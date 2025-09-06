Трамп розглядає військові удари по наркокартелях у Венесуелі, - CNN
Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.
Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому, передає Цензор.НЕТ.
Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.
За словами джерел CNN, удар 2 вересня по судну, яке, як стверджується, перевозило наркотики й виходило з Венесуели, було прямим відображенням цих варіантів і ознаменувало значне посилення кампанії адміністрації Трампа проти наркокартелів, багато з яких вона визнала терористичними угрупованнями.
У п'ятницю на запитання журналіста, чи хотів би він бачити зміну режиму у Венесуелі, Трамп відповів: "Ми не говоримо про це".
За даними джерел, адміністрація Трампа навмисно подає невизначені сигнали щодо майбутніх військових дій, наголошуючи, що наразі рішення про удари по Венесуелі не ухвалено. Однак, два співробітники Білого дому не відкидають можливості таких ударів у майбутньому.
За словами співрозмовників, Трамп сказав чиновникам із національної безпеки та оборони, що "якщо буде можливість убити терористів, він негайно дасть їм на це "зелене світло".
Нагадаємо, 2 вересня США завдали удару по ймовірному човну з наркоторговцями з Венесуели в міжнародних водах. Унаслідок цього загинуло 11 осіб, що перебували на борту.
Ніколаса Мадуро звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції та грубих порушеннях прав людини. За словами адвоката США Пем Бонді, диктатор "використовує іноземні терористичні організації для постачання наркотиків і насильства на територію США".
відкрити свої двері для діалогу
з ним можна зробити гарні діл по барелях та борошну.
а по суті - мадура поганий хлопець, який набрид більшості Латинської Америки.
трамп, якби не був дурнем, то гарно спланував би його усунення на радість сусідам.
але ж трамп дурень - побомбить, повбиває і все залишиться як є.
.
Но я слышал много про картели в Мексике
Записуйте, пане президенте: Москва, Кремль. Номер "будинку" можна не конкретизувати, будь-який під "зелене світло" підходить.
Розглядає на смартфоні, чи вивели зображення на великий монітор, щоб дід дивився відео і не сумував 😂
без бутца піхотинця справи не робляться
.
Тремти Венесуела!!!
А чому без гешефта і отого договорняка- вітькофа ???
За наркошу мадуру, ліпшого друга ******, Трампу не присвоять Нобелівську !!!
Але старий, щось собі бредить, як і ******, про вєчную жисть, в ямі на Алатау!! А якже челядники, з рубльовки і дубая??
Трамп й далі відволікає від головного - від війни росії, від санкції, від допомоги Україні.Ця комедія не має фініти, вона остаточно добʼє і так слабкі мізки пересічних громадян.
Але потім подумав, що воно (вторгнення) відбудеться незалежно від подій на Американському континенті.