Апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати зовнішню допомогу
Апеляційний суд США відмовився заблокувати рішення суду нижчої інстанції, згідно з яким адміністрація президента Дональда Трампа не мала права в односторонньому порядку скорочувати зовнішню допомогу.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Раніше суд нижчої інстанції постановив, що адміністрація президента США має відновити фінансування програм з іноземної допомоги на приблизно 11 мільярдів доларів, допоки не завершиться термін дії дозволу Конгресу на ці витрати.
Зазначається, що окружний суддя США у Вашингтоні Амір Алі 3 вересня постановив, що адміністрація Трампа не може просто вирішити не витрачати ці гроші. Білий дім має дотримуватись законів про асигнування, якщо Конгрес не змінить їх.
Постанова апеляційного суду не має дозволити Трампу обійти Конгрес і скасувати фінансування іноземної допомоги, додає Reuters.
Як повідомляє агентство, після судового позову гуманітарних організацій адміністрація Трампа заявила, що планує витратити 6,5 млрд доларів з коштів, виділених на іноземну допомогу у 2024 році.
Однак пізніше вирішила затримати фінансування в розмірі 4 млрд доларів, призначених для Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке у Трампа значною мірою вже ліквідували.
Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що USAID з 1 липня офіційно припинило адміністрування програм іноземної допомоги, а частиною програм буде керувати Держдеп США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=fq0kkn6-gNQ&t=3388s&pp=0gcJCcYJAYcqIYzv
з 11-36 подивіться як починалося перше засідання кабінету Трампа на другому терміні , з якої молитви - особливо на ГЕГСЕТА увагу
трамп - намісник Бога на Землі. Крєпкій хозяйствєннік. Він краще знає за суд.
А тут ще й з такої годівниці, як бюджет, витікає повз карман! І Китаю поновлення фінансування USAID що серпом по мудях... Трампон буде "в бєшєнствє"!
От просто цікаво: своє "бєшенство" він направить проти ЄС, України, Японії, Об'єднаного Королівства чи Південної Кореї? Бо проти московитів, чучхе та китайців він точно нічого робити не буде... (ІМХО)