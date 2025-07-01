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Новини Припинення фінансування USAID Закриття USAID
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USAID офіційно припиняє надавати зовнішню допомогу з 1 липня, - Рубіо

USAID припиняє надавати іноземну допомогу, заявив Рубіо

Із 1 липня 2025 року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) офіційно припиняє адміністрування програм зовнішньої допомоги, завершуючи "епоху санкціонованої урядом неефективності".

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на платформі Substack, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожен державний службовець зобов'язаний перед американськими громадянами гарантувати, що будь-які програми, які він фінансує, просувають інтереси нашої країни. Під час ретельної перевірки адміністрацією Трампа тисяч програм і понад 715 мільярдів доларів витрат з урахуванням інфляції за десятиліття стало очевидно, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не відповідає цьому стандарту", - зазначив посадовець.

Відтепер програми іноземної допомоги, які відповідають політиці адміністрації та просувають інтереси США, адмініструватиме Державний департамент.

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За словами Рубіо, це дозволить реалізовувати їх з "більшою підзвітністю, стратегією та ефективністю".

"Ми не будемо перепрошувати за визнання того, що давня відданість Америки гуманітарній допомозі та економічному розвитку за кордоном має бути спрямована на просування зовнішньої політики Америка понад усе. Ми будемо надавати пріоритет торгівлі над допомогою, можливостям над залежністю та інвестиціям над допомогою. Для американців і багатьох людей в усьому світі 1 липня ознаменує початок нової ери глобального партнерства, миру, інвестицій і процвітання", - додав державний секретар США.

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Що відомо про припинення роботи USAID

Як повідомлялося, раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон офіційно закриває 83% програм USAID.

Нагадаємо, наприкінці січня Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги. Втім, чи відновиться фінансування принаймні частини проєктів, наразі невідомо.

Президент США Дональд Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо в.о. адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку. Він заявив, що Адміністрація Трампа перегляне програми USAID, щоб визначити ті, які відповідатимуть національним інтересам країни та продовжать свою діяльність.

Увесь найманий персонал USAID по всьому світу з 7 лютого примусово відправили у відпустку. Винятком стане лише частина персоналу, відповідальна за виконання критично важливих функцій, основного керівництва та спеціально визначених програм.

За даними Reuters, Адміністрація Трампа планує звільнити майже усіх співробітників USAID: у штаті залишать менше 300 працівників із понад 10 тис. по всьому світу.

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Автор: 

допомога (8493) США (23623) USAID (214) Рубіо Марко (238)


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01.07.2025 17:35 Відповісти
Смердючі трампівські гниди,шлюхи *****.
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01.07.2025 17:36 Відповісти
Бачив на кареті швидкої наліпку: "USAID Україні за підтримки першої леді Олени Зеленської".
Бідна Олена!
Вона тепер не зможе клеїти свої наліпки...
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01.07.2025 17:38 Відповісти
Гум допомога під ніж - буде ера торгівлі - Трамп
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01.07.2025 17:38 Відповісти
Потім не дивуйтесь, коли китайці викинуть американські компанії з Африки. Бо тупий Трамп навіть не розуміє, що втрачає таким чином "м'яку силу".
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01.07.2025 17:43 Відповісти
Китай: "кому відмовили в допомозі США, звертайтесь до нас".
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01.07.2025 17:45 Відповісти
Торгаш при владі - торгашество "first". Ось тільки цікаво, чи не скористаються цим такі країни як Китай, рашка для збільшення свого впливу на країни, яким трампануті прикриють гуманітарну допомогу?
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01.07.2025 17:47 Відповісти
Якщо коротко, то руде ***** хоче заробляти гроші, а не розтринькувати їх. Ну бо у його розумінні просто надавати гуманітарну допомогу і нічого не отримувати натомість це тупість.
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01.07.2025 17:48 Відповісти
Вони безграмотні ідіоти і нічого не розуміють в міжнародній політиці
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01.07.2025 18:06 Відповісти
США отримували величезні преференції за виконання ролі "світового поліцейського" та надання допомоги найбільш нужденним в країнах з яких США визискували ресурси за безцінь. В результаті світ дійсно стане більш справедливим і США втратять преференції. Це врешті призведе до самоізоляції США, втрати світового впливу і знецінення долара. Торгові потоки будуть оминати США і внутрішні ціни в країні значно виростуть. Адміністрація Трампа ненавидить інтелектуалів які зараз масово покидають США. За 20 років це буде вбога країна третього світу з реваншистськими настроями і диктатурою. Готуйтесь до війни з США вже сьогодні.
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01.07.2025 18:08 Відповісти
 
 