Апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа розблокувати зовнішню допомогу

Апеляційний суд США визнав незаконним скасування адміністрацією Трампа зовнішньої допомоги

Апеляційний суд США відмовився заблокувати рішення суду нижчої інстанції, згідно з яким адміністрація президента Дональда Трампа не мала права в односторонньому порядку скорочувати зовнішню допомогу.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Раніше суд нижчої інстанції постановив, що адміністрація президента США має відновити фінансування програм з іноземної допомоги на приблизно 11 мільярдів доларів, допоки не завершиться термін дії дозволу Конгресу на ці витрати.

Зазначається, що окружний суддя США у Вашингтоні Амір Алі 3 вересня постановив, що адміністрація Трампа не може просто вирішити не витрачати ці гроші. Білий дім має дотримуватись законів про асигнування, якщо Конгрес не змінить їх.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд США зобов’язав Google сплатити $425 млн через порушення приватності користувачів, - BBC

Постанова апеляційного суду не має дозволити Трампу обійти Конгрес і скасувати фінансування іноземної допомоги, додає Reuters.

Як повідомляє агентство, після судового позову гуманітарних організацій адміністрація Трампа заявила, що планує витратити 6,5 млрд доларів з коштів, виділених на іноземну допомогу у 2024 році.

Однак пізніше вирішила затримати фінансування в розмірі 4 млрд доларів, призначених для Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке у Трампа значною мірою вже ліквідували.

Читайте також: USAID офіційно закривається – призначено ліквідатора

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо повідомляв, що USAID з 1 липня офіційно припинило адміністрування програм іноземної допомоги, а частиною програм буде керувати Держдеп США.

допомога (8705) суд (11841) США (24221) Трамп Дональд (7077) USAID (216)
