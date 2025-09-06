Трамп розглядає військові удари по наркокартелях у Венесуелі, - CNN.

Дональд Трамп розглядає декілька варіантів військових ударів США по наркокартелях у Венесуелі у рамках ширшої стратегії, спрямованої на ослаблення позиції президента країни Ніколаса Мадуро.

Про це пише CNN із посиланням на проінформовані джерела в адміністрації Білого дому, передає Цензор.НЕТ.

Американські посадовці вважають, що удари по венесуельських наркоторговцях можуть створити тиск на найближче оточення Мадуро, яке роками отримувало вигоду від незаконного обігу наркотиків. Це, своєю чергою, може спонукати їх до пошуків способів усунути Мадуро від влади.

За словами джерел CNN, удар 2 вересня по судну, яке, як стверджується, перевозило наркотики й виходило з Венесуели, було прямим відображенням цих варіантів і ознаменувало значне посилення кампанії адміністрації Трампа проти наркокартелів, багато з яких вона визнала терористичними угрупованнями.

У п'ятницю на запитання журналіста, чи хотів би він бачити зміну режиму у Венесуелі, Трамп відповів: "Ми не говоримо про це".

За даними джерел, адміністрація Трампа навмисно подає невизначені сигнали щодо майбутніх військових дій, наголошуючи, що наразі рішення про удари по Венесуелі не ухвалено. Однак, два співробітники Білого дому не відкидають можливості таких ударів у майбутньому.

За словами співрозмовників, Трамп сказав чиновникам із національної безпеки та оборони, що "якщо буде можливість убити терористів, він негайно дасть їм на це "зелене світло".

Нагадаємо, 2 вересня США завдали удару по ймовірному човну з наркоторговцями з Венесуели в міжнародних водах. Унаслідок цього загинуло 11 осіб, що перебували на борту.

Ніколаса Мадуро звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції та грубих порушеннях прав людини. За словами адвоката США Пем Бонді, диктатор "використовує іноземні терористичні організації для постачання наркотиків і насильства на територію США".