не був дурнем, то гарно спланував би його усунення на радість сусідам.

але ж трамп дурень - побомбить, повбиває і все залишиться як є.

.
06.09.2025 23:27 Відповісти
Потому,что в Венесуэле самые большие запасы нефти в мире. Про картели я не слышал.Может и есть.
Но я слышал много про картели в Мексике
06.09.2025 23:59 Відповісти
... якщо буде можливість убити терористів, він негайно дасть їм на це "зелене світло" Джерело: https://censor.net/ua/n3572641

Записуйте, пане президенте: Москва, Кремль. Номер "будинку" можна не конкретизувати, будь-який під "зелене світло" підходить.
06.09.2025 23:14 Відповісти
Він навіть Кіма сциться, а ви про Рашку...
06.09.2025 23:36 Відповісти
Людина ж просить адресу терористів - чому ж не надати.
06.09.2025 23:48 Відповісти
АУГ треба підтягнути щоб ще одну перемогу записати.
06.09.2025 23:16 Відповісти
Тампон хоче роздмухати третю світову війну замість того щоб сісти за стіл переговорів з Мадуро і підписати мирну угоду. Ради миру сша повинні поступитися деякими територіями ради підписання мирної угоди і уникнення третьої світової війни
показати весь коментар
06.09.2025 23:21 Відповісти
06.09.2025 23:24 Відповісти
07.09.2025 00:29 Відповісти
Трамп розглядає військові удари по наркокартелях у Венесуелі, - CNN.
Розглядає на смартфоні, чи вивели зображення на великий монітор, щоб дід дивився відео і не сумував 😂
06.09.2025 23:24 Відповісти
знову буде море крові і бздур

без бутца піхотинця справи не робляться

.
06.09.2025 23:29 Відповісти
З Данією обісрався, з Канадою обісрався, з Китаєм обісрався, в Ірані всю роботу зробив Ізраїль, з Росією обісрався, з Індією обісрався...

Тремти Венесуела!!!
06.09.2025 23:28 Відповісти
Через 50 днів, як закінчується 2-3 тижні!!
А чому без гешефта і отого договорняка- вітькофа ???
За наркошу мадуру, ліпшого друга ******, Трампу не присвоять Нобелівську !!!
Але старий, щось собі бредить, як і ******, про вєчную жисть, в ямі на Алатау!! А якже челядники, з рубльовки і дубая??
06.09.2025 23:34 Відповісти
Ось це і є зараз рівень армії США імені Трампа. Воювати з вуличними волоцюгами та драгділерами. Бо навіть пухлий Кім вже може бути спокійним. Не кажучи про більші країни.
06.09.2025 23:35 Відповісти
Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.
Трамп й далі відволікає від головного - від війни росії, від санкції, від допомоги Україні.Ця комедія не має фініти, вона остаточно добʼє і так слабкі мізки пересічних громадян.
06.09.2025 23:38 Відповісти
хм. в усьому цьому хаосі від Чуба можна простежити певну стратегію.. спочатку викинули режим Асада і кацапню із Сирії. далі послабили Іран. далі ці тарифні тертя з індусами аби відлучити їх від цапської нафти (поки невдалі), тепер бачимо наміри реально прибрати режим Мадури з Венесуели. і усі ці рухи будуть боляче бити по кацапах. бо якщо прибрати Мадуру, то тоді найбагатшу на планеті за покладами нафти Венесуелу можуть без санкцій запустити по повній на світовий нафтовий ринок. Раніше у 60-х, 70-х Венесуела була найбільш економічно розвинутою країною у всій Латинській Америці. тож якщо вдасться прибрати Мадуру, то тоді світові ціни на нафту можуть ще просісти. Недарма ж ху йло послало вагнерів своїх стерегти режим Мадури. Тож буде видно далі що буде з тою Мадурою.
06.09.2025 23:39 Відповісти
Багато які, хоча не всі венесуельські родовища наразі знаходяться в концесії Китаю. Тому силові дії там спрямовані проти Пекіна. Але до чого це призведе, зараз важко прогнозувати. Кацапам це не зашкодить.
06.09.2025 23:57 Відповісти
Хтів написати "призведе до вторгнення на Тайвань".

Але потім подумав, що воно (вторгнення) відбудеться незалежно від подій на Американському континенті.
07.09.2025 00:50 Відповісти
чому не зашкодить? зашкодить. ще й як. приберуть Мадуру, тоді і з Китаєм будуть інкаше говорити. типу хочете і далі дешеву венесуельську нафту, то тоді зменшуйте закупівлю цапської, тобто щось у такому баченні.
07.09.2025 00:55 Відповісти
Трапон тільки і з папуасами може воювати і бомбити кораблі венесуельських наркоторговців а потопити кораблі, які перевозять підсанкційну російську нафту слабо...
06.09.2025 23:41 Відповісти
Дайте нарцису хоч якихось перемог)
06.09.2025 23:54 Відповісти
"Потужна Америка", це твій рівень?
07.09.2025 00:48 Відповісти
Псина, о х-ло подкинуло тебе забавку.
07.09.2025 00:52 Відповісти
The most important thing in achieving a spectacular victory is for the Department of War to choose the right enemy.
07.09.2025 00:59 Відповісти
а чого тільки по Вєнусуєлі? А мацквабад, як транзитер і споживач?
07.09.2025 01:01 Відповісти
давай рудий унітазний йоржик Томагавками по хижині з наркотою !
07.09.2025 01:24 Відповісти
 
 