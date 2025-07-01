USAID офіційно припиняє надавати зовнішню допомогу з 1 липня, - Рубіо

Із 1 липня 2025 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно припиняє адміністрування програм зовнішньої допомоги, завершуючи "епоху санкціонованої урядом неефективності".

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на платформі Substack, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен державний службовець зобов'язаний перед американськими громадянами гарантувати, що будь-які програми, які він фінансує, просувають інтереси нашої країни. Під час ретельної перевірки адміністрацією Трампа тисяч програм і понад 715 мільярдів доларів витрат з урахуванням інфляції за десятиліття стало очевидно, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не відповідає цьому стандарту", - зазначив посадовець.

Відтепер програми іноземної допомоги, які відповідають політиці адміністрації та просувають інтереси США, адмініструватиме Державний департамент.

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За словами Рубіо, це дозволить реалізовувати їх з "більшою підзвітністю, стратегією та ефективністю".

"Ми не будемо перепрошувати за визнання того, що давня відданість Америки гуманітарній допомозі та економічному розвитку за кордоном має бути спрямована на просування зовнішньої політики Америка понад усе. Ми будемо надавати пріоритет торгівлі над допомогою, можливостям над залежністю та інвестиціям над допомогою. Для американців і багатьох людей в усьому світі 1 липня ознаменує початок нової ери глобального партнерства, миру, інвестицій і процвітання", - додав державний секретар США.

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Що відомо про припинення роботи USAID

Як повідомлялося, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм USAID.

Нагадаємо, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планує звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.

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